騰訊公佈二零二六年第二季業績

智能、應用、基礎設施三層並進 構建AI賦能新騰訊獲顯著進展

香港2026年8月12日 /美通社/ -- 世界領先的互聯網科技公司——騰訊控股有限公司（港交所代碼：00700（港幣櫃台）及80700（人民幣櫃台），「騰訊」或「本公司」）今天公佈截至二零二六年六月三十日止第二季（「2Q2026」）未經審核綜合業績。

董事會主席兼首席執行官馬化騰表示：「踏入今年第三季，我們正在智能、應用與基礎設施三個層面，構建一個全新的、AI賦能的騰訊，並已取得顯著進展。在智能層，Hy3正式版向用戶提供了一個可廣泛使用且性價比優越的模型，並為Hy系列模型未來邁向行業頂尖水平奠定了基礎。在應用層，AI辦公效率服務WorkBuddy和AI編程工具CodeBuddy實現了突破性的用戶增長，在各自的領域裡處於中國領先水平[1]。在基礎設施層，我們大幅增加了算力採購，將助力我們把應用及模型的使用轉化為收入。同時，我們進一步精進現有業務，營銷服務收入持續增長，多款新遊戲表現出色，微信視頻號播放量快速增長。」

2Q2026財務摘要

總收入：同比增長11%，毛利：同比增長13%，按非國際財務報告準則的經營盈利：同比增長9%

總收入 為人民幣2,048億元，較二零二五年第二季 （ 「同比」 ） 增長11%。

為人民幣2,048億元，較二零二五年第二季 「同比」 增長11%。 毛利 為人民幣1,184億元，同比增長13%。

為人民幣1,184億元，同比增長13%。 按 非國際財務報告準則 ，撇除若干一次性及/或非現金項目的影響，以體現核心業務的業績 ： 經營盈利 為人民幣756億元，同比增長9% ； 經營利潤率由去年的38%下降至37%。 若剔除新 AI 產品 [2] 貢獻，經營盈利 為人民幣861億元，同比增長19% ； 若剔除新AI產品，經營利潤率由去年的39%提升至42%。 盈利 為人民幣706億元，同比增長9%。 本公司權益持有人應佔盈利 為人民幣684億元，同比增長9%。 每股基本盈利 為人民幣7.581元， 每股攤薄盈利 為人民幣7.433元。

，撇除若干一次性及/或非現金項目的影響，以體現核心業務的業績

按 國際財務報告準則 ： 經營盈利為人民幣673億元，同比增長12% ； 經營利潤率為33%，跟去年持平。 盈利為人民幣580億元，同比增長3%。 本公司權益持有人應佔盈利為人民幣560億元，同比增長0.7%。 每股基本盈利為人民幣6.207元，每股攤薄盈利為人民幣6.104元。



資本開支 為人民幣528億元，同比增加176%。

為人民幣528億元，同比增加176%。 總現金 為人民幣 5,112 億元，同比增長9%。 淨現金 為人民幣582億元，同比下降22%。

為人民幣 5,112 億元，同比增長9%。 為人民幣582億元，同比下降22%。 本公司2Q2026產生經營現金流人民幣527億元，扣除資本開支付款人民幣593億元、媒體內容付款人民幣50億元及租賃負債付款人民幣22億元，自由現金流轉負為人民幣138億元。2Q2026經營現金流包括大額AI相關預付款項，該預付款用於提供基礎設施以支持Hy模型升級、 WorkBuddy 及CodeBuddy推理的需求、微信AI舉措，以及我們各項產品與服務的AI能力建設，同時滿足外部客戶對我們的雲服務持續增長的需求。 若剔除算力採購的預付款項，我們的自由現金流為人民幣 376 億元。

及CodeBuddy推理的需求、微信AI舉措，以及我們各項產品與服務的AI能力建設，同時滿足外部客戶對我們的雲服務持續增長的需求。 於2026年6月30日，我們於 上市投資公司 （ 不包括附屬公司 ） 權益 [3] 的公允價值 為人民幣4,872億元，對比2026年3月31日的公允價值為人民幣5,471億元。於2026年6月30日，我們於 非上市投資公司 （ 不包括附屬公司 ） 權益的賬面價值 為人民幣3,879億元，對比2026年3月31日的賬面價值為人民幣3,651億元。

