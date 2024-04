紐約中城區的 520 FIFTH AVENUE 住宅單住開售

Rabina 呈獻第五大道樓高最高的住宅大樓

紐約2024年4月12日 /美通社/ -- 總部設於紐約,並由家族擁有和經營的房地產投資及開發公司 Rabina 今日宣佈,其即將落成的樓高 1,000 呎混合用途大樓 520 Fifth Avenue 的住宅單位現已開售。520 Fifth 矗立在紐約市中城區的心臟地帶,將成為第五大道上樓高最高的住宅大樓。除了從第 42 層開始的 100 個新住宅單位外,520 Fifth 亦將提供一系列精品豪華辦公樓層和 Moss。Moss 是一個會員制俱樂部,提供與國際知名餐廳業者合作的接待服務,以及休閒、運動和健康設施。

Rabina 總裁 Josh Rabina 表示:「520 Fifth Avenue 表達出我們長期以來的信念,即真正的奢華是關於聯繫和社區。我們的世界一流團隊在整個建築物中創造出美輪美奐且服務周到的空間,為人們創造出休息和放鬆的機會,同時也提供參與、學習和聯繫的機會。我們相信這項目將讓人感覺到它是其標誌性街區的真實組成部分,並會捕捉到造就紐約成為世界上最偉大城市的火花、魅力、歷史和靈魂,我們對於能交付這項目深感自豪。」

520 Fifth Avenue (Courtesy Binyan Studios) 520 Fifth Avenue (Courtesy Alden Studios)

一房到四房單位分佈在大樓的最高的 40 層,讓各面積的單位都能在大樓的最高層欣賞到曼哈頓標誌性的天際線,從一條河到另一條河,甚至更遠。位於大樓第 88 層的住戶專享設施樓層是大樓的最重要的部分,其設有令人驚艷的玻璃幕牆日光浴室、休息室、用餐室、圖書館和遊戲室,以補充 Moss 提供的廣泛服務。銷售處設於大樓所在地旁一家非凡的新畫廊和私人休息室,從該處可以俯瞰大樓的建設過程。

Rabina 滙聚了一個世界一流的團隊來打造 520 Fifth,由全球知名的 Kohn Pedersen Fox (KPF) 負責建築設計,並由 Vicky Charles 的 AD100 設計公司 Charles&Co 負責室內設計。Charles&Co 以其在世界各地深受喜愛的俱樂部和酒店空間而聞名,亦為全球最具品味的客戶提供超高端住宅室內設計。

受到 520 Fifth Avenue 周邊眾多學院派建築和地標性建築的啟發,KPF 將這些元素融入設計,以向該社區的歷史致敬,同時為大樓所在的第五大道拐角處帶來獨特的現代感。標誌性的釉面陶瓦拱門鑲嵌著十呎乘十呎的玻璃窗,優雅的層疊式露台使建築外立面生動起來,如螺旋般向塔樓上升。

「我們為 520 Fifth Avenue 創作的設計在高達 1,000 呎的大樓中將住宅和辦公空間置於俱樂部功能之上。這種協同作用的混合用途以一束纖細的體量向天空延伸。」KPF 總裁兼設計負責人 James von Klemperer 表示。「建築按照分區規定進行後退,呼應了 Hugh Ferris 對 1920 年代的紐約提出的建築願景。受中央車站、紐約公共圖書館和鄰近的 Century Association 等附近地標性建築的啟發,透過拱形窗戶模組進一步明確表現建築體量。這些拱形窗戶模組傳遞出溫暖的感覺,非常適合建築內部空間親切舒適的特色。」

Charles & Co 負責的 520 Fifth 室內設計是對紐約經典的現代演繹,選用了最優質的材料和紋理——受歐洲啟發的馬賽克、精美的木工和紋理豐富的石材——打造出永恆的家居和空間,既優雅又令人難忘,讓人回味無窮。相同的材料和調連接住宅、大堂、設施和私人俱樂部,使其保持一致,營造出共享社區和場所的感覺。

Charles & Co 創辦人 Vicky Charles 表示:「對於這如此頂尖項目,我們的目標是設計出能喚起獨特氛圍的住宅空間,同時自然地反映出整座建築的精神和功能。我們從 520 Fifth 周圍環境的標誌性元素中汲取靈感,捕捉紐約市昔日的璀燦光輝,並注入現代感。520 Fifth 的室內裝飾親切舒適又充滿魅力,打破了人們對紐約市高層住宅的傳統期望。」

