520 FIFTH AVENUE STARTET DEN VERKAUF VON EIGENTUMSWOHNUNGEN IN MIDTOWN

Rabina stellt den höchsten Wohnturm der Fifth Avenue vor

NEW YORK, 11. April 2024 /PRNewswire/ -- Rabina, ein in New York ansässiges, in Familienbesitz befindliches und betriebenes Immobilieninvestitions- und Entwicklungsunternehmen, gab heute den Beginn des Verkaufs von Wohnungen für sein geplantes 1.000 Fuß hohes Mischnutzungshochhaus an der 520 Fifth Avenue bekannt. 520 Fifth erhebt sich über Midtown im Herzen von New York City und wird der höchste Wohnturm an der Fifth Avenue sein. Zusätzlich zu den 100 neuen Eigentumswohnungen, die auf der 42. Etage beginnen, wird 520 Fifth eine Sammlung von Boutique-Luxus-Büroetagen und Moss, einen neuen Member's Club, der in Zusammenarbeit mit einem international renommierten Gastronomen erstklassige Gastfreundschaft bietet, sowie Erholungs-, Sport- und Wellnesseinrichtungen umfassen.

520 Fifth Avenue (Courtesy Binyan Studios) 520 Fifth Avenue (Courtesy Alden Studios)

„520 Fifth Avenue ist Ausdruck unserer langjährigen Überzeugung, dass es bei echtem Luxus um Verbindung und Gemeinschaft geht", sagte Josh Rabina, Präsident von Rabina . „Unser Weltklasseteam hat im gesamten Gebäude wunderschöne Räume mit hohem Serviceniveau geschaffen, die nicht nur zum Entspannen und Erholen einladen, sondern auch zum Lernen und zur Kontaktaufnahme. Wir sind sehr stolz darauf, ein Projekt zu realisieren, von dem wir glauben, dass es sich wie ein authentischer Teil des ikonischen Viertels anfühlen wird und das ein wenig von dem Funken, dem Glamour, der Geschichte und der Seele einfängt, die New York zur großartigsten Stadt der Welt machen".

Die Wohnungen mit ein bis vier Schlafzimmern sind vertikal über die obersten 40 Stockwerke des Gebäudes verteilt und bieten Bewohnern aller Größen Zugang zu den höchsten Etagen des Gebäudes mit atemberaubenden Ausblicken auf die ikonische Skyline von Manhattan, vom Fluss bis zum Ufer und darüber hinaus. Eine den Bewohnern vorbehaltene Etage in der 88. Etage ist das Kronjuwel des Gebäudes und bietet ein atemberaubendes gläsernes Solarium, eine Lounge, ein Esszimmer, eine Bibliothek und ein Spielzimmer, um die umfangreichen Dienstleistungen von Moss zu ergänzen. Der Verkauf wird von einer bemerkenswerten neuen Galerie und einer privaten Lounge nebenan aus eingeleitet, von der aus man das entstehende Gebäude überblicken kann.

Rabina hat ein Weltklasseteam zusammengestellt, um 520 Fifth zum Leben zu erwecken. Die Architektur stammt von dem weltweit renommierten Architekturbüro Kohn Pedersen Fox (KPF) und die Inneneinrichtung von Vicky Charles' AD100-Designbüro Charles & Co, das für seine beliebten Club- und Gaststättenräume auf der ganzen Welt sowie für seine hochwertigen Wohneinrichtungen für die anspruchsvollsten Kunden weltweit bekannt ist.

Inspiriert von den vielen Beaux-Arts- und denkmalgeschützten Gebäuden in der Umgebung der 520 Fifth Avenue, hat KPF architektonische Elemente eingebaut, die die Geschichte des Viertels ehren und gleichzeitig eine ausgeprägte Modernität an der prominenten Ecke der Fifth Avenue schaffen. Die charakteristischen glasierten Terrakottabögen umrahmen zehn mal zehn Fuß große Glasöffnungen, und anmutig gestaffelte Terrassen beleben die Fassade, während sie sich spiralförmig den Turm hinaufwinden.