不包括附屬公司 為人民幣4,872億元，對比2026年3月31日的公允價值為人民幣5,471億元。於2026年6月30日，我們於 不包括附屬公司 為人民幣3,879億元，對比2026年3月31日的賬面價值為人民幣3,651億元。 2Q2026，本公司於香港聯交所以約169億港元的總代價回購約3,738萬股股份。

[1] 易觀分析，中國桌面端AI原生辦公智能體月訪問量，2026年6月 [2] 新AI產品以Hy、元寶、CodeBuddy、WorkBuddy及小微為主 [3] 包括透過特殊目的公司持有的權益，且按應佔基準計

2Q2026管理層討論及分析

增值服務2Q2026收入同比增長8%至人民幣984億元。本土市場遊戲收入同比增長17%至人民幣473億元，主要遊戲大部分都實現了收入增長，其中《三角洲行動》、《無畏契約》、《無畏契約：源能行動》及《洛克王國：世界》的貢獻顯著。國際市場遊戲收入為人民幣186億元，受匯率波動影響同比下降0.8%，按固定匯率計算則同比增長4%，因《鳴潮》及《VALORANT》的收入增長被Supercell部份遊戲收入的下降所抵銷。社交網絡收入同比增長0.8%至人民幣325億元。

營銷服務2Q2026收入為人民幣436億元，同比增長22%，得益於AI驅動的廣告推薦模型的優化（決定向每位用戶每次曝光所展示的廣告內容），智能投放產品矩陣騰訊營銷AIM+ 的升級（幫助廣告主購買優質的曝光量），以及微信生態內閉環營銷能力的整合（助力小遊戲、微信小店等微信生態服務更有效地投放於騰訊管理的廣告資源）。大部分主要行業本季在我們平台的營銷投入均有所增加。

金融科技及企業服務2Q2026收入同比增長9%至人民幣603億元。金融科技服務收入增長主要因為商業支付、理財及消費貸款服務的收入增長。企業服務收入增長，主要來自於雲服務，得益於AI相關服務需求提升，國際市場持續擴張，以及更為有利的定價環境。

經營數據



於2026年 6月30日 於2025年 6月30日 同比變動 於2026年 3月31日 環比變動

(百萬計，另有指明者除外) 微信及WeChat的 合併月活躍賬戶數

1,439 1,411 2 % 1,432 0.5 %













QQ的移動終端月活躍賬戶數

520 532 -2 % 516 0.8 %













收費增值服務訂閱會員數[4]

259 264 -2 % 266 -3 %

業務回顧及展望

我們2026年7月發佈了 Hy3 正式版，性能較Hy3 preview版本大幅提升，並顯著優於大部分同尺寸的模型。按OpenRouter的token （ 詞元 ） 消耗量計，Hy3自推出以來持續位列全球前三 [5] 。

正式版，性能較Hy3 preview版本大幅提升，並顯著優於大部分同尺寸的模型。按OpenRouter的token 詞元 消耗量計，Hy3自推出以來持續位列全球前三 。 WorkBuddy 實現了快速的用戶增長和健康的用戶留存率，用戶通過訂閱和充值購買token的付費意願強烈。WorkBuddy的市場領先地位，得益於其強大的harness （ 智能體調度 ） 工程能力，豐富的模型選擇，和行業領先的技能庫。

實現了快速的用戶增長和健康的用戶留存率，用戶通過訂閱和充值購買token的付費意願強烈。WorkBuddy的市場領先地位，得益於其強大的harness 智能體調度 工程能力，豐富的模型選擇，和行業領先的技能庫。 我們最近數周啟動了微信內AI智能體 小微 的小範圍灰度測試。小微由專注於用戶隱私、微信場景和推理效率的定制化模型WeLM驅動。

的小範圍灰度測試。小微由專注於用戶隱私、微信場景和推理效率的定制化模型WeLM驅動。 視頻號 2Q2026的總用戶使用時長同比增長超過20%，得益於面向年輕用戶的內容日益豐富，互動功能的升級以及新的內容混排系統。

2Q2026的總用戶使用時長同比增長超過20%，得益於面向年輕用戶的內容日益豐富，互動功能的升級以及新的內容混排系統。 本土長青遊戲 [6] 《三角洲行動》 及 《無畏契約》 的平均日活躍賬戶數於2Q2026創下新高。 《洛克王國：世 界》 在今年中國市場發佈的所有新手遊中，按平均日活躍賬戶數 [7] 和總流水 [8] 計算均排名第一。

