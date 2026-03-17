在宮闕中體驗韓國王室文化「宮中文化慶典」 3月16日起開放外國人專場活動預約

宮中文化慶典以宮闕的場所性與歷史性為基礎，在首爾五大宮闕（景福宮、昌德宮、德壽宮、昌慶宮、慶熙宮）以及宗廟一帶舉行，是韓國規模最大的國家遺產慶典。自2014年起，每年春季與秋季以首爾的宮闕為背景，透過重現、表演、展覽與體驗等多種形式，推出各種能體驗韓國傳統宮廷文化的活動。

宮中文化慶典今年迎來第12屆，得益於獨特的活動內容年年持續成長。該活動每年開放預約後在短時間內售罄，在韓國國內受到高度關注。尤其在去年，春季與秋季慶典期間共有約137萬人次造訪宮闕，創下歷屆最多參觀人數紀錄。

2026年春日宮中文化慶典以「宮，喚醒藝術」為主題，在宮闕的各個角落推出各種的宮廷文化活動，讓民眾能體驗到平時參觀古宮時，難以接觸到的多元宮廷文化內容。

今年特別針對外國旅客推出客製化服務，外國人專屬活動從去年的5項增加至今年的6項，並進一步強化多語言服務。活動包含K-POP與融合國樂表演、夜間導覽、宮廷美食體驗等多樣活動，讓參加者更能深入體驗韓國宮廷文化。

景福宮 將舉行為慶典拉開帷幕的 「開幕式（4/24）」 。由曾擔任2025年APEC領袖會議藝術總監的導演梁正雄擔任總導演，以「宮，喚醒藝術 – Hyper Palace」為主題揭開序幕。這是一場融合宮廷呈才舞、媒體投影、韓服時裝秀與國樂EDM演出等多種元素的大型表演，將呈現以現代方式重新詮釋傳統文化。活動開放300名外國觀眾透過事前預約免費參加。

將舉行為慶典拉開帷幕的 。由曾擔任2025年APEC領袖會議藝術總監的導演梁正雄擔任總導演，以「宮，喚醒藝術 – Hyper Palace」為主題揭開序幕。這是一場融合宮廷呈才舞、媒體投影、韓服時裝秀與國樂EDM演出等多種元素的大型表演，將呈現以現代方式重新詮釋傳統文化。活動開放300名外國觀眾透過事前預約免費參加。 被列為聯合國教科文組織世界遺產的昌德宮將推出全新夜間活動「孝明世子與月之舞（4月28日～4月30日）」。這是一項沉浸式夜間表演導覽，參加者將一邊聆聽孝明世子推動朝鮮王室藝術發展的過程，一邊參觀宮闕並欣賞演出。活動以英語進行，每日限40人，可事前付費預約。

人氣活動「喚醒清晨的宮闕（4月28日～5月3日）」也將推出外國人專場。該活動將帶領參加者穿梭於昌德宮殿閣與後苑之間，一邊聆聽宮闕建築的故事，一邊欣賞清晨的宮廷景致，每日限40人，可事前付費預約。

此外，慶典期間還有配套活動，由100位國樂音樂家帶來的宮廷音樂演出「100人的太平之樂（5月1日～5月3日）」將在活動期間登場。這是一場大型傳統藝術演出，能夠感受韓國國樂的精髓，並提供韓文與英文解說，協助觀眾理解演出內容。每日限100人，可事前付費預約。事前預約方式參加。

德壽宮 將舉辦美食活動 「皇帝的餐 桌 （5月1日～5月3日）」可體驗大韓帝國皇室宴會文化 。參與者可品嚐宮廷宴會料理，同時透過美食對談了解韓國歷史與外交文化。活動每場限20人，可事前付費預約。

將舉辦美食活動 。參與者可品嚐宮廷宴會料理，同時透過美食對談了解韓國歷史與外交文化。活動每場限20人，可事前付費預約。 宗廟 將推出全新活動 「宗廟祭禮樂夜間演出（4月28日～4月30日）」， 介紹被列為聯合國教科文組織人類非物質文化遺產。這是一場在宗廟的莊嚴空間中展開的傳統音樂演出，讓觀眾感受韓國王室祭祀禮樂的深厚內涵。活動採事前預約制，可免費參加。

將推出全新活動 介紹被列為聯合國教科文組織人類非物質文化遺產。這是一場在宗廟的莊嚴空間中展開的傳統音樂演出，讓觀眾感受韓國王室祭祀禮樂的深厚內涵。活動採事前預約制，可免費參加。 此外，本次宮中文化慶典除了需事前預約的活動外，還將舉辦多項可現場參與的活動。如可購買K-文化商品與傳統工藝品的「K-Heritage 市集（景福宮）」、重現朝鮮時代宮廷日常生活樣貌的「景福宮時光旅行－宮廷日常再現」等。未事先預約的觀眾，亦可於前來宮闕，透過各種活動感受慶典的熱鬧氛圍。

有關2026春日宮中文化慶典外國人專場事前預約活動之詳細資訊，可於Creatrip（www.creatrip.com）查詢。

附件 外國人專場活動事前預約資訊

事前預約概要

各活動事前預約日程

序號 分類 活動名稱 地點 活動日期 人數 (每場次) 費用 1 慶典 活動 2026年宮中文化慶典開幕式 景福宮 4月24日（週五） 300名 免費 2 孝明世子與月之舞 昌德宮 4月28日（週二）～4月30日（週四） 40名 10,000韓元 3 喚醒清晨的宮闕 昌德宮 4月28日（週二）～5月3日（週日） 40名 10,000韓元 4 皇帝的餐桌 德壽宮 5月1日（週五）～5月3日（週日） 20名 15,000韓元 5 宗廟祭禮樂夜間演出 宗廟 4月28日（週二）～4月30日（週四） 40名 免費 6 配套活動 古宮音樂會 「100人的太平之樂」 昌德宮 5月1日（週五）～5月3日（週日） 100名 20,000韓元

SOURCE Korea Heritage Agency