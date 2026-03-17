在宮闕中體驗韓國王室文化「宮中文化慶典」 3月16日起開放外國人專場活動預約

新聞提供者Korea Heritage Agency
17 3月, 2026, 12:00 CST
- K內容表演、導覽解說行程、宮廷美食體驗，在宮闕中邂逅韓國宮廷藝術
韓國首爾2026年3月17日 /美通社/ -- 由韓國遺產服務局宮殿遺產總部（主任：安浩）主辦、韓國遺產機構（總裁：李桂英）承辦的2026年春季K-Royal宮中文化慶典，將開始面向外國人開放項目預約。
可親自體驗韓國宮廷文化的「2026春日宮中文化慶典」將於4月24日至5月3日舉行。針對外國遊客的活動預約將自3月16日下午2點起，在韓國旅遊平台Creatrip（www.creatrip.com）開放。
宮中文化慶典以宮闕的場所性與歷史性為基礎，在首爾五大宮闕（景福宮、昌德宮、德壽宮、昌慶宮、慶熙宮）以及宗廟一帶舉行，是韓國規模最大的國家遺產慶典。自2014年起，每年春季與秋季以首爾的宮闕為背景，透過重現、表演、展覽與體驗等多種形式，推出各種能體驗韓國傳統宮廷文化的活動。
宮中文化慶典今年迎來第12屆，得益於獨特的活動內容年年持續成長。該活動每年開放預約後在短時間內售罄，在韓國國內受到高度關注。尤其在去年，春季與秋季慶典期間共有約137萬人次造訪宮闕，創下歷屆最多參觀人數紀錄。
2026年春日宮中文化慶典以「宮，喚醒藝術」為主題，在宮闕的各個角落推出各種的宮廷文化活動，讓民眾能體驗到平時參觀古宮時，難以接觸到的多元宮廷文化內容。
今年特別針對外國旅客推出客製化服務，外國人專屬活動從去年的5項增加至今年的6項，並進一步強化多語言服務。活動包含K-POP與融合國樂表演、夜間導覽、宮廷美食體驗等多樣活動，讓參加者更能深入體驗韓國宮廷文化。
- 景福宮將舉行為慶典拉開帷幕的「開幕式（4/24）」。由曾擔任2025年APEC領袖會議藝術總監的導演梁正雄擔任總導演，以「宮，喚醒藝術 – Hyper Palace」為主題揭開序幕。這是一場融合宮廷呈才舞、媒體投影、韓服時裝秀與國樂EDM演出等多種元素的大型表演，將呈現以現代方式重新詮釋傳統文化。活動開放300名外國觀眾透過事前預約免費參加。
- 被列為聯合國教科文組織世界遺產的昌德宮將推出全新夜間活動「孝明世子與月之舞（4月28日～4月30日）」。這是一項沉浸式夜間表演導覽，參加者將一邊聆聽孝明世子推動朝鮮王室藝術發展的過程，一邊參觀宮闕並欣賞演出。活動以英語進行，每日限40人，可事前付費預約。
人氣活動「喚醒清晨的宮闕（4月28日～5月3日）」也將推出外國人專場。該活動將帶領參加者穿梭於昌德宮殿閣與後苑之間，一邊聆聽宮闕建築的故事，一邊欣賞清晨的宮廷景致，每日限40人，可事前付費預約。
此外，慶典期間還有配套活動，由100位國樂音樂家帶來的宮廷音樂演出「100人的太平之樂（5月1日～5月3日）」將在活動期間登場。這是一場大型傳統藝術演出，能夠感受韓國國樂的精髓，並提供韓文與英文解說，協助觀眾理解演出內容。每日限100人，可事前付費預約。事前預約方式參加。
- 德壽宮將舉辦美食活動 「皇帝的餐桌（5月1日～5月3日）」可體驗大韓帝國皇室宴會文化。參與者可品嚐宮廷宴會料理，同時透過美食對談了解韓國歷史與外交文化。活動每場限20人，可事前付費預約。
- 宗廟將推出全新活動「宗廟祭禮樂夜間演出（4月28日～4月30日）」，介紹被列為聯合國教科文組織人類非物質文化遺產。這是一場在宗廟的莊嚴空間中展開的傳統音樂演出，讓觀眾感受韓國王室祭祀禮樂的深厚內涵。活動採事前預約制，可免費參加。
- 此外，本次宮中文化慶典除了需事前預約的活動外，還將舉辦多項可現場參與的活動。如可購買K-文化商品與傳統工藝品的「K-Heritage 市集（景福宮）」、重現朝鮮時代宮廷日常生活樣貌的「景福宮時光旅行－宮廷日常再現」等。未事先預約的觀眾，亦可於前來宮闕，透過各種活動感受慶典的熱鬧氛圍。
有關2026春日宮中文化慶典外國人專場事前預約活動之詳細資訊，可於Creatrip（www.creatrip.com）查詢。
附件 外國人專場活動事前預約資訊
事前預約概要
- 預約對象：6項外國人專場活動
- 開放預約：2026年3月16日（週一）14:00起 / Creatrip（www.creatrip.com）
- 預約諮詢：[email protected]（Creatrip）
各活動事前預約日程
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序號
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分類
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活動名稱
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地點
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活動日期
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人數
(每場次)
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費用
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1
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慶典
活動
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2026年宮中文化慶典開幕式
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景福宮
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4月24日（週五）
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300名
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免費
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2
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孝明世子與月之舞
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昌德宮
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4月28日（週二）～4月30日（週四）
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40名
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10,000韓元
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3
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喚醒清晨的宮闕
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昌德宮
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4月28日（週二）～5月3日（週日）
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40名
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10,000韓元
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4
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皇帝的餐桌
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德壽宮
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5月1日（週五）～5月3日（週日）
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20名
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15,000韓元
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5
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宗廟祭禮樂夜間演出
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宗廟
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4月28日（週二）～4月30日（週四）
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40名
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免費
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6
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配套活動
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古宮音樂會
「100人的太平之樂」
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昌德宮
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5月1日（週五）～5月3日（週日）
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100名
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20,000韓元
SOURCE Korea Heritage Agency
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