及 的平均日活躍賬戶數於2Q2026創下新高。 在今年中國市場發佈的所有新手遊中，按平均日活躍賬戶數 和總流水 計算均排名第一。 Miniclip在國際市場獲得突破性成功， 《 Arrows – Puzzle Escape 》 成為了2Q2026全球下載量最高的手遊 [9] ，並帶來強勁的應用內廣告收入。

成為了2Q2026全球下載量最高的手遊 ，並帶來強勁的應用內廣告收入。 我們升級了智能投放產品矩陣騰訊營銷AIM+，為微信小店及短劇廣告主提供了AI驅動的端到端投放能力。

有關更詳細的披露，請瀏覽https://www.tencent.com/zh-hk/investors.html或通過微信公眾號（微信號：TencentGlobal）關注我們。

[4] 季度訂閱會員數的日均值 [5] 自2026年7月7日起 [6] 長青遊戲指於本土及國際市場，季度平均日活躍賬戶數超過500萬的手遊或超過200萬的個人電腦遊戲，且年流水超過人民幣40億元 [7] QuestMobile，移動平台的平均日活躍賬戶數 [8] Sensor Tower，移動平台的流水 [9] Sensor Tower，2Q2026

關於騰訊

騰訊以技術豐富互聯網用戶的生活。

通過通信及社交服務微信和QQ，促進用戶互相連接，並助其連接數字內容、網上及線下服務。通過定向營銷服務，助力廣告主觸達數以億計的中國消費者。通過金融科技及企業服務，促進合作夥伴業務增長，助力實現數字化升級。

騰訊大力投資於人才隊伍和推動科技創新，積極參與互聯網行業協同發展。騰訊於1998年在中國深圳成立，騰訊2004年於香港聯合交易所上市。

投資者查詢：[email protected]

媒體查詢：[email protected]

非國際財務報告準則財務計量

為補充根據國際財務報告準則編制的本集團（「本公司及其附屬公司」）綜合業績，若干額外的非國際財務報告準則財務計量（經營盈利、經營利潤率、期內盈利、本公司權益持有人應佔盈利、每股基本盈利及每股攤薄盈利）已於本公佈內呈列。此等未經審核非國際財務報告準則財務計量應被視為根據國際財務報告準則編制的本集團財務業績的補充而非替代計量。此外，此等非國際財務報告準則財務計量的定義可能與其他公司所用的類似詞彙有所不同。

本公司的管理層相信，非國際財務報告準則財務計量藉排除若干非現金項目及投資相關交易的若干影響為投資者評估本集團核心業務的業績提供有用的補充資料。此外，非國際財務報告準則調整包括本集團主要聯營公司的相關非國際財務報告準則調整，此乃基於相關主要聯營公司可獲得的已公佈財務資料或本公司管理層根據所獲得的資料、若干預測、假設及前提所作出的估計。

重要注意事項

本新聞稿載有前瞻性陳述，涉及本集團的業務展望、財務表現估計、預測業務計劃及增長策略。該等前瞻性陳述是根據本集團現有的資料，亦按本新聞稿刊發之時的展望為基準，在本新聞稿內載列。該等前瞻性陳述是根據若干預測、假設及前提，當中有些涉及主觀因素或不受我們控制。該等前瞻性陳述或會證明為不正確及可能不會在將來實現。該等前瞻性陳述涉及許多風險及不明朗因素。鑑於風險及不明朗因素，本新聞稿內所載列的前瞻性陳述不應視為董事會或本公司聲明該等計劃及目標將會實現，故投資者不應過於倚賴該等陳述。董事會及本公司概不承擔更正或更新本公佈所載前瞻性陳述之任何義務。

簡明綜合收益表 人民幣百萬元(特別說明除外)

未經審核

2Q2026 2Q2025 1Q2026 收入 204,785 184,504 196,458 增值服務 98,414 91,368 96,110 營銷服務 43,565 35,762 38,171 金融科技及企業服務 60,286 55,536 59,885 其他 2,520 1,838 2,292 收入成本 (86,352) (79,491) (85,193) 毛利 118,433 105,013 111,265 毛利率 58 % 57 % 57 % 銷售及市場推廣開支 (11,869) (9,410) (11,343) 一般及行政開支 (38,808) (31,921) (33,800) 其他收益/(虧損)淨額 (480) (3,578) 1,253 經營盈利 67,276 60,104 67,375 經營利潤率 33 % 33 % 34 % 投資收益/(虧損)淨額及其他 11,184 2,638 1,928 利息收入 4,202 4,121 4,025 財務成本 (2,979) (3,941) (2,979) 分佔聯營公司及合營公司盈利/ (虧損)淨額 (9,993) 4,473 3,620 除稅前盈利 69,690 67,395 73,969 所得稅開支 (11,713) (11,351) (14,577) 期內盈利 57,977 56,044 59,392







