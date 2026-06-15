上海博物館即將舉辦「世界樹之巔：美洲古代文明大展」

本次展覽聯合墨西哥、秘魯頂尖文博機構，匯聚1129組，近3000件精美文物，力圖全景式勾勒古代中南美洲的文明長卷，打造全球史上規模最大、等級最高、敘事最全、呈現最新的美洲古代文明大展。

「世界樹之巔：美洲古代文明大展」分為位於人民廣場館一、二樓的「神聖時空」和位於三樓的「黃金帝國」兩大板塊，展陳空間面積超過7000平方米，分別聚焦墨西哥與秘魯的恢弘歷史與珍貴文物。

一、二樓的「神聖時空：中美洲古代文明展」(Sacred Spaces: Civilizations of Ancient Mexico)分展廳匯集來自13家墨西哥文化機構的逾2600件文物，以古代中美洲復雜的精神信仰與璀璨的物質成就為線索，為觀眾呈現中美洲各大文明獨特的神祇體系、權力結構，及其對宇宙運行和生命循環的深刻理解。

三樓的「黃金帝國：馬丘比丘珍品展」分展廳將展出325件來自秘魯拉爾科博物館的珍貴藏品，其中116件為首次離開秘魯。作為目前中國境內規模最大的安第斯文明主題展覽，本展同時也是該文明在秘魯境外巡展中，金銀類藏品規模最大的展覽之一。展覽內容不僅展現了安第斯地區社會與政治結構的演進，更深刻詮釋了其獨特的宇宙觀。

展覽期間，上海博物館人民廣場館(The Shanghai Museum on People's Square)將不再展出其他展覽，而是在「世界樹」的穹隆之下，變身為由玉米、美洲豹、羽蛇神、金字塔等意象共同織就的文化宇宙。為營造真實的古代美洲氛圍，人民廣場館館捨將進行全方位體驗升級，打造超過10000平方米沉浸式空間。觀展之前，觀眾將從一片玉米地中走進博物館，身臨其境置身於古代美洲的自然風貌。

國際游客可在Trip.com選擇參觀日期、場次進行購票，參觀當日憑本人有效證件核驗入館。上海博物館人民廣場館也設有現場售票處。

SOURCE 上海博物館