曼谷2026年5月15日 /美通社/ -- 作為全球領先的ICT解決方案提供商，華為以「加速軌道數字化智能化」為主題参展亞太軌道展2026（Asia Pacific Rail 2026），結合行業應用場景展示了其最新推出的軌道智能化解決方案組合，旨在為客運和貨運提供安全、高效、可持續的運輸體驗。其中，基於FRMCS的軌道寬帶通信系統是核心，為關鍵任務運營提供高可靠性、低時延的連接能力。結合AI巡檢解決方案，華為助力運營商構建有價值的數據資產和故障樣本庫。通過迭代式主動學習，華為的軌道智能化解決方案使軌道系統能夠主動適應運營和市場變化，保障全球交通出行的未來安全。

在大會上，華為軌道智能化軍團總裁左萌發表了題為「引領數字基礎設施，賦能軌道智能化」的主題演講。他表示：「基於對2035年的深入洞察，華為推出面向軌道行業的新型創新戰略，命名為iRAIL，即，通過智能化方案持續提升軌道行業安全可靠性與自動化水平，同時，為客運提供更便捷的乘客體驗，為貨運提供物流總包式服務，並通過持續的新業務創新幫助客戶實現長期發展。相應的，我們在軌道行業可參與的領域也從固定基礎設施擴展至移動設備、貨運與客運運輸、多元化業務及建造等多領域。」