華龍航空引進灣流G700旗艦機型 超遠程機隊實力再攀行業巔峰

香港2026年4月30日 /美通社/ -- 近日，華龍航空宣布成功引進灣流G700公務機。隨着這一灣流最新旗艦機型的入列，華龍航空超遠程機隊占比已攀升至95%以上。作為全球最大規模的灣流G650機隊的運營商，此次G700的引進，進一步夯實了華龍航空在高端公務機領域的領先地位，彰顯出卓越的綜合運營實力。

作為灣流宇航最新一代旗艦力作，G700堪稱當前公務航空領域的標杆機型——不僅擁有同級別最寬敞的客艙空間，更具備超遠飛行續航能力，最大航程可達7,750海里（14,353 公里），可輕鬆實現北京直飛紐約等跨洲際無縫飛行。其搭載的寬敞四艙布局與全艙增壓系統，為乘客的長途飛行打造出媲美地面家居的極致舒適出行體驗，重新定義高端公務飛行標準。

旗艦入列，機隊矩陣再升級

G700的成功引進，標誌着華龍航空超遠程機隊矩陣的進一步完善與升級。目前，華龍航空已構建起覆蓋灣流主力機型的完整產品線，包括G700、G650、G550和G450等，能夠精準匹配客戶從跨洲際高效商務出行到區域便捷通勤的多元、個性化需求。華龍航空負責人表示：「引進灣流G700，不僅是機隊結構的優化升級，更是華龍航空在安全管理、全球保障與資產運營等核心能力上的集中彰顯。依託大型機隊的規模效應，我們可為每一位客戶提供定製化機型匹配方案，無論是追求超長距離直飛的高效便捷，還是崇尚極致客艙體驗的休閒出行，都能找到最優解。」

全球布局，築牢安全運營標杆

安全是華龍航空拓展全球運營網絡的基石，公司自2018年其便持續保持全球最高安全運行體系IS-BAO第三級別認證；同時持有中國民航局與開曼群島民航局雙運行合格證，獲得美國、歐洲、開曼、百慕大、阿魯巴等全球主流飛機註冊地的民航管理部門的運行及維修資質許可，全面覆蓋灣流、龐巴迪、達索等全球主流製造商的主力機型。依託完善的資質優勢，華龍航空在中國、新加坡、迪拜、日本、歐美主要樞紐城市完成戰略布點，形成橫跨三大洲、覆蓋六大時區的全天候服務響應機制。此外，公司通過整合自有產業資源，包括遠東航服、中國企業家飛行俱樂部及戰略投資的公務機候機樓網絡，真正實現「一地簽約、全球通行」的無縫服務體驗。

數字驅動，重塑智慧服務體驗

華龍航空以數字化技術重塑高端服務體驗，打造公務航空智慧運營新標杆。公司以自主研發的「數智華龍」運行中心為技術核心，構建起覆蓋公務機全生命周期的數字化管理體系：7×24小時智能客服系統精準捕捉客戶需求，實現高效響應；生產運行系統全程護航飛行安全與準點率，築牢出行保障；業財一體化平台全面提升管理透明度，實現資產高效運營。通過「技術中台+服務前台」的數字化架構，華龍航空不僅助力客戶實現飛機資產最大化保值，更讓高端出行真正實現「所想即所得」的極簡交互體驗。

人才賦能，支撐全球服務網絡

全球化布局的背後，離不開專業人才團隊的強力支撐。華龍航空深耕全球化人才戰略，構建起以「全球視野、本土執行」為核心的人才發展體系。團隊穩定性行業領先，70%的員工加入公司超過5年，30%的員工任職時長超過10年。在航班運行團隊中，60%以上員工持有國際認證資質，成員涵蓋16個國家。依託自建的華龍航空學院，公司打造了標準化、專業化的培訓體系，並為員工提供全球輪崗機會，確保全球範圍內的服務標準統一、品質一致，為全球客戶提供穩定、優質的出行服務。

此次灣流G700的成功引進，讓華龍航空的超遠程機隊矩陣與全球服務能力實現雙重躍升。面向未來，華龍航空將持續深化數字化轉型、拓展全球服務布局、精進服務品質，以「旗艦機隊+全球網絡+智慧運營」的綜合優勢，持續引領高端公務航空行業高質量發展，樹立全球公務航空服務新標杆。

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SOURCE 華龍航空