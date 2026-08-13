全盛家族辦公室尖沙咀新辦公室正式啟用

出席嘉賓包括林子右先生（Timothy C.Y. Lam）、梁洪軒先生（Samuel Leung）、陳芳先生（Andrew Chan）及陳景煌律師（Johnny K.W. Chan）等。

全盛家族辦公室以香港為基地，為多個富裕家族統籌財富架構、信託與傳承規劃、家族治理及下一代培育等安排，並聯同法律、稅務、會計及信託範疇的專業團隊執行。聯合始創人陳柏軒先生於 1997 年加入滙豐投資銀行（亞洲），其後歷任花旗銀行、渣打銀行、東方匯理資產管理及東亞銀行的投資與財富管理要職，現同時擔任隆安信託高級總裁。

聯合始創人陳柏軒先生（Percy Chan）表示：「在經濟週期不斷更迭的年代，財富的命題從來不止於當下的創造，更在於跨越世代的守護與延續。高淨值家族真正需要的，不是單一的回報率，而是一套能穿越週期、抵禦風險的完整體系。全盛扎根香港，以穩健為根基、以長期為目標，會聯同各專業範疇的夥伴，陪伴家族把這套體系一步一步建立起來。」

聯合始創人陳玥瑤博士（Dr. Kit Chan）表示：「這些年我見證許多家族辛苦累積的成果，想穩守、想傳承，卻要面對種種不確定。全盛正是由這份體會孕育出來。我們的願景，是成為家族可信賴的長期夥伴，守護每一份悉心累積的心血，讓它一代一代傳承下去。」

關於全盛家族辦公室

全盛家族辦公室有限公司（Prosper Family Office Limited）為以香港為基地的多家族辦公室，聯同法律、稅務、會計、信託及投資範疇的專業顧問網絡，為富裕家族統籌財富傳承、家族治理與下一代培育的長期安排。網址：www.prosperfo.com

本新聞稿僅供資訊用途，不構成任何投資、稅務或法律意見，亦不構成任何金融產品的要約或招攬。

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