„Unser Entwurf für 520 Fifth Avenue sieht Wohn- und Büroräume über einer Clubfunktion in einem 1000 Fuß hohen Turm vor. Diese synergetische Mischung von Nutzungen ist als ein Bündel schlanker Formen konfiguriert, die sich in den Himmel strecken", sagte James von Klemperer, KPF-Präsident und Design-Verantwortlicher. „Das Gebäude tritt zurück, indem es dem Bebauungsplan folgt und die architektonischen Visionen von Hugh Ferris aus dem New York der 1920er Jahre aufgreift. Der Baukörper wird durch gewölbte Fenstermodule gegliedert, die von den Wahrzeichen der Gegend inspiriert sind, darunter das Grand Central Terminal, die New York Public Library und die benachbarte Century Association. Diese Bögen vermitteln ein Gefühl von Wärme, das gut zu dem einladenden Charakter der Räume im Gebäude passt."

Charles & Co entwarfen die Innenräume von 520 Fifth als zeitgemäße Interpretation des klassischen New Yorks und wählten die feinsten Materialien und Texturen aus - europäisch inspirierte Mosaike, hübsche Holzarbeiten und reich geäderter Stein - um zeitlose Wohnungen und Räume zu schaffen, die elegant, einprägsam und eindrucksvoll sind. Eine gemeinsame Material- und Farbpalette verbindet und vereinheitlicht die Wohnungen, die Lobby, die Annehmlichkeiten und den Privatclub und schafft so ein Gefühl der Gemeinschaft und eines gemeinsamen Ortes.

„Unser Ziel für ein Projekt dieses Kalibers war es, Wohnräume zu entwerfen, die eine einzigartige Atmosphäre hervorrufen und gleichzeitig auf natürliche Weise das Ethos und die Funktion des gesamten Gebäudes widerspiegeln", so Vicky Charles, Gründerin von Charles & Co. „Wir haben uns von der ikonischen Umgebung des 520 Fifth inspirieren lassen, um den Glamour der New Yorker Vergangenheit mit einem Hauch zeitgenössischer Sensibilität einzufangen. Die Innenräume von 520 Fifth sind sowohl einladend als auch glamourös und widersprechen den traditionellen Erwartungen an ein Haus in der luftigen Höhe über New York City."

Die rund um die Uhr besetzte Lobby verfügt über einen gewölbten Mosaikfußboden und Wände aus geriffeltem Walnussholz, die für einen eleganten Empfang sorgen. Die durchdachten Grundrisse der Wohnungen sind vor dem Hintergrund lichtdurchfluteter Ausblicke zu sehen, die durch die für das Gebäude charakteristischen großen Bogenöffnungen, Deckenhöhen von ca. 10 Fuß bis über 14 Fuß und 7-Zoll-Dielenböden aus Weißeiche eingerahmt werden. Die Küchen werden mit Spitzengeräten, gerippten Nussbauminseln, weiß lackierten Schränken und leuchtenden Quarzitplatten als Arbeitsflächen und Aufkantungen ausgestattet, während die Bäder maßgeschneiderte Waschtische mit Marmorarbeitsflächen, Marmorfußböden im Fischgrätmuster und polierte Nickelarmaturen von Waterworks umfassen. Die atemberaubenden Penthouse-Wohnungen bieten großartige, flächendeckende Grundrisse, lichtdurchflutete Räume und großzügige Proportionen für Unterhaltungszwecke vor dem Hintergrund eines Panoramablicks.

„Wir freuen uns sehr, dieses Gebäude zu repräsentieren. Jedes Detail wurde sorgfältig bedacht und akribisch ausgeführt. Es ist wirklich phänomenal und wir wissen, dass die Käufer es lieben und wirklich begeistert sein werden. Überall auf der Welt wollen die Menschen im Zentrum der Stadt leben. 520 Fifth bietet diese Möglichkeit und noch viel mehr", so Donna Puzio, leitende Vertriebsdirektorin bei Corcoran Sunshine Marketing Group, dem exklusiven Marketing- und Verkaufsagenten.

