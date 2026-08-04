創科實業二零二六年上半年錄得穩健的業績

銷售額增長至83億美元，純利增長至7.38億美元

香港2026年8月4日 /美通社/ -- 創科實業有限公司 （「創科實業」或「本集團」）（香港聯交所股份代號： 0669，美國預託證券（ADR）代號：TTNDY），是全球充電式電動工具、戶外園藝工具和地板護理公司，欣然宣佈其截至二零二六年六月三十日六個月期間之業績。於二零二六上半年，創科實業的營業額增長5.9%至83億美元。其兩大領先品牌均表現非凡，MILWAUKEE及RYOBI於二零二六年上半年均錄得強勁表現，按當地貨幣計算，合併實際增長率為8.2%。

創科實業於二零二六年上半年錄得破紀錄的業績，營業額增長5.9%至83億美元，純利增長17.5%至7.38億美元。

經調整二零二五年因MILWAUKEE美洲ERP系統轉換所帶來的預期時間性影響後，按實際基準計算，我們的全球MILWAUKEE業務按當地貨幣計算增長10.5%。

全球首屈一指的消費者充電式工具及戶外電動工具品牌 RYOBI，在二零二六年上半年，按當地貨幣計算，銷售額增長1.7%至19億美元。

除利息及稅項前盈利率較二零二五年上半年的9.1%增加86個基點，達到創紀錄的9.9%。更重要的是，我們有信心在二零二七年或之前達成或甚至超越10.0%的内部除利息及稅項前盈利率目標。

在二零二六年上半年，我們錄得7.53億美元自由現金流，並預期下半年可再次實現強勁的自由現金流。

於二零二六年六月獲授權及批准後，本公司已啟動5億美元的自動股份回購計劃。

二零二六年上半年財務摘要







二零二六年 百萬美元 二零二五年 百萬美元 變動 營業額 8,292 7,833 +5.9 % 毛利率 42.9 % 40.3 % +258基點 除利息及稅項前盈利 822 709 +15.9 % 本公司股東應佔溢利 738 628 +17.5 % 每股基本盈利 (美仙) 40.50 34.37 +17.8 % 自由現金流 753 468 +285百萬 每股中期股息 (約美仙) 19.31 16.09 +20.0 %

於二零二六年上半年，毛利率258個基點，達到創紀錄的42.9%。二零二六年毛利率上升163個基點，主要受惠於我們的關稅緩解措施持續發揮效益，包括完善生產、提升生產力及加強供應商夥伴關係。除利息及稅項前盈利增長15.9%至822,000,000美元，除利息及稅項前盈利率亦增長86個基點至9.9%。受惠淨融資成本下降，純利增長17.5%至738,000,000美元，每股盈利亦增加17.8%至40.50美仙。營運資金佔銷售額的百分比為16.6%，較去年改善11個基點。公司於二零二六年首六個月錄得753,000,000美元的正自由現金流，期末淨現金為1,066,000,000美元。二零二六年六月，創科實業啟動一項爲期十八個月的自動股份回購計劃，規模最高達500,000,000美元。截至七月底，集團已按照計劃購回價值42,000,000美元的股份。

集團的報告分部由以往的「電動工具」及「地板護理及清潔」，改為新劃分的「專業業務」及「消費者業務」分部。二零二六年上半年，專業業務分部的銷售額達到5,900,000,000美元，按列賬貨幣計算增長9.7%。消費者業務分部的銷售額於二零二六年上半年達到2,400,000,000美元，下跌2.5%。

董事會議決派發截至二零二六年六月三十日止六個月期間之中期股息每股150港仙（約19.31美仙）（二零二四年：125.00港仙（約16.09美仙））。中期股息將派發予於二零二六年九月四日（確定股東享有建議中期股息之記錄日期）名列本公司股東名冊之股東。預期中期股息會於二零二六年九月十八日或前後派發。

創科實業執行主席 Horst Pudwill 先生表示：「憑藉最優秀的人才、最強大的企業文化、與核心行業最深厚的合作關係、最完善的產品發展路線，以及創科實業歷來最穩健的資產負債表，集團有信心在未來的歲月繼續領先業界。」

創科實業行政總裁Steven P. Richman先生表示：「在二零二六年首六個月錄得9.9%的除利息及稅項前盈利率後，我們更有信心能於二零二七年達成或超越內部除利息及稅項前盈利率10.0%的內部目標，並於二零二八年及往後進一步提升。創科實業有信心將在二零二六年再創佳績。」

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前瞻性陳述

本公告包含某些前瞻性陳述或使用某些前瞻性術語，此等陳述或術語基於創科實業目前對集團經營業務及市場之預期、估計、預測、信念及假設，並反映截至本公告日期創科實業的觀點。此等前瞻性陳述並非對集團未來業績之保證，並會受市場風險、不確定性及創科實業無法控制的因素所影響。因此，實際結果及回報可能與本公告中所作出之假設及陳述存在重大差異。

關於創科實業

創科實業有限公司（「創科實業」或「公司」）於一九八五年由德國企業家 Horst Julius Pudwill 創立, 是領導全球充電式技術的領導者。作為電動工具、戶外園藝工具、地板護理及清潔產品等的先驅，創科實業為全球專業、工業、DIY 和消費者市場提供服務。公司全球員工人數逾 47,000 人，藉著努力不懈追求創新及戰略增長，鞏固了公司在行業中的領導地位。

MILWAUKEE 是創科實業專業工具組合的前鋒。歷史悠久的 MILWAUKEE 品牌的全球研發總部設在威斯康辛州布魯克菲爾德，以推動創新、安全和工地生產力而聞名於世。RYOBI 品牌的總部位於南卡羅萊納州格林維爾，長久以來一直是DIY 愛好者的首選，並不斷為 DIY 工具行業訂立創新的標準。創科實業旗下多元品牌組合還包括 AEG、 EMPIRE、HOMELITE 等深受信賴的品牌，以及 HOOVER、 ORECK、VAX 及 DIRT DEVIL 等地板護理產品的領導品牌。

創科實業譽滿全球，擁有著名品牌組合 ，及強大的股權結構，突顯了公司業務的全球性和穩定性。 Pudwill 家族一直都是公司的最大的股東，其餘股權主要則由北美和歐洲機構投資者持有。創科實業在香港聯交所掛牌上市，是恒生指數成份股之一，業務範圍遍及全球，並致力於保持環境、社會和企業管治的標準。詳情請瀏覽 www.ttigroup.com。

所有列出的商標，除 AEG 及 RYOBI 外，均為本集團所擁有。AEG 為 AB Electrolux (publ.)之註冊商標，並依許可使用。RYOBI 為 Ryobi Limited 之註冊商標，並依許可使用。

SOURCE 創科實業有限公司