徐工榮獲國家首批「領航級智能工廠」稱號，並在2025世界智能制造大會上發布行業藍圖

徐工集團、徐工機械董事長楊東升表示：「此次獲評領航級智能工廠，是對我們智能制造戰略方向和持續創新的一項重大認可，也是對我們系統性解決全球化、定制化制造核心挑戰的肯定。」

會上，徐工與其他入選企業共同發起「領航行動計劃聯合倡議」。楊東升強調：「我們秉持開放共享的理念，旨在攜手共建產業協同新生態，將「七星領航」模式向全球35家基地、產業鏈上下游120家企業復制推廣，助力徐州工程機械產業集群邁向世界級，推動制造業高質量發展。」

「七星領航」模式：敏捷全球定制的藍圖

這一國家級認可源於徐工集團對行業核心挑戰的戰略回應：如何在高度離散制造中實現敏捷化大規模定制。其解決方案正是自主研發的「七星領航」模式——這一綜合性運營藍圖驅動四大核心業務領域的深度創新：端到端生成式研發、敏捷交付、智慧運營、孿生工廠建設。該框架系統性提升三大新質能力：AI驅動的業務賦能、技術自主可控與模式復制推廣。在這一模式推動下，徐工形成以客戶為中心，構建從客戶指尖到交付現場的端到端定制閉環，將訂單交付周期縮短55%，實現全球運營、資源與物流的全流程可視化追溯。

依托「五千」戰略深度推進人工智能與工程機械融合

「七星領航」模式的無縫運行，由其技術引擎——「五千」戰略驅動。這一涵蓋算力、數據、模型、場景與人才的基石戰略，致力於打造研發與生產控制領域的自主工業智能體。通過將工廠建設為具備自主感知、自主決策、自主執行的智能生態系統，實現制造能力從「單點突破」向「生態協同」升級，達到資源配置的全方位優化與智慧運營效能的全面強化。

屢獲殊榮的智能工廠：實現定制化與敏捷交付

戰略模型與AI核心的融合，在徐工集團「定制化敏捷交付工程機械裝備智能工廠」中實現了實體化落地與驗證。該工廠融合5G全連接、數字孿生與全球協同能力，重構「多品種、小批量、高定制」制造范式，由此實現多維度系統性升級：生產模式從「大規模量產」躍升至「精準定制」，商業模式從「賣產品」進化為「賣服務+解決方案」。該工廠的卓越表現奠定了徐工持續引領全球發展的基石，並榮膺「2025世界智能制造十大科技進展」稱號。

