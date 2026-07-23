華龍航空集團旗下壹飛出行品牌正式亮相

將公務航空安全標準延伸至城市空中交通，已與多家省級低空平台簽約

香港2026年7月23日 /美通社/ --

引言：築牢安全壁壘 深耕全域生態 引領低空發展

近日，2026國際低空經濟博覽會現場，華龍航空集團旗下低空出行品牌「壹飛出行」正式亮相。壹飛出行由華龍航空集團與華控投資集團聯合孵化，定位為低空出行全域服務商，錨定「安全為先、網絡貫通、生態共建、場景落地」四大核心方向，整合產業資本、航空運營、區域基建、生態夥伴等多維資源，搭建全鏈條標準化低空服務體系。

當前，我國低空經濟進入政策落地、場景擴容、產業集聚的高速發展周期，行業告別早期技術驗證與零散試點，全面邁入規模化運營、網絡化布局的高質量發展階段。行業競爭邏輯也隨之迭代，從單一設備、單一場景的淺層比拼，升級為安全運營能力、全域網絡布局、產業生態整合力的綜合實力角逐。壹飛出行的正式亮相精準契合行業發展大勢，依託股東雙向產業積澱，實現資本、運營、資源三重賦能，構建起區別於行業參與者的差異化核心優勢。

產業資本與公務航空雙重賦能，築牢低空安全底色

壹飛出行的控股股東華龍航空集團，深耕高端公務航空運營15年，是中國大陸首家取得全球公務航空安全最高標準IS-BAO第三級別認證的企業，機隊規模連續七年位居亞太地區首位，在全球20多個城市布局運行基地。依託長期的運營積澱，華龍航空構建了成熟的安全管理體系和專業運維體系，積累了海量航空運行數據與實戰經驗。此次，華龍航空將公務航空的安全規範與運營體系延伸至低空賽道，為壹飛出行奠定了行業領先的安全運營根基。

華控投資集團是國內聚焦硬核科技產業投資的頭部機構，長期深耕低空經濟全產業鏈，在飛行器研發、供應鏈、場景應用等核心板塊完成了深度布局。華控投資集團堅持產業賦能式投資，為壹飛出行提供技術支撐、產業對接、資源整合與戰略落地的全方位賦能，讓壹飛出行自誕生起就兼具公務航空級安全運營底蘊與硬核科技產業基因。

聯動省級低空產投平台，全國布局連線成網

針對國內低空經濟存在的試點分散、區域割裂、跨域聯動不足的行業痛點，壹飛出行採用「政企合資、以點帶面、連線成網」的布局模式，依託各地國資平台的產業配套與運營能力，推進低空出行網絡標準化落地。目前，壹飛出行已完成長三角、海南自貿港、西南、大灣區四大核心區域戰略布局，攜手杭實集團、海南機場集團、四川高都公司搭建區域專業化運營支點，並在多地成功取得CCAR-135部運行資質，實現區域業務合規常態化運營。

本次博覽會期間，壹飛出行再度加碼全國空域網絡布局，與天津低空經濟投資發展集團、湖北省低空綜合服務有限責任公司、甘肅省民航航空發展有限公司、陝西直升機股份有限公司達成戰略合作，進一步完善華北、華中、西北等核心網絡布局。至此，壹飛出行已初步構建起覆蓋國內核心經濟圈的互聯互通低空出行網絡雛形，為全國規模化低空運營築牢網絡底座。

硬核機隊儲備加持，多元場景落地提速

依託股東產業鏈資源，壹飛出行已完成50架eVTOL機隊儲備，可全面覆蓋城市客運、文旅觀光、公共服務等核心低空出行業態。同時，公司將公務航空運維體系平移至低空領域，搭建起集飛行器運行、智能調度、全流程保障於一體的運維體系，能夠適配不同區域、不同業態的運營要求，為規模化、常態化低空出行服務提供堅實支撐。

