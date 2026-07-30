在變局中與夥伴同行：百利好以知識、信譽與國際視野接軌全球機遇

台北2026年7月30日 /美通社/ -- 在金融行業，「夥伴」是最容易說出口、也最難經營的兩個字。對百利好（Plotio）而言，夥伴關係從來不是短期，而是一份建立在互信、共享與永續之上的長期承諾。全球金融市場結構持續演變，很多事情都在追求更快，百利好選擇把一件事做深、做透、做明白，久而久之，做成了口碑。十六年國際市場信譽的沉澱，如今化為對全球商務夥伴更堅實的長期支持。多年來，百利好持續透過金融教育、專業服務與全球交流，與夥伴並肩前行。

以客觀知識與企業商譽，打造深厚的夥伴互信

在金融領域，商譽與專業能力始終是合作基礎。百利好多年來屢獲業界及國際機構肯定，紀錄公開可查證；對外溝通維持一致標準，不誇大、不承諾收益、不使用誘導性表述。教育是百利好最核心的專業支持。多年投入投資者教育，累積每年逾 2,000 場金融知識講座，以及一套把複雜知識講清楚的方法：從市場基礎、風險認知到分析框架循序漸進，並以在地語言與貼近市場的案例授課。百利好 APP 亦持續提供市場資訊與學習資源，以知識陪伴投資人穩步成長。

在地團隊、同一時區：把支援放在夥伴身邊

百利好總部位於亞洲金融中心，與亞太夥伴處於相近時區與市場節奏，資訊更即時、溝通更順暢，是跨國合作中的實際優勢。因應不同市場的語言與文化差異，百利好提供多語言在地化財經資訊，秉持理解在地、尊重在地的原則，讓內容更貼近夥伴需求。除了日常業務支持，百利好也會在傳統節慶為合作夥伴準備特色禮品與客製化心意，讓合作不只建立在制度與流程上，也體現在日常互動與長期關懷中。

實體後援：制度化的長線支持

良好的合作關係，需要看得見的後盾。百利好以完善的營運體系為夥伴提供實體後援：專責的對接團隊、清晰的合作章程、定期的交流與培訓機制。每一項合作條件都白紙黑字、公開透明；每一個環節都有制度可循、有專人負責。百利好不追求短期的規模擴張，而是把資源投放在讓夥伴安心的地方與知識環境，穩定的支援、公平的機制、說到做到的承諾。

借力國際體育合作，與夥伴共享全球視野

競技場與市場說的是同一種語言：紀律、專注、長期累積。百利好持續參與國際體育合作，從國際撞球錦標賽、WTT 世界乒乓球職業大聯盟、澳門格蘭披治大賽車到國際足球賽事，讓品牌與世界級的專業精神同台。對夥伴而言，賽事不只是畫面，更是親臨現場、與各地同業及百利好團隊交流的體驗，讓合作在真實互動中持續累積。

展望：以知識與共同願景，攜手穩健前行

展望未來，百利好將持續以更多元的方式支持夥伴成長。除了專業內容與日常支援外，未來也將透過線下交流活動、國際參訪以及更具品質的互動場域，為夥伴創造更多交流、對話與合作的機會。對百利好而言，支持夥伴不只是提供資源，更重要的是陪伴夥伴拓展視野、深化信任，在變動的市場環境中一起穩健前行。

完

*本內容僅供參考，並不構成投資建議。百利好（Plotio）及其合作夥伴所提供之教育資源、市場資訊、品牌推廣素材及相關活動，僅為協助合作夥伴提升專業知識與市場溝通之用。

SOURCE 百利好