禾邁發佈全球首台功率高達 5000 W大微逆，開啟微逆大時代

12 6月, 2024, 20:00 CST
上海2024年6月12日 /美通社/ -- 禾邁，深耕光伏和儲能領域，並專注於微逆，是一家全球領先的電力電子公司。禾邁推出了全球首台功率高達 5000 W 新品大微逆MiT（MIT-5000-8T 系列）。該微逆專為工業、商業和大型住宅項目設計，以其天然安心、天生安全、拓界安居、收益安穩等優勢，完美適配超大功率組件，輕鬆應對複雜屋頂，為用戶帶來更安全、更安心、更安穩的解決方案。
作為全球領先的電力電子公司，禾邁自2012年成立以來，一直以技術為驅動，以產品為核心，深耕微型逆變器細分領域12年。「禾邁MiT可能會改變遊戲規則」，禾邁創始人&CEO楊波博士表示。「它集中了業界所追求的所有強大性能，具備更高的性價比。這是一個重大的進步，對此我們感到非常興奮。」
天然安心——25年不用換
禾邁承諾這款全新的MiT微逆25年不用換。相比之下，大多數傳統逆變器目前至少每10年需更換一次，進而引發各種棘手問題，比如被更換的逆變器廠家已不存在、難以找到相同的逆變器進行替換、新替換的逆變器無法匹配原系統組件等等。這不僅限制了系統的長期穩定運行，也增加了系統的維護成本。而禾邁MiT微逆擁有卓越的性能及高達25年的質保，這意味著客戶將在多個方面節省成本，包括微逆本身的替換成本以及停機期間的人工成本和能源成本等。
天生安全——直流側電壓低至120V/140V
禾邁全新MiT微逆內置了安全特性。目前，傳統逆變器一般是多塊組件以串聯方式接入，這會導致過高的直流高壓，產生安全隱患。而使用禾邁MiT微逆，直流側電壓可低至120V/140V（取決於具體選型），從根本上杜絕了系統內由高壓直流拉弧引起的火災風險及觸電危險，保障了用戶人身財產安全。
拓界安居——輕鬆應對複雜屋頂
目前，平整、敞亮、無遮擋的「完美」屋頂多被開發，而多朝向、陰影遮擋等複雜屋頂場景對於光伏系統的運行是一個難題。當屋頂上面鋪設的各塊組件之間發電功率差異性比較大時，使用傳統逆變器，會存在木桶效用，制約整個系統的最大發電量。而禾邁MiT微逆成功打破這一局限，採用組件級電力電子技術，MiT可以追蹤每塊組件的最大功率點，不管多複雜的屋頂都能輕鬆應對，極大拓展可安裝屋頂範圍，保障系統最優發電性能。
收益安穩——發電效率高、時間長
為了釋放功率潛能，禾邁 MiT採用4路MPPT（最大功率點跟蹤），確保每個光伏組件均能提供最優性能輸出。 另外，相比傳統逆變器，其最低運行電壓低至12V，這意味著微逆能夠更早啟動，更快運行，並可在更微弱的光線下工作。得益於此，用戶可以減少停機時間，增加發電時長，最終實現更優的投資回報率(ROI) 。 此外，禾邁MiT具備IP67工業級防護，可在-40度到65度溫度範圍持續穩定工作，環境適應性強，無懼雨雪風霜侵襲。
關於禾邁：
禾邁，成立於2012年，是一家從事光伏逆變器、儲能變流器等電力變換設備和電氣成套設備及相關產品研發、製造與銷售的國家高新技術企業。當前公司已經成為光伏、儲能領域在技術、市場方面皆具有一定優勢的企業之一，客戶遍及美洲、歐洲、亞洲等多個區域。 秉承「讓電力能源變得更智慧」的企業使命，公司堅持自主創新、研發，以技術創新驅動公司持續發展，始終為客戶提供最佳產品和服務，賦能全球180多個國家和地區的業主及專業人士，開啟開放能源之旅。
瞭解更多：https://www.hoymiles.com/
SOURCE 禾邁電力電子有限公司
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