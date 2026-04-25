華為香港科技周論壇探討數字政務與智慧醫療 攜手30+科企夥伴推動「可信AI賦能智慧政務服務」

AI普遍應用下促使公眾更加關心數據安全同私隱問題。公共事業論壇以「可信AI賦能智慧政務服務」為主題，集中探討AI 在數字政務服務的應用實踐。華為公共事業軍團COO夏尊在會上直言，AI發展已由數字化轉入智能化深水區，切實提升公共服務效率，惟算力不足仍是樽頸位。他強調AI應用需具備技術自主、本地生態化及行業智能化。華為推出行業AI智算中心能力體系，以自主安全的大模型為核心，系統性構建AI體系，希冀夥港澳地區生態夥伴緊密協作，提升公共事業效率。

香港立法會科技創新界議員邱達根致辭時表示，智慧政府發展過去歷經百花齊放階段，持續推出數字化服務及應用提升效能，而人工智能浪潮則推動其發展步入下一新里程。他指出，未來以「產業AI化」與「AI產業化」雙軌並行策略，在人工智能持續突破下，尋求技術一致性及公平性，由百花齊放走入頂層設計引領，共同推動構建開放可信的數字政府平台，進一步實現數據多元化、數據規管示範效應及產品應用適應性。他呼籲各持份者把握國家「十五五」規劃機遇加速香港創科發展，攜手完善數字政府系統建設。

同場公務員敍用委員會委員林偉喬先生指出，推動人工智能（AI）普及的同時，必須重視全民AI素養。他認為，市民需具備理解、使用、判斷及監察AI的能力，才能真正受惠於智慧政務。AI的成效關鍵不在數據多寡，而在於如何運用數據，並確保目的正當、過程透明、由人承擔最終責任。他強調政府要關註AI 真正服務整個社會，並關注數碼鴻溝，呼籲確保AI服務社會各階層。他樂見政府撥款五千萬元提升學生、青年及公眾的AI認知與責任意識，配合國家「十五五」規劃，推動「人人懂AI、人人善用AI、人人負責任地用AI」，讓科技服務公共利益。

華為全球首席公共服務行業科學家高宏榮先生指出，可信AI的成功關鍵在於產業生態、可持續算力基建、價值創造及安全可控——尤其需要以本土化的基礎模型保護本地語言、文化與價值觀。他分享VIVA（Values creation AI、Industry & ecosystem AI、Viability & scalability、Assured & controllable）公共服務AI框架，並提倡透過系統性AI課程加強人才培養，讓AI賦能政務、教育、醫療及城市治理等領域。

論壇另一焦點，是華為夥拍逾30間生態夥伴，舉行「可信AI夥伴賦能智慧政務服務」發布儀式，透過加強與夥伴緊密協作,發展安全可靠的AI與智能基礎設施建設，加速推動香港政務服務與城市治理開啟全面智能化。

分享環節提供多項貼地應用案例。數字策辦公室署理副數字政策專員譚佩怡女士介紹，AI正廣泛應用於交通管理、水浸預測、斜坡安全及就業配對等公共服務範疇，提升政務運作效率。機電工程署助理署長李志良先生亦分享如何用AI視覺模型及大數據平台，賦能機電工程管理提升設施預測性維護能力。水務署數字水務辦公室組長尤孝賢先生則展示AI+水務智慧應用，包括結合降雨、山泥傾瀉及斜坡數據，實時風險評估，優化預警機制；生產力促進局業務拓展及卓越運營主管梁趣凝女士指出，本港企業應用AI面臨缺乏專才、數據私隱安全、系統整合困難等挑戰，呼籲業界加強協作。

推「HAIP」醫療通用AI平台 冀加速醫療健康數智化

同日亦舉行醫療健康論壇，圍繞「AI+助力醫療健康數智化發展」主題，探討AI如何提升醫療服務質素與營運效率。

香港立法會議員林哲玄醫生表示，AI可透過輔助診斷、智能牌板（病歷）及數據分析，提升公營醫療效率，有助紓緩醫院前線壓力。他強調，智慧醫療須建基於可信數據治理與私隱保障，助香港鞏固國際醫療樞紐地位。

華為醫療衛生軍團副總裁（生態夥伴）葛琴女士指出，AI在深入醫療場景時，行業普遍面臨數據、算力、人才及應用開發等共性挑戰。為此，華為推出「HAIP醫療通用人工智能平台」。該平台全面支撐電子病歷、病理、影像、基因、心電及中醫藥等核心應用場景，具備數據智能標註、智能體自動生成、數據安全共享等業界領先能力，並通過數據飛輪實現算法自主演進，讓模型越用越準。硬件層面，基於自主創新的平台能力進行深度優化，訓練與推理性能均獲得數倍提升。華為期待攜手業界夥伴，共同加速醫療AI應用的落地與創新。

實踐案例方面，廣東省第二人民醫院人工智能研究所所長程偉彬先生分享「AI Agent應用，算力為主的實踐：AI+主動健康」，呈現AI Agent在主動健康管理及醫療服務質素的應用；GuidelineX產品總監張鎮女士剖析 AI 融入臨床實踐的成效，展示如何優化診療決策與流程、促進醫院可持續營運；華為數據儲存產品線醫療解決方案專家白樹青先生講解以與上海瑞金醫院合作開發的 RuiPath 病理大模型為例，指AI系統只需數秒內就可精準識別病變位置，大幅提升醫生工作效率。

SOURCE 華為