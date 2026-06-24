騰訊通過「碳尋計劃2.0」催化資金支持新一代減碳創新者，持續推動氣候目標落實

16 支全球氣候創新團隊將共同獲得近 2 億元人民幣的資金支持、技術資源和專家指導，加速推動突破性氣候解決方案規模化落地

儘管AI驅動的算力與能源需求加速增長，但騰訊在2025的排放總量依然得到了有效控制

倫敦2026年6月24日 /美通社/ -- 今日，騰訊聯合TED在倫敦科學博物館正式揭曉「碳尋計劃2.0」（CarbonX 2.0）16支獲勝團隊名單。該計劃旨在推動下一代氣候技術發展與能力建設。作爲一項全球化倡議，獲勝團隊將共同獲得近2億元人民幣的催化資金支持，以及技術資源、專家指導，和進入真實工業場景開展試點與規模化落地的機會。

與此同時，騰訊也披露了自身減碳工作的階段性進展。通過擴大可再生能源利用、優化能效設計以及建設低碳基礎設施，騰訊持續降低自身營運產生的碳排放。在恪盡自身減排責任的同時，騰訊也憑藉自身技術能力和開放協作生態，支援更廣泛的社會減碳進程。

這些實踐體現了騰訊應對氣候變化的核心路徑：推動突破性氣候技術創新，持續實現可量化的減排成果，在更具韌性、協作共贏的基礎上邁向可持續未來。

「碳尋計劃2.0」獲勝團隊揭曉



「碳尋計劃2.0」共收到來自全球六大洲54個國家及地區的660份申請。經過層層評選，50支團隊入圍總決選，最終16支團隊脫穎而出，獲得推動其解決方案從試點階段邁向實際部署所需的關鍵資金和資源支持。

其中10支團隊，聚焦於以下四個核心技術領域：

1. 碳移除（CDR）‌：聚焦直接從大氣中捕集並封存二氧化碳的前沿技術，相關試點項目在肯尼亞開展。

2. 工業脫碳（鋼鐵行業CCUS）‌：針對鋼鐵這一全球公認最難減排的傳統工業領域，提供創新脫碳路徑，相關試點項目在塞爾維亞和中國開展。

3. 碳尋製造（CCU / CarbonXmade）‌：致力於將捕集的碳轉化爲有用的材料和產品。

4. 長時儲能（LDES）‌：構建全天候穩定運行的可再生能源儲能系統，相關試點項目在馬爾代夫開展。

此外，另有6支創新團隊獲選加入專項計劃，騰訊將爲其提供定製化支持，涵蓋碳排放測量、報告與核證（MRV）能力建設、碳信用採購承諾及綠色溢價補貼機制等。

從利用地熱能捕集二氧化碳，到研發高安全性的水基有機液流電池，再到利用捕集的二氧化碳製造可持續塑料，這16支獲勝團隊代表着氣候創新的新一輪浪潮。獲獎團隊來自中國、美國、英國、歐盟及肯尼亞等國家和地區，「碳尋計劃2.0」將提供全球資源、技術支持和試點場所，全力推進這些前沿技術的落地與規模化應用。

騰訊可持續社會價值副總裁、碳中和創新中心負責人許浩博士表示，「應對全球氣候挑戰，迫切需要更具魄力的技術創新與全速推進的產業實踐。在氣候生態中，騰訊始終致力於扮演好助力者、連接者與補位者的角色。通過爲這些前沿技術注入關鍵的催化性資金，同時開放騰訊生態網絡，我們希望可以點燃下一代氣候科技創新的星星之火，支持這些綠色方案邁向商業化應用，並在全球範圍內發揮深遠影響力。」

技術賽道 獲勝團隊 碳移除（CDR） Aircapture（美國） Cella Mineral Storage（美國/肯尼亞） 南京大學（中國） Octavia Carbon（肯尼亞） Parallel Carbon（英國/美國） 工業脫碳（鋼鐵行業CCUS） 中國科學院上海高等研究院（中國） 比利時弗拉芒大區工業技術研究院（比利時） 碳尋製造（CCU / CarbonXmade）‌ CERT Systems（加拿大） Seerstone（美國） 長時儲能（LDES） Quino Energy（美國） 專項支持 Andes（美國） Flux（肯尼亞） OCOchem（美國） 北京大學（中國） PyroCCS（德國） 上海肆芃科技有限公司（中國）

騰訊氣候目標進展：



在通過「碳尋計劃2.0」推動全球氣候創新的同時，騰訊也在自身脫碳進程中達成重要階段性成果，多項核心減排指標均穩步邁向2030年碳中和目標。當前，AI正在重塑全球能源需求，面對這一挑戰，騰訊通過降低自身營運排放、擴大綠電採購規模，堅定推進其氣候承諾 — 即不遲於2030年實現自身營運及供應鏈的全面碳中和，以及100%綠色電力。

核心階段性成果包括：

2025年，範圍一（Scope 1）和範圍二（Scope 2）排放累計減少2,399,814.9噸二氧化碳當量，範圍三（Scope 3）排放量減少263,962.5噸二氧化碳當量。同時，自有數據中心電能使用效率（PUE）由1.257提升至1.246。

騰訊新一代T-AIDC數據中心架構，將供電效率提升至98%以上，在支撐高性能AI算力需求的同時有效降低能耗。

自有數據中心部署的可再生能源裝機容量擴大至63.8兆瓦。

自有互聯網數據中心綠電使用比例從2024年的49.8%提升至2025年的83%，向2030年目標穩步推進。

在騰訊自有營運之外，租賃數據中心的綠色電力消耗佔比也由2024年的3.8%提升至2025年的21.4%。

騰訊「算電協同」模型能夠實現數據中心算力負載與綠電供應的動態匹配，在減少碳排放、支撐電網穩定的同時，降低超過40%的綜合成本。

騰訊面向鋼鐵行業打造「虛擬電廠」解決方案，藉助數字孿生與AI算法優化能源調度，降低排放，並提升電網穩定性。

媒體垂詢，請聯繫：[email protected]

關於碳尋計劃

碳尋計劃（CarbonX Program）由騰訊發起，聯合產業、投資和生態合作伙伴，投入億元級的催化性資金，推動前沿低碳技術走向規模化應用。碳尋計劃第二期聚焦創新型CCUS、碳移除、長時儲能技術，面向全球創新技術團隊公開徵集方案，打造有示範性作用的落地項目，孵化有正向經濟性潛能的初創企業，同時助力前沿低碳技術的基礎能力建設。有關項目詳情，請瀏覽CarbonX官網。

關於騰訊

騰訊是一家世界領先的互聯網科技公司，用創新的產品和服務提升全球各地人們的生活質素。騰訊成立於1998年，總部位於中國深圳。公司一直秉承科技向善的宗旨。我們的通訊和社交服務連接全球逾10億人，幫助他們與親友聯繫，暢享便捷的出行、支付和娛樂生活。騰訊發行多款風靡全球的電子遊戲及其他優質數字內容，爲全球用戶帶來豐富的互動娛樂體驗。騰訊還提供雲計算、營銷、金融科技等一系列企業服務，支持合作伙伴實現數字化轉型，促進業務發展。騰訊2004年於香港聯合交易所上市。

SOURCE 騰訊