楊東升受邀參加博鰲亞洲論壇珀斯會議，攜手推動全球礦業綠色轉型

楊東升指出，創新與數字技術賦能綠色產業增長是給全球制造業、礦山資源產業提出一道共同考題。他認為，基於產業發展的底層邏輯，關鍵點在於「長期研發創新、全鏈路數智變革、本土化深度融合」三重路徑協同發力，持續釋放全球綠色產業全新增長動能。

他表示，作為扎根實體經濟的中國裝備制造企業，徐工將持續深化數字與綠色融合發展路徑，以全系列新能源礦山及工程機械產品、成套零碳智慧礦山解決方案，為澳大利亞及全球各地能源轉型提供堅實的裝備支撐、技術支撐和數字支撐！我們熱切期盼與全球伙伴一道，共同培育壯大全球綠色新興產業，在應對氣候變化、推進全球能源轉型的時代命題中，共創開放包容、互利共贏、可持續發展的產業新未來！

活動期間，楊東升與加蓬副總統伊蒙戈舉行會談，向伊蒙戈全面介紹了徐工全球化發展成果，以及在加蓬的戰略布局和產業布局，雙方就進一步做大做強技能合作進行深入探討。

楊東升接受了《澳洲金融時報》（AFR）專訪，重點分享了徐工在澳洲堅持長期主義與本土化的發展布局，並就全球工程機械電動化、無人化發展趨勢進行深入交流。

論壇結束後，與會國際嘉賓前往福德士河位於西澳皮爾巴拉地區的礦山運營現場參訪。徐工集團已經與福德士河簽署了中國綠色礦山機械出口最大訂單，這批電動化裝備將陸續服務西澳皮爾巴拉礦區，助力福德士河2030年實現運營零碳承諾。

長期以來，徐工積極響應國家「雙碳」目標，將綠色低碳發展理念融入發展戰略和生產管理路徑，通過持續加大科技創新投入，推動新能源產品研發和綠色智造生產等革新措施，實現全產業鏈綠色低碳轉型升級，賦能企業的可持續發展。徐工在ESG領域的實踐為中國裝備制造行業樹立可持續發展與生產經營相結合的典范，為全球能源轉型發展注入徐工力量。

SOURCE XCMG Machinery