沙特阿美將收購空气产品昆德拉旗下蓝氢工业气体公司之 50% 股權

沙特阿美 與 空气产品昆德拉 攜手開發低碳氫生產業務

交易雙方同意共同擁有這間位於朱 拜勒 （Jubail）的公司，計劃透過沙特阿拉伯東部省份的管道網絡供應氫氣

協議旨在支持 Aramco 新能源產品組合的增長

沙特阿拉伯達蘭2024年7月18日 /美通社/ -- 全球領先的能源與化學品公司之一 沙特阿美已簽署確定協議收購位於朱巴伊爾（Jubail）的蓝氢工业气体公司（BHIG）的股權，該公司是 空气产品昆德拉（APQ）旗下的全資附屬公司。該交易受標準收市條件約束，還將包括沙特阿美購買氫氣和氮氣的權利。

在發展低碳氫氣業務並擴大其替代能源解決方案產品組合的努力，沙特阿美預計其對 BHIG 的投資將有助於在沙特阿拉伯王國東部省份開發低碳氫氣網絡，為國內和區域客戶提供服務。交易完成後，沙特阿美和APQ（空气产品公司與 昆德拉能源的合資企業）預計將各自擁有 BHIG 的 50% 股權。

沙特阿美策略與企業發展執行副總裁 Ashraf Al Ghazzawi 表示：「這項投資突出了 沙特阿美擴大其新能源產品組合並增長其低碳氫業務的抱負。我們很高興能夠與 APQ 在這個旅程中合作，並相信氫氣排放量較低，帶來眾多充滿前途的商業機會。我們打算利用我們在碳捕獲和儲存（CCS）方面不斷增長的能力，以及我們在氫氣方面的技術專業知識，旨在支持建立一個充滿活力的低碳氫氣市場，幫助為未來能源系統奠定基礎。」

空气产品昆德拉主席 Samir J. Serhan 博士 表示：「我很榮幸能進一步擴展空气产品昆德拉與 沙特阿美的強大合作關係，致力加速氫氣經濟，並推動中東建立最大的氫氣網絡，該網絡預期將為精煉、化學和石化工業提供服務。我們期待在氫氣和管道營運方面提供專業知識，並支持沙特阿美對於國內和地區需求提供可靠的低碳氫氣供應。」

BHIG 旨在於捕獲和儲存二氧化碳的同時生產低碳氫氣，旨在與沙特阿美的 CCS 活動協調開始商業營運。

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關於沙特阿美

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關於空气产品昆德拉

空气产品昆德拉（APQ）是中東領先的開發和投資公司，由空气产品與 Vision Invest 旗下附屬公司昆德拉能源之合資公司成立。APQ 將帶來世界領先的技術和全球能力，以便建造、擁有和營運大規模氫氣、工業氣體和能源設施。APQ 與煉油廠、化工和石化公司等行業緊密合作，並作為值得信賴的領導者和可持續發展合作夥伴與政府緊密合作，支持各國實現工業增長和可持續發展目標。

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SOURCE Aramco