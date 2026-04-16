恒盛推出「恒盛中國領先基金」 50年香港根基助專業投資者捕捉大中華機遇

黃嘉威先生進一步指出，除了集團核心的傳統業務外，恒盛正全力拓展資產管理、私募股權及家族辦公室三大板塊。「我們看到全球高淨值人士對大中華資產配置的需求持續上升，恒盛將繼續以香港為基地，結合本地優勢與國際網絡，為客戶提供一站式財富管理方案。未來，我們將持續以客戶需求為核心，提供度身訂造的投資配置方案，協助客戶在不同經濟周期中實現穩健增長。」他強調，基金的推出不僅是產品擴充，更是公司整體戰略轉型的具體體現。

負責基金日常管理的基金經理麥皓明先生，則詳細解釋了基金的投資策略及市場展望。「『恒盛中國領先基金』的核心配置將超過50%投放在港股市場，這是基於我們過往全權委託帳戶的成功經驗。香港股市作為大中華門戶，流動性高、估值吸引，我們有信心繼續跑贏大市。」

麥皓明先生補充，基金會選擇性佈局中國A股及美國市場。「中國A股方面，我們聚焦具備長期競爭優勢的龍頭企業，尤其在新經濟、科技及消費升級領域；美國市場則挑選與大中華供應鏈緊密相關的優質公司，作為分散風險及捕捉全球機遇的補充。整體而言，我們盡可能緊跟市場主題及節奏，除了在長遠確定性高的板塊佈局外，亦會捕捉板塊輪動的機會，配以適當的風險管控，務求長遠為投資者爭取超額回報。」他透露，基金將維持嚴格風險控制，每季檢討組合，確保符合專業投資者的回報與波幅要求。

私人財富業務主管樊一翰先生認為「隨着『恒盛中國領先基金』推出，公司預計在專業投資者客戶群的未來布局將進一步擴大。公司未來有意吸納更多具豐富經驗的銀行/資產管理客戶經理，專責關係管理及針對客戶的獨特目標，量身定制策略，讓每位客戶都能獲得最貼身的財富規劃，財富得到充分優化，發揮其最大潛力。」

樊一翰先生強調，恒盛已在不同範疇建立全方位服務能力。「無論是傳統證券交易、資產管理、傳承規劃、私募股權項目、家族辦公室服務，或跨境投資諮詢，我們都希望透過專業團隊的緊密協作，為客戶打造跨資產綜合解決方案。這不但能提升客戶體驗及黏性，更有助集團在香港及大中華財富管理市場穩步擴張。我們將持續優化服務流程，引入更多高端資源，讓高淨值客戶在全球配置中實現長期價值。」

恒盛集團表示，「恒盛中國領先基金」由恒盛證券有限公司、恒盛資產管理有限公司及恒盛資本有限公司共同支持，歡迎合資格專業投資者透過官方網站www.newregion.com.hk查詢詳情。憑藉50年香港根基與市場驗證的投資策略，恒盛集團將秉持「恒久投資 盛滿豐收」的理念，繼續為客戶創造持久豐盛回報。

SOURCE 恒盛集團