健力寶成香港海岸賽艇環島大賽獨家冠名贊助商

香港2026年7月16日 /美通社/ -- 香港遊艇會今日（16日）舉行「2026健力寶香港海岸賽艇環島大賽冠名贊助簽約儀式」暨「健力寶慈善基金成立儀式」，宣佈健力寶將成為2026及2027年度香港海岸賽艇環島大賽的獨家冠名贊助商，同時見證健力寶慈善基金正式成立。

是次簽約儀式邀請多位嘉賓出席，包括投資推廣署署長劉凱旋女士、健力寶慈善基金董事長葉紅漢先生、香港遊艇會會長洛大衛先生、健力寶慈善基金董事楊雲耀先生、東華三院主席何猷啟先生BBS、香港遊艇會前任會長彭孝書先生、香港遊艇會首席副會長朱思濠先生、健力寶慈善基金董事鄧寶姍女士、健力寶慈善基金幹事楊麒靜女士、香港遊艇會划艇長麥睿康先生、健力寶慈善基金代表楊永强先生，以及2026健力寶香港海岸賽艇環島大賽籌備委員會主席吳江泓先生。

投資推廣署署長劉凱旋女士率先致辭，她表示自己也曾經是賽艇手，水上運動將把不同背景的人連在一起：「今次的合作體現了體育不僅能夠連結社會，也能讓企業更好的回饋社會。隨著香港積極推動體育經濟，每天均有豐富的各類體育賽事以及活動，為相關的體育品牌、活動主辦方以及旅遊的服務業帶來很多新的機遇，為了香港的發展提供理想的舞台。」

健力寶慈善基金董事長葉紅漢先生致辭時表示：「我們深感榮幸健力寶能夠成為2026及2027年度香港海岸賽艇環島大賽的獨家冠名贊助商。這項賽事不僅見證了香港這座城市的拼搏精神，更匯聚世界各地的賽艇精英。健力寶與中國體育同行四十二載，我們深信體育對社會發展及年輕一代成長具有重要意義。未來，健力寶慈善基金將持續支持青少年體藝培育、對接內地體育資源，並積極推動香港與大灣區及國際體育界的交流合作。」

香港遊艇會會長洛大衛先生表示：「追溯歷史，1880年代首次有賽艇完成環繞香港島的壯舉。發展至今，香港海岸賽艇環島大賽已成為本港最具代表性的賽艇盛事之一。這項賽事積極配合香港特區政府推動體育發展的核心方向，包括普及社區體育、支持精英運動員發展，以及鞏固香港作為國際大型體育盛事之都的地位。我們深感榮幸賽事成為健力寶慈善基金首個支持的水上運動項目。透過雙方合作，我們將共同建立長遠而具影響力的體育發展平台，既推動精英運動發展，也促進社區體育普及，為香港體育未來留下寶貴傳承。」

香港海岸賽艇環島大賽賽事全長45公里，起點及終點均設於舉世聞名的維多利亞港。參賽者需環繞香港島航行一周，對運動員的耐力、團隊合作及技術水平都是重大的考驗。今年賽事將於12月12日至13日舉行，預計吸引逾五百名來自本地及海外的頂尖選手參與，當中包括奧運獎牌得主及世界冠軍級運動員等，共同競逐殊榮。

高清圖片可於下列網址下載：2026 ATIR Rowing Signing Ceremony

SOURCE 健力寶; 香港遊艇會