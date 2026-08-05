「香港橋壇智力博弈巔峰盛會」

新聞提供者中國香港橋牌協會
05 8月, 2026, 20:23 CST
二零二六年吉利汽車城市橋牌錦標賽精彩開戰
香港2026年8月5日 /美通社/ --「二零二六年吉利汽車城市橋牌錦標賽 」今天(8月5日)中午在康文署副署長徐曉露太平紳士主禮下正式揭幕。賽事由中國香港橋牌協會主辦，2026年8月5日至9日於富豪九龍酒店舉行。
本屆錦標賽將包括三大主要賽事：「公開組隊制賽」、「混合組隊制賽」及「青年組隊制賽」。除此之外，大會還會舉辦7場不同賽事，包括「國際序分雙人賽」、「連續式雙人賽」、「瑞士式隊制賽」、「瑞士式雙人賽」、「公開雙人賽」、「混合式雙人賽」以及「一副一比隊制賽」，並於8月9日舉行頒獎典禮和祝捷晚宴。
今年香港橋牌界喜事連連。中國香港男子橋牌代表隊剛於2026年6月在印度果阿舉行的第五屆亞洲盃橋牌錦標賽中擊敗強敵國家隊，勇奪男子團體賽冠軍，充分展現了本地選手的頂尖實力與團隊默契，更為香港橋牌歷史寫下輝煌一頁。另一方面，中國香港橋牌協會慶祝成立75周年，將於8月5日晚上7時，在完成吉利汽車城市橋牌錦標賽首天賽程後，在富豪九龍酒店舉行紀念酒會，讓新舊橋友共聚一堂。
今屆賽事繼續由特區政府文化體育及旅遊局「藝術及體育發展基金」資助，合作伙伴包括吉利汽車、輝亞金融、萬希泉、厦順控股、Infinite D、美國冒險樂園以及富豪九龍酒店等。本屆賽事共吸引百多支來自各地和本港的隊伍參賽，爭逐各項殊榮，將會是一場智力才能和策略博弈的精彩盛會，進一步鞏固香港作為頂級智力運動技術中心的地位。有興趣人士可免費入場觀看，欲了解更多資訊及報名參加部分賽事的詳情，請瀏覽官方網站 https://hkintercity.org/2026/。
關於橋牌／中國香港橋牌協會／中國香港城市橋牌錦標賽
橋牌起源於 19 世紀末期。它的前身是一種名為惠斯特(whist) 的撲克牌遊戲。二十世紀初，橋牌的現代形式開始在英國和美國流行起來。中國香港橋牌協會（HKCBA）成立於 1951 年，一直對推動中國香港橋牌發展不遺餘力。第 1 屆中國香港城市橋牌錦標賽始於1980年，至今已超過40年歷史，為亞洲區重要賽事之一。
附錄 1: 暫定賽程表
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日期
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時間
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項目
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八月四日
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16:00 - 20:00
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隊制賽報到
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八月五日
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09:00 - 11:00
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隊制賽報到
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11:00 - 11:30
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隊長會議
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11:30 - 13:30
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開幕典禮及歡迎午宴
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14:30 - 18:45
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隊制賽初賽
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八月六日
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09:15 – 17:30
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隊制賽初賽
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19:30 - 23:15
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國際序分雙人賽
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八月七日
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09:15 - 13:30
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隊制賽初賽
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14:30 - 18:45
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隊制賽（半）準決賽
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14:45 - 18:30
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一副一比隊制賽
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19:45 - 23:30
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連續式雙人賽
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八月八日
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09:15 - 17:30
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隊制賽（準）決賽
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10:00 - 18:00
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瑞士式隊制賽
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19:30 - 23:15
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公開雙人賽初賽
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八月九日
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09:15 - 17:30
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公開組決賽
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09:15 - 18:00
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公開雙人賽決賽
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12:00 - 17:45
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瑞士式雙人賽
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12:00 - 17:45
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混合式雙人賽
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19:30 - 22:30
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祝捷晚宴及頒獎典禮
媒體聯絡：
Doris Lo
[email protected]
9040 8641
SOURCE 中國香港橋牌協會
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