24 小時有人值班的大堂鋪設定制的拱形馬賽克地板,配上帶凸嵌線裝飾的胡桃木牆面上,讓人一到達就能感覺到優雅的風格。這些住宅的佈局經過精心考慮,背景是通過大樓的標誌性寬敞拱形窗口引入的明亮美景,天花板高度從約 10 呎到超過 14 呎,再配搭 7 吋的白橡木寬板木地板。廚房將配備頂級家電、帶棱紋胡桃木裝飾的中島、白色亮漆櫥櫃,以及閃閃發光的石英檯面和背板,而浴室則包括大理石檯面的定制梳妝臺、人字紋拼接大理石地板,以及 Waterworks 的亮面鎳材衛浴潔具。令人驚嘆的頂層復式住宅將提供寬敞的全層佈局、採光充足的空間和優雅的比例,全景視野的背景為娛樂活動提供了理想的場所。

「我們很興奮能夠代表這棟建築。每個細節都經過了細心考慮和精心執行。它真的非常出色,我們知道買家們必定會喜歡它,並感到非常驚艷。在全世界,人們都希望居住在城市的中心。520 Fifth 提供了這樣的機會,而且提供得更多。」獨家營銷及銷售代理 Corcoran Sunshine Marketing Group 的高級銷售總監 Donna Puzio 表示。

520 Fifth Avenue 坐落於新近煥發活力的中城區心臟地帶,標誌著這個全球最出色城市的中心點。大樓預計於 2025 年完工,將與紐約公共圖書館、中央車站、洛克菲勒中心和佳士拿大廈等知名建築共同點綴天際線。住宅距離繁華的布萊恩特公園僅幾個街區之遙,距離中央車站無與倫比的交通選擇僅兩個街區的距離,曼哈頓非凡生活的一切都近在咫尺:中央公園、劇場區、第五大道購物區、現代藝術博物館 (MoMa)、洛克菲勒中心和世界一流的餐飲場所。

520 Fifth 目前起價為 170 萬美元。Corcoran Sunshine Marketing Group 為獨家營銷及銷售代理。如欲了解更多資訊或安排銷售預約,請到訪 www.520Fifth.com。

關於 Rabina

Rabina 是總部設於紐約的房地產投資及開發公司,由家族三代人共同擁有和經營,至今已有 65 年歷史。經歷多個商業周期,Rabina 在美國和海外擁有超過 2,500 萬平方呎的住宅、寫字樓、零售、重要設施和工業資產。透過一系列成熟的地面開發,以及對機構優質資產進行機會性投資,Rabina 的投資組合持續增長。始終如一的領導力、長遠的視野和對誠信的承諾,讓 Rabina 多年來以合作夥伴、開發商、業主、借款人和貸款人的身份茁壯成長。Rabina 運用長期以來的原則應對當前的挑戰,為在不斷變化的市場中實現持續增長做好了準備。如欲了解更多資訊,請瀏覽:rabina.com。

關於 Kohn Pedersen Fox (KPF)

Kohn Pedersen Fox (KPF) 是全球頂尖建築事務所之一,為多個最具前瞻性的開發商、企業、企業家和機構提供建築、室內設計、規劃和總體規劃服務。KPF 致力設計持久的建築解決方案,以減少其生命週期對環境資源的影響,並保護和提升所服務社區的福祉。

關於 CHARLES & CO

CHARLES & CO 是獲《Architectural Digest》評選為百大設計公司之一,由 Vicky Charles 領導,擁有一個由二十多名設計師組成的優秀團隊,在紐約、倫敦和意大利均設有辦事處。CHARLES & CO 以協作方式和共同的感性認知為基礎,為眾多知名客戶的居住和商業項目提供豐有想象力且不拘一格的室內設計。

關於 Corcoran Sunshine Marketing Group

Corcoran Sunshine Marketing Group 擁有超過 30 年的營銷經驗,總銷售額超過 600 億美元,被譽為豪宅開發項目規劃、設計、營銷和銷售領域的領導者。Corcoran Sunshine Marketing Group 代表的項目位於美國全國和部份國際地區,其組合包括一系列經精心挑選且最令人嚮往的新物業。

