禾邁發佈全球首台功率高達 5000 W大微逆，開啟微逆大時代

天然安心——25年不用換

禾邁承諾這款全新的MiT微逆25年不用換。相比之下，大多數傳統逆變器目前至少每10年需更換一次，進而引發各種棘手問題，比如被更換的逆變器廠家已不存在、難以找到相同的逆變器進行替換、新替換的逆變器無法匹配原系統組件等等。這不僅限制了系統的長期穩定運行，也增加了系統的維護成本。而禾邁MiT微逆擁有卓越的性能及高達25年的質保，這意味著客戶將在多個方面節省成本，包括微逆本身的替換成本以及停機期間的人工成本和能源成本等。

天生安全——直流側電壓低至120V/140V

禾邁全新MiT微逆內置了安全特性。目前，傳統逆變器一般是多塊組件以串聯方式接入，這會導致過高的直流高壓，產生安全隱患。而使用禾邁MiT微逆，直流側電壓可低至120V/140V（取決於具體選型），從根本上杜絕了系統內由高壓直流拉弧引起的火災風險及觸電危險，保障了用戶人身財產安全。

拓界安居——輕鬆應對複雜屋頂

目前，平整、敞亮、無遮擋的「完美」屋頂多被開發，而多朝向、陰影遮擋等複雜屋頂場景對於光伏系統的運行是一個難題。當屋頂上面鋪設的各塊組件之間發電功率差異性比較大時，使用傳統逆變器，會存在木桶效用，制約整個系統的最大發電量。而禾邁MiT微逆成功打破這一局限，採用組件級電力電子技術，MiT可以追蹤每塊組件的最大功率點，不管多複雜的屋頂都能輕鬆應對，極大拓展可安裝屋頂範圍，保障系統最優發電性能。

收益安穩——發電效率高、時間長

為了釋放功率潛能，禾邁 MiT採用4路MPPT（最大功率點跟蹤），確保每個光伏組件均能提供最優性能輸出。 另外，相比傳統逆變器，其最低運行電壓低至12V，這意味著微逆能夠更早啟動，更快運行，並可在更微弱的光線下工作。得益於此，用戶可以減少停機時間，增加發電時長，最終實現更優的投資回報率(ROI) 。 此外，禾邁MiT具備IP67工業級防護，可在-40度到65度溫度範圍持續穩定工作，環境適應性強，無懼雨雪風霜侵襲。

關於禾邁：

禾邁，成立於2012年，是一家從事光伏逆變器、儲能變流器等電力變換設備和電氣成套設備及相關產品研發、製造與銷售的國家高新技術企業。當前公司已經成為光伏、儲能領域在技術、市場方面皆具有一定優勢的企業之一，客戶遍及美洲、歐洲、亞洲等多個區域。 秉承「讓電力能源變得更智慧」的企業使命，公司堅持自主創新、研發，以技術創新驅動公司持續發展，始終為客戶提供最佳產品和服務，賦能全球180多個國家和地區的業主及專業人士，開啟開放能源之旅。

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SOURCE 禾邁電力電子有限公司