下列人士應佔:

本公司權益持有人 56,022 55,628 58,093 非控制性權益 1,955 416 1,299







非國際財務報告準則經營盈利 75,636 69,248 75,627 非國際財務報告準則 本公司權益持有人應佔盈利 68,415 63,052 67,905







本公司權益持有人應佔 每股盈利(每股人民幣元)





- 基本 6.207 6.115 6.431 - 攤薄 6.104 5.996 6.302

簡明綜合全面收益表 人民幣百萬元(特別說明除外)



未經審核



2Q2026 2Q2025 期內盈利

57,977 56,044 其他全面收益(除稅淨額):





其後可能會重新分類至損益的項目





分佔聯營公司及合營公司其他全面收益 (343) 6 處置及視同處置聯營公司及合營公司後分佔其他全面收益轉至損益 1 (3) 以公允價值計量且其變動計入其他全面收益的 金融資產的公允價值變動(虧損)/收益淨額 (33) (85) 處置以公允價值計量且其變動計入其他全面收益的金融資產後轉至損益 1 - 外幣折算差額

(9,670) 3,323 對沖儲備變動淨額及其他

258 (163)







其後不會重新分類至損益的項目





分佔聯營公司及合營公司其他全面收益

467 (31) 以公允價值計量且其變動計入其他全面收益的金融資產的公允價值變動收益/ (虧損)淨額

15,355 67,681 外幣折算差額

(4,151) 232 對沖儲備變動淨額

- (60)



1,885 70,900 期內全面收益總額

59,862 126,944 下列人士應佔:





本公司權益持有人

58,716 122,756 非控制性權益

1,146 4,188

其他財務資料 人民幣百萬元(特別說明除外) 未經審核

2Q2026 2Q2025 1Q2026 EBITDA (a) 85,776 79,467 84,167 經調整的EBITDA (a) 91,372 85,122 89,617 經調整的EBITDA比率 (b) 45 % 46 % 46 % 利息及相關開支 3,212 3,541 3,134 現金淨額 (c) 58,191 74,592 146,860 資本開支 (d) 52,784 19,107 31,936

附註 (a) EBITDA乃按經營盈利扣除其他收益/(虧損)淨額，加回物業、設備及器材、投資物業及使用權資產的折舊、以及無形資產及土 地使用權的攤銷計算。經調整的EBITDA乃按EBITDA加按權益結算的股份酬金開支計算 (b) 經調整的EBITDA比率乃按經調整的EBITDA除以收入計算 (c) 現金淨額為期末餘額，乃根據現金及現金等價物加定期存款及其他(包括為資金管理目的而持有的高流動性投資產品)，減借款及 應付票據計算 (d) 資本開支主要包括對資訊技術基礎設施(包括電腦設備、零配件及軟件)、數據中心、土地使用權、辦公園區及知識產權(不包括媒 體內容)的投入

簡明綜合財務狀況表 人民幣百萬元(特別說明除外)

未經審核 經審核

於2026年 6月30日 於2025年 12月31日 資產





非流動資產





物業、設備及器材 198,909

149,905 土地使用權 21,961

22,339 使用權資產 17,724

17,367 在建工程 7,089

9,670 投資物業 965

950 無形資產 206,064

205,999 於聯營公司的投資 323,674

342,409 於合營公司的投資 6,232

6,303 以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產 219,882

207,157 以公允價值計量且其變動計入其他全面收益的 金融資產 315,581

356,640 預付款項、按金及其他資產 91,203

24,540 其他金融資產 2,409

1,327 遞延所得稅資產 31,553

28,618 定期存款 52,724

70,302

1,495,970

1,443,526







流動資產





存貨 685

530 應收賬款 55,606

49,930 預付款項、按金及其他資產 137,449

111,270 其他金融資產 3,051

4,201 以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產 28,041

35,929 以公允價值計量且其變動計入 其他全面收益的金融資產 9,658

8,781 定期存款 214,275

236,801 受限制現金 7,729

6,977 現金及現金等價物 206,930

141,041













663,424

595,460 資產總額 2,159,394

2,038,986

簡明綜合財務狀況表(續上) 人民幣百萬元(特別說明除外)

