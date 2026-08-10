黃道益活絡油連續四年肌肉止痛藥及活絡油全港銷量冠軍

根據 NielsenIQ MarketTrack 零售調查數據，黃道益活絡油於截至 2026 年 1 月為止的一年內，在全港「肌肉止痛藥」（Muscle Pain Reliever）整體類別錄得 52.5% 銷量份額，並於當中的活絡油類別錄得 99.3% 銷量份額，兩個類別均位居市場第一。NielsenIQ 所指的「肌肉止痛藥」屬市場統計分類，涵蓋用於紓緩肌肉疲勞、肌肉痛、肩膊僵硬、撞傷、扭傷、背痛及關節風濕痛等不適的相關產品。

No.1 × No.1 攜手演繹香港品牌精神

去年，黃道益活絡油首次邀請容祖兒擔任品牌代言人，展開品牌歷來首個代言合作，以「No.1 × No.1」作為合作理念。作為華語樂壇具代表性的天后，容祖兒多年來憑藉專業態度、堅毅精神及不斷突破自我的信念，成就樂壇 No.1 地位。而黃道益活絡油則憑藉逾半世紀對品質的堅持，進一步鞏固 No.1 地位。

自1968年創立以來，黃道益活絡油一直堅持香港製造，由產品研發、原材料採購、生產流程以至品質檢測，每一個環節均嚴格把關，始終秉持初心。即使面對市場環境及生產成本持續上升，品牌多年來依然堅持選用優質原材料及嚴謹生產工藝，致力為消費者提供安全、有效、值得信賴的產品。品牌相信，真正能夠歷久不衰的關鍵，不只是產品本身，而是數十年如一日對品質的堅持。今年再度成為全港銷量冠軍[1&2]，兩個 No.1，代表的不只是市場成績，更是對專業、品質與堅持的共同追求。

正貨信心保證 香港送禮之選

多年來，黃道益活絡油積極打擊仿冒產品，持續透過官方渠道及教育推廣，加強消費者辨識正貨的意識，並於去年全面革新官方網站，包括全新整理的 「產品真偽驗證」 頁面，以清晰的版面編排及循序漸進的文字指引，協助全球消費者從包裝細節準確辨識正貨，安心選購真正香港製造的黃道益活絡油產品，守護品牌信譽及消費者權益。

黃道益活絡油逐漸成為海外旅客來港必買的香港手信，以及港人送贈海外親友的代表性禮品。品牌多年來陪伴無數香港人成長，是不少家庭的常備用品，還承載著香港製造的品質保證，以及香港品牌多年來建立的專業與信譽。

越戰越強的香港品牌傳奇

連續四年榮獲全港銷量冠軍[1&2]，是市場及消費者對黃道益活絡油最大的肯定，更是品牌持續前行的動力。未來，黃道益活絡油將繼續秉持「越戰越強」的品牌精神，堅守香港製造，堅持品質至上，不斷創新，為消費者提供更優質、更值得信賴的健康產品，續寫香港品牌傳奇，讓香港製造的精神走向世界。

[1] 銷售額及銷量數據根據NielsenIQ 2022年2月 - 2026年1月全港肌肉止痛藥零售調查報告(©2026 Nielsen Consumer LLC 版權所有)

[2] 銷售額及銷量數據根據 NielsenIQ 2022 年 2 月至 2026 年 1 月全港肌肉止痛藥(活絡油類別)零售調查報告 (©2026 Nielsen Consumer LLC 版權所有)

關於黃道益活絡油

黃道益活絡油：跨越半世紀的香港傳奇

品牌傳承

「痛則不通，通則不痛」——這句流傳千年的中醫智慧，正是黃道益活絡油創辦人黃道益醫師畢生的製藥理念。作為源自香港的經典品牌，自1960年代創立至今已傳承至第二代，歷經香港半個多世紀的社會變遷，始終恪守創辦初心，秉持「專注本業，精益求精」的匠人精神。

1968年，黃醫師從深水埗一間樸實的涼茶舖起步，將數十年行醫經驗與中醫理論精髓相融合，經過反覆臨床驗證與配方改良，最終研製出這款具有革命性滲透效果的活絡油。產品憑藉顯著的「活絡止痛」功效，從街坊鄰里的口碑相傳，逐步發展成為享譽國際的中醫藥權威品牌，見證了香港傳統醫藥的卓越成就。

匠心堅持

五十年如一日，黃道益活絡油始終恪守「一生專注一事」的匠人精神。在時代變遷中，品牌堅持百分百香港製造，於葵涌及元朗的自設廠房嚴格把關每道工序。從全球精選優質中藥原料，到遵循古法結合現代科技的獨家工藝，每一瓶活絡油都歷經18道嚴謹工序，確保達到國際醫藥標準。

香港精神與品牌承諾

「香港製造」這四個字，對黃道益活絡油而言不僅是產地標籤，更是一份歷久彌新的堅持。五十多年來，我們以匠人之心守護傳統製藥工藝，每一瓶活絡油都承載着對消費者健康的莊嚴承諾。

品牌始終秉持三大核心價值：

「實效」 - 傳承古法配方，經得起時間考驗的療效

「安全」 - 嚴選天然中藥原料，嚴格把關生產流程

「可靠」 - 半世紀不變的品質保證

正如品牌代言人容祖兒所言：「這不僅是一瓶藥油，更是香港人智慧的結晶。」從深水埗的小店到國際市場，黃道益活絡油見證了香港精神的真諦——在時代變遷中堅守專業本質，於精益求精中追求卓越。每一滴藥油，都訴說着香港人「做好一件事」的執着與匠心。

這種堅持，讓黃道益活絡油成為跨越三代香港人的集體記憶，更是無數家庭藥箱中不可或缺的安心保障。我們相信，真正的香港精神不在於規模大小，而在於對品質那份永不放棄的堅持。

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