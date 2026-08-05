「香港橋壇智力博弈巔峰盛會」

今年香港橋牌界喜事連連。中國香港男子橋牌代表隊剛於2026年6月在印度果阿舉行的第五屆亞洲盃橋牌錦標賽中擊敗強敵國家隊，勇奪男子團體賽冠軍，充分展現了本地選手的頂尖實力與團隊默契，更為香港橋牌歷史寫下輝煌一頁。另一方面，中國香港橋牌協會慶祝成立75周年，將於8月5日晚上7時，在完成吉利汽車城市橋牌錦標賽首天賽程後，在富豪九龍酒店舉行紀念酒會，讓新舊橋友共聚一堂。

今屆賽事繼續由特區政府文化體育及旅遊局「藝術及體育發展基金」資助，合作伙伴包括吉利汽車、輝亞金融、萬希泉、厦順控股、Infinite D、美國冒險樂園以及富豪九龍酒店等。本屆賽事共吸引百多支來自各地和本港的隊伍參賽，爭逐各項殊榮，將會是一場智力才能和策略博弈的精彩盛會，進一步鞏固香港作為頂級智力運動技術中心的地位。有興趣人士可免費入場觀看，欲了解更多資訊及報名參加部分賽事的詳情，請瀏覽官方網站 https://hkintercity.org/2026/。

關於橋牌／中國香港橋牌協會／中國香港城市橋牌錦標賽

橋牌起源於 19 世紀末期。它的前身是一種名為惠斯特(whist) 的撲克牌遊戲。二十世紀初，橋牌的現代形式開始在英國和美國流行起來。中國香港橋牌協會（HKCBA）成立於 1951 年，一直對推動中國香港橋牌發展不遺餘力。第 1 屆中國香港城市橋牌錦標賽始於1980年，至今已超過40年歷史，為亞洲區重要賽事之一。

附錄 1: 暫定賽程表

日期 時間 項目 八月四日 16:00 - 20:00 隊制賽報到 八月五日 09:00 - 11:00 隊制賽報到

11:00 - 11:30 隊長會議

11:30 - 13:30 開幕典禮及歡迎午宴

14:30 - 18:45 隊制賽初賽 八月六日 09:15 – 17:30 隊制賽初賽

19:30 - 23:15 國際序分雙人賽 八月七日 09:15 - 13:30 隊制賽初賽

14:30 - 18:45 隊制賽（半）準決賽

14:45 - 18:30 一副一比隊制賽

19:45 - 23:30 連續式雙人賽 八月八日 09:15 - 17:30 隊制賽（準）決賽

10:00 - 18:00 瑞士式隊制賽

19:30 - 23:15 公開雙人賽初賽 八月九日 09:15 - 17:30 公開組決賽

09:15 - 18:00 公開雙人賽決賽

12:00 - 17:45 瑞士式雙人賽

12:00 - 17:45 混合式雙人賽

19:30 - 22:30 祝捷晚宴及頒獎典禮

媒體聯絡：

Doris Lo

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9040 8641

SOURCE 中國香港橋牌協會