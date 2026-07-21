馬來西亞醫療攜頂尖醫院亮相香港，對接當地最具影響力醫療受眾

馬來西亞醫療對中國醫療遊客的吸引力日益增強，進一步凸顯了深耕香港等具有影響力市場的重要性。2025年，來自中國的醫療旅遊收入首次突破2億林吉特，反映出對馬來西亞醫療服務信心的增強，以及對境外優質護理需求的持續增長。2023年至2025年間，該市場錄得年均收入增長31%、客流量增長20%的佳績，這一勢頭延續至2026年，第一季度收入和醫療遊客數量分別增長了23%和17%。這些令人鼓舞的趨勢表明，與重視可信賴醫療體驗並影響區域內醫療旅行決策的受眾保持有意義的互動至關重要。

MHTC首席執行官Suriaghandi Suppiah在評論「2026馬來西亞醫療周-香港站」活動的成功舉辦時表示，該活動為馬來西亞醫療服務提供商提供了寶貴的機會，讓他們可以與那些高度重視品質、信任和卓越服務的高認知受眾進行交流。

他表示：「香港是一個醫療消費者成熟、具有國際視野且期望日益提高的市場。馬來西亞醫療周-香港站活動為馬來西亞醫療提供了一個重要平台，用以展示其持續吸引全球醫療遊客的優勢，同時與該市場的主要利益相關方建立有意義的互動。」

馬來西亞醫療周-香港站活動的一個重要亮點是，多家領先的馬來西亞醫療機構參與了此次活動，涵蓋心臟科、腫瘤科、生育科、眼科、腸胃科及預防性健康篩查等廣泛專科領域。通過一系列精心策劃的交流會、商務對接和市場推廣活動，參與醫院與消費者、醫療中介、保險公司、企業網絡及轉診合作夥伴建立了直接聯繫，加強了合作關係，並在一個信任、聲譽和推薦在醫療決策中發揮重要作用的市場上，提升了馬來西亞醫療的知名度。

參與醫院包括：

IHH集團 – 代表太子閣醫療中心（Prince Court Medical Centre）、吉隆坡鷹閣醫院（Gleneagles Hospital Kuala Lumpur）

KPJ白沙羅專科醫院（KPJ Damansara Specialist Hospital）

KPJ沙巴專科醫院（KPJ Sabah Specialist Hospital）

阿兒法國際輔助生殖中心（Alpha IVF & Women's Specialist）

該活動也體現了馬來西亞醫療持續努力，在尋求將卓越臨床與人文關懷、可及性和以患者為中心的護理相結合的醫療體驗的受眾中，提升其知名度。作為MYMT 2026活動的主題，「療癒邂逅好客之道」彰顯了馬來西亞提供高質量治療的能力，同時確保患者及其家屬體驗到無縫、安心且支持性的醫療旅程。

2026馬來西亞醫療周-香港站是馬來西亞醫療在MYMT 2026框架下持續開展的國際市場推廣活動的一部分。通過將馬來西亞醫療服務提供商與優先市場中的高價值受眾和值得信賴的中介機構更緊密地聯繫在一起，該活動鞏固了馬來西亞作為首選醫療目的地的地位，同時為未來醫療旅遊的增長創造了新的機遇。

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關於馬來西亞醫療旅遊理事會

馬來西亞醫療旅遊理事會（MHTC）成立於2009年，隸屬於馬來西亞衛生部，負責培育和推廣「馬來西亞醫療」品牌。MHTC通過促進行業合作，在國內外建立有價值的公私合作夥伴關係，致力於加強、協調並推廣馬來西亞的醫療旅遊產業。MHTC在全國擁有82家成員醫院，通過強有力的品牌建設、無縫的患者體驗和戰略性市場舉措，持續提升醫療旅遊生態系統。在這些努力的基礎上，MHTC正在牽頭籌辦「2026馬來西亞醫療旅遊年」 （MYMT 2026），這是該國首個旨在慶祝和推進醫療旅遊的專題年度。MYMT 2026作為一項里程碑式的倡議，旨在展示馬來西亞的世界級醫療服務，鞏固其作為全球首選醫療目的地的地位，並彰顯該產業對國家經濟的重要貢獻。MHTC網站：https://www.malaysiahealthcare.org。

SOURCE Malaysia Healthcare Travel Council