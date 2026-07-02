復星國際獲《亞洲企業管治》五大獎項

復星國際聯席CEO陳啟宇、徐曉亮榮獲《亞洲企業管治》頒發的「亞太區最佳CEO獎」

復星國際同時榮獲「2026亞太區可持續發展大獎」、「最佳環境責任獎」及「最佳企業傳播獎」

香港2026年7月2日 /美通社/ -- 2026年6月30日，《亞洲企業管治》雜誌頒發「第十六屆亞洲卓越企業大獎」，復星國際有限公司（簡稱「復星國際」，「復星」或「集團」）（香港聯交所股份代號：00656）執行董事兼聯席CEO陳啟宇、徐曉亮，雙雙榮獲該雜誌頒發的「亞太區最佳CEO獎」。此外，復星國際同時榮獲「2026亞太區可持續發展大獎」、 「最佳環境責任獎」及「最佳企業傳播獎」。

《亞洲企業管治》是亞太區最具權威和影響力的企業管治雜誌。獲獎企業均在行業內具有領先及領導地位，在過去一年中於財務表現、公司治理、企業社會責任、環境保護、企業傳播及投資者關係等多個方面展現出卓越的綜合實力。本次「第十六屆亞洲卓越企業大獎」的其他獲獎公司包括：信和置業、新鴻基地產、中國銀行（香港）、中國移動、中國電信、中國聯通、中國通信服務、中石油等亞太區內知名企業。

獎項表彰業務卓越與ESG雙優的傑出企業

《亞洲企業管治》指出，2025年，在全球經濟快速演變、科技創新持續突破的大背景下，復星依然展現出堅定的戰略定力，聚焦主業，穩健發展，並積極提升優勢產業的運營能力，彰顯出強大的經營韌性。在複雜的外部經營環境下，作為一家全球大型民營企業的CEO，陳啟宇先生和徐曉亮先生始終堅持以「創新」和「全球化」雙引擎驅動復星高質量發展，同時更積極推動集團ESG與商業深度融合，形成可持續發展的核心競爭力，持續為世界創造美好，因此授予陳啟宇先生和徐曉亮先生「亞太區最佳CEO獎」。

復星國際執行董事兼聯席CEO陳啟宇表示：「我們感到非常榮幸，能獲得《亞洲企業管治》頒發的『亞太區最佳CEO獎』及『亞太區可持續發展大獎』等多個獎項。獎項不僅屬於個人，也是屬於整個復星團隊，是對整個集團工作的肯定。多年來，我們與各利益相關方和評級機構保持透明、高效的溝通，在ESG領域的不懈努力也贏得了眾多外部認可。復星在堅持科創驅動與全球運營的同時，我們持續優化資源配置，將力量聚焦於創新研發，讓創新成果惠及世界。秉持『持續創新，樂享健康』的理念，我們將繼續以源頭創新夯實可持續發展根基，穩步邁向更具韌性、更高效的可持續發展之路。」

復星國際執行董事兼聯席CEO徐曉亮表示：「復星全球化的歷程已從早期的『中國動力嫁接全球資源』，發展到如今的『全球資源嫁接中國能力』。復星一直善於利用全球稟賦，讓我們更多的好產品與服務惠及全球家庭。憑藉完善的全球產業生態佈局，復星已在超過40個國家和地區負責任運營，積極助力全球民生福祉與可持續價值創造。作為一家植根中國的全球化企業，復星在 ESG 方面的工作起步很早，這和企業的基因與文化有關。從創業之初，我們就明確『助天下』的初心，要創造的不僅僅是商業價值，更多的是社會價值。展望未來，復星將繼續積極響應國家戰略、落實『雙碳』目標、推動鄉村振興、在健康醫療、教育公平、社區建設、文化藝術等方面擴大在全球社區的影響力，幫助更多家庭享受健康、快樂、富足的生活。」

積極推動全球可持續發展，ESG評級屢獲佳績

《亞洲企業管治》指出，復星始終堅持以「創新」和「全球化」驅動可持續發展，不斷完善ESG體系建設，積極應對氣候變化與社會挑戰，並在綠色發展、生物多樣性保護、公共健康和社會公益等方面展現出卓越成效。因此，復星獲頒「2026亞太區可持續發展大獎」、「最佳環境責任獎」及「最佳企業傳播獎」。這些獎項不僅肯定復星在推動全球可持續發展與履行企業社會責任方面的傑出表現，也彰顯了復星在ESG經驗傳播及氣候議題倡導方面的堅守與努力。

儘管2025年全球環境、社會與經濟充滿不確定性，復星仍堅定履行對可持續發展的長期承諾，並取得了顯著進展。復星國際MSCI ESG評級已升至最高級AAA；恒生可持續發展評級保持AA-；入選標普全球《可持續發展年鑑2026》並連續位列中國最佳1%；富時羅素ESG評分升至4.2分（滿分5），並連續第五次入選FTSE4Good成份股。

積極應對氣候變化，守護生物多樣性

面對氣候變化與低碳轉型的趨勢，復星積極響應國家「雙碳」目標，推動碳中和與節能減排，於2021年向社會做出承諾：「力爭於2028年實現碳達峰、2050年實現碳中和」，通過制訂氣候變化緩解和適應策略，支持《巴黎協定》的1.5℃控溫目標。復星更在2050碳中和承諾的基礎上，提出以2024年為基準年，至2034年範圍1和範圍2的溫室氣體排放強度下降20%的中期目標，這是復星對運營排放的嚴格約束，也彰顯集團推動低碳轉型的決心與行動力。

除了積極應對氣候變化外，復星同時高度重視生物多樣性的保護。2018年，復星旅文旗下三亞亞特蘭蒂斯水生野生動物救助站正式成立。多年來，累計救助野生海龜42隻。今年5月23日世界海龜日當天，三亞亞特蘭蒂斯水族館「海龜之家」正式揭牌啟用，輕傷海龜經過治療後完全康復，會重新放歸大海；而那些無法再回歸野外的海龜，則會留在這裡繼續生活。「海龜之家」佔地388平方米，設置康養水池、科普館以及模擬自然生態環境的繁殖沙灘，為海龜提供康復與長期棲息環境。

創新驅動，積極回饋社會

復星堅持創新驅動，旗下健康板塊研發的抗癌、抗瘧藥物，廣泛惠及癌症患者及重症瘧疾患者。其中，漢斯狀、HLX43、HLX22等上市及在研創新藥實現多項「全球首個」突破。漢斯狀®成為全球首個一線治療廣泛期小細胞肺癌的PD-1單抗，已在40餘國家和地區上市；HLX43在非小細胞肺癌、婦科腫瘤、食管鱗癌等多個領域展現「高效、低毒」優勢；HLX22則是全球首款同時獲歐盟與美國孤兒藥資格認定的胃癌抗HER2靶向療法。截至2025年12月底，復星醫藥自主研發的注射用青蒿琥酯累計救治全球超8,800萬重症瘧疾患者，已向全球累計供應超過4.4億支注射用青蒿琥酯。

為更好地推動企業社會責任的履行和實施，復星基金會於2012年成立，在全球應急馳援、鄉村振興、健康、教育、文化藝術及青少年發展等領域不懈努力，創造社會價值。 其中，自2017年啟動的鄉村醫生項目已覆蓋16個省、市、自治區的78個項目縣，累計守護2.5萬名鄉村醫生，惠及300萬戶農村家庭。

面向未來，復星將繼續通過創新和負責任的全球運營，積極承擔更多社會責任，在「創造影響力」可持續發展戰略的引領下，矢志創造更加負責任、包容和可持續的未來。

SOURCE 復星