全盛家族辦公室尖沙咀新辦公室正式啟用

新聞提供者全盛家族辦公室
13 8月, 2026, 19:41 CST
長江實業集團有限公司執行董事趙國雄博士、滙業財經集團行政總裁區麗莊女士、東亞銀行（中國）前執行董事兼行長林志民博士主持剪綵
香港2026年8月13日 /美通社/ -- 全盛家族辦公室（Prosper Family Office）於 8 月 12 日為位於尖沙咀廣東道 33 號中港城 6 座 11 樓的新辦公室舉行啟用儀式。儀式以邀請形式進行，約 150 位來自銀行、資產管理、信託、法律、會計及專業服務界別的嘉賓出席。
剪綵儀式由長江實業集團有限公司執行董事趙國雄博士、滙業財經集團行政總裁區麗莊女士，以及東亞銀行（中國）前執行董事兼行長林志民博士主持。
出席嘉賓包括林子右先生（Timothy C.Y. Lam）、梁洪軒先生（Samuel Leung）、陳芳先生（Andrew Chan）及陳景煌律師（Johnny K.W. Chan）等。
全盛家族辦公室以香港為基地，為多個富裕家族統籌財富架構、信託與傳承規劃、家族治理及下一代培育等安排，並聯同法律、稅務、會計及信託範疇的專業團隊執行。聯合始創人陳柏軒先生於 1997 年加入滙豐投資銀行（亞洲），其後歷任花旗銀行、渣打銀行、東方匯理資產管理及東亞銀行的投資與財富管理要職，現同時擔任隆安信託高級總裁。
聯合始創人陳柏軒先生（Percy Chan）表示：「在經濟週期不斷更迭的年代，財富的命題從來不止於當下的創造，更在於跨越世代的守護與延續。高淨值家族真正需要的，不是單一的回報率，而是一套能穿越週期、抵禦風險的完整體系。全盛扎根香港，以穩健為根基、以長期為目標，會聯同各專業範疇的夥伴，陪伴家族把這套體系一步一步建立起來。」
聯合始創人陳玥瑤博士（Dr. Kit Chan）表示：「這些年我見證許多家族辛苦累積的成果，想穩守、想傳承，卻要面對種種不確定。全盛正是由這份體會孕育出來。我們的願景，是成為家族可信賴的長期夥伴，守護每一份悉心累積的心血，讓它一代一代傳承下去。」
關於全盛家族辦公室
全盛家族辦公室有限公司（Prosper Family Office Limited）為以香港為基地的多家族辦公室，聯同法律、稅務、會計、信託及投資範疇的專業顧問網絡，為富裕家族統籌財富傳承、家族治理與下一代培育的長期安排。網址：www.prosperfo.com
本新聞稿僅供資訊用途，不構成任何投資、稅務或法律意見，亦不構成任何金融產品的要約或招攬。
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