在生態協同層面，壹飛出行在本次展會期間與京東集團、阿那亞控股集團、中國建築科學研究院有限公司、山東高速華通航空有限公司、中國綠髮集團九寨公司、陵水黎族自治縣文旅投資開發有限公司、中科星圖股份有限公司等企業達成生態戰略合作。依託合作方在高端文旅運營、城市配套服務、數字化智慧運維、場景商業化打造等領域的核心優勢，共同探索多元低空出行業態，推動行業從單一飛行服務，向場景化、品質化、一體化的綜合低空服務體系升級。

發布低空共建計劃，引領行業規範化發展

通過完善的安全運營體系、網絡布局、生態資源，以及成熟的合作模式參考，壹飛出行在本次博覽會發布「低空共建」合作夥伴計劃，打造產投、基建、場景三位一體的共建體系，輸出標準化、可複製的低空產業運營方案，賦能全國低空產業高質量擴容。

產投共建方面，聯動各地國資平台，通過合資運營、業務合作等模式深度嵌入地方低空產業規劃，共建屬地化運營主體。基建共建方面，協同地方政府、城投平台，整合政策、空域和土地資源，布局低空起降點、運營保障基地等核心設施，夯實常態化飛行基礎。場景共建方面，聯動文旅、商務、公共服務等領域合作夥伴，推動低空經濟從概念示範轉向公眾普惠服務升級。

發布會現場，華控基金副董事長、管理合伙人，華龍航空集團總裁，壹飛出行董事長李遠烽闡釋了品牌的核心內涵。他表示，壹飛品牌根植於三重價值主張：始終如壹，即把公務航空最高安全標準貫穿低空出行全鏈條，場景在變，對安全的堅守不變；合而為壹，即以運營平台連接航空器製造、基礎設施建設和應用場景開發，讓產業力量形成合力；壹元之始，即立足低空經濟從政策驅動走向商業化落地的關鍵節點，以運營商身份補齊產業閉環，推動低空經濟從零散試點邁向體系化、商業化、規範化的全新發展階段。

關於壹飛出行

由華龍航空集團與華控投資集團聯合孵化，是國內專注城市空中交通領域的全域低空出行服務商。品牌依託公務航空頂級安全體系與硬核產業資本雙重賦能，聚焦空中客運、低空文旅、公共應急等核心場景，以標準化運營、全國化組網、生態化共建為核心路徑，搭建合規、高效、普惠的一體化低空服務體系，致力於推動國內低空經濟從試點示範走向規模化、常態化高質量發展。

關於華龍航空

成立於2011年，是亞太頭部公務航空綜合運營服務商、公務航空安全標杆企業、國家級高新技術企業。集團布局完整公務航空全產業鏈，持有全球主流飛機註冊地牌照，業務覆蓋公務機交易、航空器託管、全球包機、維修工程、公務機候機樓運營、地面保障及高端出行定製等核心板塊，為客戶提供天地一體化服務與飛機資產全生命周期管理解決方案。集團在大中華地區、東南亞、中東、歐洲、北美等核心區域設有20多個運行基地，服務網絡覆蓋全球200多個國家和地區。同時，集團深耕「數字航空」與「綠色航空」雙戰略，持續推動傳統公務航空轉型升級，並完成「高空+低空」立體交通戰略布局，將頂級航空安全標準、專業運維體系與全球化運營能力全面賦能低空賽道，為城市空中交通規範化、體系化落地築牢核心運營根基。

關於華控基金

源自清華大學的國內頭部硬核科技投資機構，2007年成立，長期深耕戰略性新興產業領域。機構聚焦低空經濟、高端裝備、先進製造、人工智能等前沿賽道，依託深厚產業研究能力與百億級資產管理規模，堅持產業賦能式投資邏輯，深耕全產業鏈布局、資源整合與戰略落地。長期以來持續孵化、賦能實體科技企業，為低空產業創新發展、場景落地與生態擴容提供堅實資本與產業資源支撐。

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SOURCE 華龍航空