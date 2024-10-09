达势股份-達美樂中國憑藉可持續4D戰略持續釋放巨大市場潛力

香港2024年10月9日 /美通社/ -- 达势股份-達美樂中國（「達美樂中國」或「达势股份」或「公司」）（1405.HK）是達美樂比薩在中國大陸、中國香港特別行政區和中國澳門特別行政區的獨家總特許經營商。公司在2024年第三季度繼續探索市場增長機會，進一步釋放中國比薩市場的潛力。

在第三季度中，达势股份繼續執行4D戰略，即高質量的門店開發（Development）、高質價比的美味比薩（Delicious Pizza at Value）、高效的外送體驗（Delivery）和數字化能力（Digital），不斷擴大消費者群體，穩定提供高質價比的美味比薩。达势股份發布的2024年第三季度業務概況（以下簡稱「業務概況」）中提到，截至2024年9月30日，达势股份已在中國33個城市經營978家門店。

通過進一步推進落實「走深走廣」戰略，截至目前，达势股份在2024年累計新開門店數已達210家。公司今年的淨新增門店數、在建門店數及簽約門店數總和，約達全年開店目標的100%。公司預計將在第四季度迎來第1,000家門店開業，並計劃在2025和2026年分別新開約300至350家門店。

在現有門店保持強勁增長勢頭的同時，新店表現同樣令人鼓舞，進一步體現了達美樂比薩在中國市場的受歡迎程度。根據業務概況，在達美樂全球超20,900家門店的首30日銷售排行榜中，達美樂中國門店在前30名中佔據28個席位。隨著本季度的強勁表現，自2017年第三季度現任管理團隊接手以來，公司已連續29個季度實現同店銷售額增長（SSSG）。

門店網絡擴張和銷售取得顯著增長的同時，达势股份進一步提升可持續性。2024年第三季度，达势股份繼續建設多元化社區並獲得廣泛認可。公司的數字化措施增強了消費者互動，通過多個在線渠道吸引了大量新顧客。截至9月30日，达势股份的會員計劃「達人薈」會員人數已達2,170萬人，較去年同期增長顯著。公司持續優化會員計劃的個性化獎勵機制，有效提高了新客轉化率和老客留存率。過去12個月中，已有1,100萬新用戶通過達美樂中國的官方網上訂餐渠道首次下單。

达势股份始終致力於為消費者提供高質價比的美味比薩，並不斷推動產品創新。2024年巴黎奧運會期間，公司推出了法式勃艮第風味牛肉比薩和法式鐵塔慕斯蛋糕，顧客可在觀賽期間盡享法式美味。8月，達美樂中國又推出全新的「火山」餅底，內含甄選進口奶酪醬與奧利奧餅乾碎，一經推出成為爆款新品。達美樂中國新品廣受歡迎，經典菜單也依舊大受顧客喜愛。

達美樂比薩品牌在顧客心中一向代表著創新與物超所值。達美樂中國在官方網上訂餐渠道*上於部分城市定期推出「接二連三」（每週二和週三比薩七折優惠）和Mega Week（買一送一）等促銷活動*，為消費者帶來更高的價值。

达势股份為消費者帶來物超所值美食體驗的同時，致力於為股東創造長期價值。在香港聯交所上市一年後，2024年第三季度，达势股份已正式被納入香港恆生綜合指數成分股，並被正式納入滬港通和深港通。

达势股份的可持續發展與增長，充分證明了公司4D戰略的正確實施，以及公司業務模式的彈性與韌性。展望未來，达势股份將堅定不移地推進擴展計劃，不斷提升運營效率，注重可持續性長期價值，致力於在中國比薩市場實現持續的盈利增長。

* 官方網上訂餐渠道：達美樂比薩中國官網/官方微信公眾號及小程序/官方APP。

* 買一送一及接二連三活動參與城市說明請以達美樂比薩中國官方網上訂餐渠道頁面顯示或客服反饋為準。

關於达势股份

达势股份是達美樂比薩在中國大陸、中國香港特別行政區和中國澳門特別行政區的獨家總特許經營商。達美樂比薩是全球人氣比薩品牌，據達美樂比薩2024財年第二季度財報顯示，達美樂比薩在全球90多個國家和地區擁有超過20,900多家餐廳。在經驗豐富、高瞻遠矚的管理層的領導下，达势股份通過持續打造創新及具有本土化特色的以比薩為主的菜單，加之專業、領先的外送服務，以及科技賦能、可拓展、可複製的門店經濟模式，形成市場領先的差異化優勢。截至2024年9月30日，达势股份已在中國33個城市經營978家門店。

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SOURCE DPC Dash Ltd