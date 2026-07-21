敬業鋼鐵有限公司鄭重聲明

石家莊2026年7月21日 /美通社/ -- 關於英國政府將敬業鋼鐵有限公司（以下簡稱「敬業」）旗下英國鋼鐵有限公司（以下簡稱「英鋼」）強行收歸國有一事，敬業鄭重聲明如下：

一、敬業對英鋼及英國鋼鐵工業貢獻巨大

2020年，英鋼瀕臨破產，敬業施以援手，依法收購英鋼，挽救百年鋼企於危難。收購後僅一年，敬業通過內部改革與運營優化，隨即實現扭虧為盈。五年間，敬業持續投入巨額資金，升級裝備，革新技術，足額納稅，為當地創造數萬個就業崗位，帶動社區及相關產業蓬勃發展。先後歷經疫情沖擊、英國脫歐、俄烏戰爭及通脹飆升等重大考驗，敬業始終恪守承諾，捐贈物資與員工共克時艱，穩定運營確保薪酬足額發放——不裁一員，不欠一薪，一諾千金。敬業以切實行動，為英鋼存續發展和英國鋼鐵工業振興作出巨大貢獻。

二、英鋼事件過程概述

2021年9月，敬業應英國政府「以鐵礦石煉鋼的企業2035年要達到淨零排放」的戰略要求，就政府與敬業共同投資英鋼轉型開啟多輪談判。英國政府對敬業提交的轉型方案不予反對，但卻始終拒絕兌現共同投資的承諾。

然而，當敬業依據既定方案推進轉型實施之際，英國政府卻隨即轉向——2025年4月12日，僅用六小時即通過《鋼鐵行業（特別措施）法案》，接管英鋼，敬業作為股東的控制權、管理權和收益權被悉數剝奪。

接管後，敬業就賠償事宜與政府積極溝通，但英方以「英鋼無價值」為由，拒絕給予合理賠償。2026年7月16日，英國政府通過《鋼鐵工業（國有化）法案》，並正式致函通知敬業：英鋼已收歸國有。

據英國國家審計署報告，截至2026年1月底，英國政府為英鋼運營已耗資3.77億英鎊，預計6月底將超過6億英鎊，到2028年支出可能會超過15億英鎊。

三、敬業保留一切法律權利，堅定捍衛合法權益，依法追償到底

法治不容踐踏，契約精神不容褻瀆。敬業正告英國政府：

1、立即停止以國內法踐踏國際投資規則的行徑，及時、充分、有效賠償敬業全部投資損失。

2、敬業所有投入筆筆有據可查，必將悉數追償，分毫不讓。敬業已依據相關雙邊投資協定啟動磋商程序，保留包括國際仲裁在內的一切法律權利，絕不妥協。

3、就英國政府在毫無准備且無經營方案的情況下倉促接管英鋼、致使納稅人資金與公司經營雙雙遭受重大損失一事，敬業將依法追究相關政府官員及英鋼管理層的法律責任。

敬業鋼鐵有限公司

2026年7月21日

（注：如本英文譯文與中文原件之間存在任何歧義或不一致之處，均以中文版本為准。）

SOURCE Jingye Steel Co., Ltd.