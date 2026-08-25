敬业鋼鐵有限公司公告

石家莊2026年8月25日 /美通社/ -- 敬業鋼鐵有限公司（以下簡稱「敬業」）現就英國政府全面國有化英鋼一事，公告如下：

五年前，英鋼瀕臨破產，敬業毅然接手，僅一年即終結其九年虧損。五年間，敬業斥巨資進行產線升級、外包回收及高爐恢復，高峰期用工4887人，帶動上下游約3萬個就業崗位，累計發放薪酬及養老金10.25億英鎊、繳稅1.8億英鎊。新冠疫情、英國脫歐、俄烏戰爭、能源危機接踵而至，敬業始終守諾如初，以實際行動持續為英鋼及英國社會創造價值，彰顯中國企業的責任與擔當。

2026年7月，英國政府以「公共利益」為由，通過緊急立法，將敬業在英資產悉數收歸國有，至今未向敬業做出合理補償。

北京時間7月21日22時27分，敬業向全球發布正式聲明，闡明事實真相與嚴正立場。短短數小時內，全球超過1200家主流媒體全文轉發，覆蓋美、英、法、德、日等超45個國家，引發國際社會空前關注。

敬業尊重各國依法行使國家權利。但必須指出，英國政府在未事先協商、未予補償的情況下，以緊急立法方式將外資合法投資收歸國有，不符合國際社會關於徵收補償的普遍共識，也有損國際投資關係中基本的公平與互信。此類做法可能對全球投資者對英國投資環境的信心造成長期影響。

在此，敬業再次敦促英方正視國際法義務、尊重客觀事實、履行法治承諾，及時、充分、有效賠償敬業全部損失。這是對一家負責任企業最基本的交代，更是對國際法治底線應有的堅守。

敬業將堅決採取一切必要的法律途徑，維護自身的合法投資權益。

敬業鋼鐵有限公司

2026年8月25日

SOURCE Jingye Steel Co., Ltd.