未經審核 經審核

於2026年 於2025年

6月30日 12月31日 權益





本公司權益持有人應佔權益





股本 -

- 股本溢價 73,692

63,796 庫存股 (2,180)

(3,450) 股份獎勵計劃所持股份 (8,315)

(7,124) 其他儲備 5,893

90,494 保留盈利 1,066,763

1,010,436

1,135,853

1,154,152







非控制性權益 86,660

86,913 權益總額 1,222,513

1,241,065







負債





非流動負債





借款 212,650

208,369 應付票據 154,021

126,204 長期應付款項 12,252

10,544 其他金融負債 4,403

2,879 遞延所得稅負債 22,581

21,684 租賃負債 13,366

13,280 遞延收入 2,127

2,210

421,400

385,170







流動負債





應付賬款 175,579

121,127 其他應付款項及預提費用 88,586

96,496 借款 86,292

42,618 應付票據 -

10,542 流動所得稅負債 16,878

18,558 其他稅項負債 4,324

3,723 其他金融負債 4,647

3,992 租賃負債 5,499

5,386 遞延收入 133,676

110,309

515,481

412,751 負債總額 936,881

797,921 權益及負債總額 2,159,394

2,038,986

非國際財務報告準則財務計量與根據國際財務報告準則編製的最近計量之間的調節

已報告 調整 非國際財務報告準則 人民幣百萬元 百分比除外 股份酬金 (a) 來自投資公司的 (收益)/虧損淨額 (b) 無形資產攤銷(c) 減值撥備/(撥回) (d) SSV及CPP 及 其他捐款 (e) 其他(f) 所得稅影響(g)



未經審核截至 2026 年 6月 30 日止三個月



經營盈利 67,276 6,579 – 1,602 – 179 – – 75,636 分佔聯營公司及合營公司盈 利/ (虧損)淨額 (9,993) 1,327 12,834 1,356 188 – 647 – 6,359 期內盈利 57,977 7,906 4,316 2,958 (2,064) 864 647 (2,013) 70,591 本公司權益持有人應佔盈利 56,022 7,756 4,527 2,611 (2,064) 861 647 (1,945) 68,415 經營利潤率 33 %













37 %



未經審核截至 2026 年3 月 31 日止三個月



經營盈利 67,375 6,534 – 1,578 – 140 – – 75,627 分佔聯營公司及合營公司盈利/ (虧損)淨額 3,620 810 817 1,612 264 – – – 7,123 期內盈利 59,392 7,344 (3,255) 3,190 2,467 765 – (130) 69,773 本公司權益持有人應佔盈利 58,093 7,193 (3,342) 2,862 2,397 765 – (63) 67,905 經營利潤率 34 %













38 %

已報告 調整 非國際財務報告準則

股份酬金 (a) 來自投資公司的 (收益)/虧損淨額 (b) 無形資產攤銷 (c) 減值撥備/(撥回) (d) SSV及CPP (e) 其他 (f) 所得稅影響(g)



未經審核截至 2025 年6月 30 日止三個月



經營盈利 60,104 7,361 – 1,614 – 169 – – 69,248 分佔聯營公司及合營公司盈利/ (虧損)淨額 4,473 903 (798) 1,544 226 – – – 6,348 期內盈利 56,044 8,264 (2,396) 3,158 (372) 751 – (683) 64,766 本公司權益持有人應佔盈利 55,628 8,071 (3,192) 2,848 (405) 751 – (649) 63,052 經營利潤率 33 %













38 %

附註: (a) 包括授予投資公司僱員的認沽期權(可由本集團收購的投資公司的股份及根據其股份獎勵計劃而發行的股份)及其他獎勵 (b) 包括視同處置/處置投資公司、投資公司的公允價值變動的(收益)/虧損淨額以及與投資公司股權交易相關的其他開支 (c) 因收購產生的無形資產攤銷 (d) 主要包括於聯營公司、合營公司、商譽及收購產生的其他無形資產的減值撥備/(撥回) (e) 主要包括本集團可持續社會價值及共同富裕計劃項目所產生的捐款及開支 (f) 主要為本集團及/或投資公司的非經常性合規相關成本及若干訴訟和解產生的費用 (g) 非國際財務報告準則調整的所得稅影響

SOURCE 騰訊