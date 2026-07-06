應科院與城巴啟德車聯網試驗項目

應科院行政總裁孫耀達博士工程師表示：「應科院一直致力研發及推動車聯網技術落地應用，期望以科技解決城市交通挑戰。我們很高興能與城巴開展是次先導計劃，將尖端的通訊技術應用於雙層巴士上。這不但展示出智慧交通如何切實提升道路安全，更是推動香港邁向智慧城市的重要一步。我們期待未來在更多公共交通工具上應用嶄新科技，進一步提升交通效率和安全。」

城巴營運總監馬詹唯先生表示：「城巴一直積極引入創新科技以提升營運效率及行車安全，致力為全港乘客提供高效及可靠的巴士服務。是次與應科院的合作項目，對城巴部分巴士的『智駕全城』安全駕駛系統進行軟硬件升級，透過車聯網技術，賦予系統更準確預判路況的能力，讓車長能更專注駕駛，是邁向智慧出行的關鍵一步。」

配備應科院車聯網系統的四輛城巴雙層巴士，目前於啟德發展區的22、22D、22M及22X等路線提供載客服務。受惠於C-V2X系統(5.9GHz專用頻譜)低延遲、高可靠性的特點，車長可透過「智駕全城」安全駕駛系統接收更全面的圖像、文字及語音安全提示，實時掌握交通狀況、道路施工訊息及路口行駛建議。

連接實時交通燈號 協助車長預判路況 ─ 當配備車聯網設備的巴士駛近啟德承豐道及沐安街指定路段時，系統能根據路口的實時交通燈訊息，提前向車長發出路口行駛建議，適時提醒車長在安全情況下保持車速或預早減速。

多維度實時提示 全方位支援車長提升安全 ─ 車聯網系統整合了香港特區政府「資料一線通」的實時路況資訊，能夠對視線範圍外的路面情況作出預報。當前方出現道路工程或交通事故時，車長將有更充裕時間應對突發路況。

應科院與城巴將持續分析系統的運作表現，並收集車長的反饋，以進一步優化各項功能。雙方深信，車聯網技術應用於智慧交通是一項重要發展，並有助推動未來自動駕駛巴士項目的發展。

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關於應科院

香港應用科技研究院（應科院）由香港特區政府於2000年成立，是本港最大的政府資助研發中心，致力將具重大影響力的研究轉化為實用創新，推動以市場為導向的跨學科研發，涵蓋智慧城市、金融科技、數碼健康與生命科學、新型工業化及智慧製造、專用集成電路及先進電子、新能源與儲能，以及綠色與永續發展科技。與納米及先進材料研發院合併後，應科院累計的專利數量增至逾1,500項，並成功向業界轉移超過2,200項技術。多年來，應科院榮獲多個國際獎項的肯定，致力培育頂尖創科人才和促進創科科技生態圈合作，為香港經濟高質量發展作出貢獻。如欲查閱更多資訊，請瀏覽www.astri.org。

關於城巴有限公司

城巴於1979年創立，持續秉持創新思維及提供優質服務的信念，發展成擁有超過1,700輛巴士及逾5,000位同事的團隊，路線覆蓋港島、九龍及新界，每日接載過百萬名顧客。我們擁有領先業界的巴士車隊，包括電能及氫能巴士，而絕大部分巴士均為歐盟5型或以上。

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