日本化妝品廠商「再春館製藥所」首次參展美與健生活博覽！

在此博覽會中，以基礎護膚品品質獲得高度好評的日本化妝品製造商「再春館製藥所」將首次參展。

再春館製藥所的主力商品「Domohorn Wrinkle」是一系列的基礎護膚品，有助於改善肌膚色斑和皺紋等各種隨年齡增長而產生的肌膚煩惱。此系列商品在日本國內的回購率高達93％※，獲得顧客的高度支持。

雖然在香港也有Domohorn Wrinkle的愛用者及消費者，但此次卻是該公司首次參展美與健生活博覽。

※於2023年度的購買者在一年內的回購率（2025年4月調查，以Domohorn Wrinkle的8款商品為調查對象）

Domohorn Wrinkle的商品是透過官方網站進行銷售。未曾使用過的顧客可以從網站上購買試用套組，實際使用過商品後並覺得想持續使用時，則可以繼續透過網站購買。這次在美與健生活博覽中的再春館製藥所的展示攤位上，可以直接試用這些平常僅能透過網站購買的商品。此外，在博覽會期間還推出只要填寫問卷，就可以獲得Domohorn Wrinkle「Essential 4」（1次份）等的活動。由於這是能夠直接了解商品魅力和使用方法的難得機會，因此預計會有許多民眾踴躍參與。

再春館製藥所位於九州熊本，在廣闊的腹地內設有提供顧客服務、商品管理與出貨等業務的總公司辦公室。該公司秉持著「塗抹於肌膚上的東西，等同於食物」的理念，推出旨在提升肌膚原有自然治癒力與自我修復力的商品，在擁有肌膚煩惱及想保持肌膚健康的人士之間，持續獲得高度好評。

參展負責人的木寺女士表示：「我們聽說在香港有許多人非常重視肌膚護理，但同時也有不少人飽受因濕氣和冷氣導致的肌膚煩惱所帶來的困擾。我們希望這次的參展能成為一個絕佳的機會，讓那些還不知道本公司商品的當地民眾，也能了解本公司的商品魅力。」

博覽會的好處就在於，能夠邂逅那些內行人才知道的優質商品。歡迎各位能夠藉此機會，前來造訪會場中再春館製藥所的展示攤位，親身體驗商品的魅力！

SOURCE 株式會社再春館製藥所