Im Herzen der neu belebten Midtown gelegen, markiert 520 Fifth Avenue das Zentrum des Zentrums der tollsten Stadt der Welt. Nach seiner Fertigstellung 2025 werden die Wohnungen des Gebäudes die Skyline mit bedeutenden architektonischen Ikonen wie der New York Public Library, der Grand Central Station, dem Rockefeller Center und dem Chrysler Building verschönern. Die Wohnungen liegen nur wenige Blocks vom belebten Bryant Park entfernt, zwei Blocks von den unübertroffenen Transportmöglichkeiten der Grand Central Station und in der Nähe all dessen, was das Leben in Manhattan so außergewöhnlich macht: Central Park, Theater District, Fifth Avenue Shopping, Museum of Modern Art (MoMa), Rockefeller Center und erstklassige Restaurants.

Der Preis für Einheiten im 520 Fifth beginnt bei $1,7 Millionen. Corcoran Sunshine Marketing Group ist der exklusive Marketing- und Verkaufsagent. Für weitere Informationen oder zur Vereinbarung eines Verkaufstermins besuchen Sie bitte www.520Fifth.com.

Informationen zu Rabina

Rabina ist ein Immobilieninvestment- und -entwicklungsunternehmen mit Sitz in New York, das seit drei Generationen und mehr als 65 Jahren in Familienbesitz ist und betrieben wird. Über mehrere Konjunkturzyklen hinweg war Rabina Eigentümer von mehr als 25 Millionen Quadratmetern an Wohn-, Büro-, Einzelhandels-, unternehmenskritischen und industriellen Anlagen in den Vereinigten Staaten und im Ausland. Das Rabina-Portfolio wächst weiter durch eine robuste Pipeline von Grundentwicklungen und opportunistischen Investitionen in institutionelle Qualitätsobjekte. Eine konsequente Führung, eine langfristige Vision und eine Verpflichtung zur Integrität haben Rabina über die Jahre hinweg als Partner, Entwickler, Vermieter, Kreditnehmer und Kreditgeber gedeihen lassen. Durch die Anwendung langjähriger Prinzipien auf aktuelle Herausforderungen ist Rabina für ein kontinuierliches Wachstum in einem sich ständig verändernden Markt gerüstet. Weitere Informationen finden Sie unter rabina.com.

Informationen zu Kohn Pedersen Fox (KPF)

Kohn Pedersen Fox (KPF) ist eines der weltweit führenden Architekturbüros, das Architektur-, Innenausbau-, Programmierungs- und Masterplanungsleistungen für Kunden erbringt, zu denen einige der zukunftsorientiertesten Bauträger, Unternehmen, Unternehmer und Institutionen in den Vereinigten Staaten und auf der ganzen Welt gehören. KPF ist bestrebt, dauerhafte architektonische Lösungen zu entwerfen, die ihre Auswirkungen auf die Umweltressourcen während des gesamten Lebenszyklus minimieren und das Wohlergehen der Gemeinden, denen sie dienen, schützen und verbessern.

Informationen zu CHARLES & CO

Das von Vicky Charles geleitete Unternehmen CHARLES & CO mit einem talentierten Team von mehr als zwanzig Designern, das regelmäßig zu den TOP 100 Designbüros von Architectural Digest gewählt wird, hat Büros in New York, London und Italien. Das Gespür von CHARLES & CO für phantasievolle und eklektische Inneneinrichtungen sowohl für Wohn- als auch für kommerzielle Projekte für eine Reihe illustrer Kunden beruht auf ihrem kooperativen Ansatz und einer gemeinsamen Sensibilität.

Informationen zur Corcoran Sunshine Marketing Group

Mit über 30 Jahren Erfahrung im Marketing und einem Gesamtumsatz von über 60 Milliarden Dollar ist die Corcoran Sunshine Marketing Group ein anerkannter Branchenführer in der Planung, dem Design, dem Marketing und dem Verkauf von Luxuswohnanlagen. Das Portfolio der Corcoran Sunshine Marketing Group, die Immobilien in den gesamten Vereinigten Staaten und an ausgewählten internationalen Standorten vertritt, umfasst eine kuratierte Sammlung der begehrtesten neuen Adressen der Welt.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2383357/520_FIFTH_BINYAN_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2383358/520_FIFTH_BINYAN_2.jpg