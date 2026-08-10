「飛鳥・藤原宮都」列入世界遺產！

作為日本第27處世界遺產的「飛鳥・藤原宮都」，象徵著日本國家誕生之地。自西元6世紀末的飛鳥時代起，在日本歷史上著名政治人物聖德太子所推動的各項改革，以及大化革新等政治變革的影響下，以天皇為中心的中央集權體制逐漸成型。飛鳥宮跡和藤原宮跡正是見證這些時代歷史的重要宮殿遺址。

飛鳥地區至今仍保留著一些歷史悠久的寺院。在飛鳥寺內，供奉著被視為是日本現存最古老金銅佛像的飛鳥大佛。此外，岡寺主祀的如意輪觀音，塑像高約4.85公尺，則是日本現存最大的塑像。

此地也仍留存著以精緻壁畫廣為人知的龜虎古墳，以及仍保留著色彩鮮艷壁畫的高松塚古墳等。石舞台古墳是擁有日本最大型石室的古墳之一，由總計上千噸的巨岩堆疊而成。各式各樣的古墳在歷經長年的研究與探索後，已逐漸釐清其真實面貌，但仍有不少謎團尚未解開，這也正是其魅力所在。

此外，除了探索這些剛被列入世界文化遺產的大型遺跡群之外，還可以在此租借古代服飾，體驗彷彿穿越時空回到飛鳥時代般的樂趣。

另有將古民家改裝而成的日式料理餐廳和咖啡廳，因此也能在充滿歷史氣息的空間內細細品味當地美食。還可以品嚐當地特產之一的「明日香紅寶石」草莓，體驗採果樂趣。

近鐵電車是日本關西地區的代表性私鐵之一，同時也是行經飛鳥地區的主要交通工具。無論是從大阪、京都或名古屋，都可以利用近鐵電車前往飛鳥或吉野等地。為紀念「飛鳥・藤原宮都」獲列世界遺產，近鐵電車自2026年8月1日起，推出施以獨特設計的特別列車「飛鳥・藤原 四神LINER」，帶您體驗一場融合歷史與文化的鐵道之旅。

隨著「飛鳥・藤原宮都」入列世界遺產，預計奈良縣明日香村與其周邊地區將會吸引大量遊客造訪。為避免交通堵塞等情形，近鐵電車將會是造訪此處的理想大眾交通工具之一。

近鐵電車為紀念「飛鳥・藤原宮都」獲列世界遺產而推出的「飛鳥・藤原 四神LINER」，採用以高松塚古墳與龜虎古墳石室壁畫上所描繪，守護墳墓與宮都的四方靈獸「四神（東方青龍、西方白虎、南方朱雀和北方玄武）」為主題的獨特設計。「飛鳥・藤原宮都」與當地的恬靜景觀皆融入列車外觀與車廂內的設計之中，營造出與新世界遺產誕生相呼應的紀念氛圍。

只要活用推出紀念列車的近鐵鐵道路線網，還能深入探索關西的多元魅力。近鐵電車推出專為訪日觀光的外國旅客設計的「近鐵電車周遊券」。旅客只要利用此周遊券，不僅能規劃出最適合的行程，還能更順暢巡遊以「飛鳥・藤原宮都」為首的沿線特色景點。

近鐵電車連接關西地區和中部地區的主要城市，沿線亦分佈著其他世界遺產。從城市風光到日本原始風景，只要搭乘鐵道往返各地，也能透過車窗感受城市和鄉村各具特色的魅力。

不妨趁此機會，親自探索這個新登錄的世界遺產及其曆史時代風貌，並來場日本關西地區觀光景點的巡遊之旅吧！

SOURCE 近畿日本鐵道株式會社