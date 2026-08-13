全盛家族辦公室尖沙咀新辦公室正式啟用

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全盛家族辦公室

13 8月, 2026, 19:41 CST

長江實業集團有限公司執行董事趙國雄博士、滙業財經集團行政總裁區麗莊女士、東亞銀行（中國）前執行董事兼行長林志民博士主持剪綵

香港2026年8月13日 /美通社/ -- 全盛家族辦公室（Prosper Family Office）於 8 月 12 日為位於尖沙咀廣東道 33 號中港城 6 座 11 樓的新辦公室舉行啟用儀式。儀式以邀請形式進行，約 150 位來自銀行、資產管理、信託、法律、會計及專業服務界別的嘉賓出席。

剪綵儀式由長江實業集團有限公司執行董事趙國雄博士、滙業財經集團行政總裁區麗莊女士，以及東亞銀行（中國）前執行董事兼行長林志民博士主持。

全盛家族辦公室新辦公室啟用儀式於尖沙咀中港城舉行。左起：盧中梅女士（Micky Lu）、黃國麟先生（Alan Wong）、王波先生（Wang Bo）、溫潔英女士（Rita Wan）、陳柏軒先生（Percy Chan）、林志民博士（Cartier Lam）、區麗莊女士（Au Lai Chong）、趙國雄博士（Justin Chiu）、陳玥瑤博士（Dr. Kit Chan）、郭玉滿女士（Angela Kwok）、謝錦添博士（Dr. Timson Sher）及黃霖鎮先生（Gary Wong）。
全盛家族辦公室新辦公室啟用儀式於尖沙咀中港城舉行。左起：盧中梅女士（Micky Lu）、黃國麟先生（Alan Wong）、王波先生（Wang Bo）、溫潔英女士（Rita Wan）、陳柏軒先生（Percy Chan）、林志民博士（Cartier Lam）、區麗莊女士（Au Lai Chong）、趙國雄博士（Justin Chiu）、陳玥瑤博士（Dr. Kit Chan）、郭玉滿女士（Angela Kwok）、謝錦添博士（Dr. Timson Sher）及黃霖鎮先生（Gary Wong）。

出席嘉賓包括林子右先生（Timothy C.Y. Lam）、梁洪軒先生（Samuel Leung）、陳芳先生（Andrew Chan）及陳景煌律師（Johnny K.W. Chan）等。

全盛家族辦公室以香港為基地，為多個富裕家族統籌財富架構、信託與傳承規劃、家族治理及下一代培育等安排，並聯同法律、稅務、會計及信託範疇的專業團隊執行。聯合始創人陳柏軒先生於 1997 年加入滙豐投資銀行（亞洲），其後歷任花旗銀行、渣打銀行、東方匯理資產管理及東亞銀行的投資與財富管理要職，現同時擔任隆安信託高級總裁。

聯合始創人陳柏軒先生（Percy Chan）表示：「在經濟週期不斷更迭的年代，財富的命題從來不止於當下的創造，更在於跨越世代的守護與延續。高淨值家族真正需要的，不是單一的回報率，而是一套能穿越週期、抵禦風險的完整體系。全盛扎根香港，以穩健為根基、以長期為目標，會聯同各專業範疇的夥伴，陪伴家族把這套體系一步一步建立起來。」

聯合始創人陳玥瑤博士（Dr. Kit Chan）表示：「這些年我見證許多家族辛苦累積的成果，想穩守、想傳承，卻要面對種種不確定。全盛正是由這份體會孕育出來。我們的願景，是成為家族可信賴的長期夥伴，守護每一份悉心累積的心血，讓它一代一代傳承下去。」

關於全盛家族辦公室

全盛家族辦公室有限公司（Prosper Family Office Limited）為以香港為基地的多家族辦公室，聯同法律、稅務、會計、信託及投資範疇的專業顧問網絡，為富裕家族統籌財富傳承、家族治理與下一代培育的長期安排。網址：www.prosperfo.com

本新聞稿僅供資訊用途，不構成任何投資、稅務或法律意見，亦不構成任何金融產品的要約或招攬。

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