老虎證券（香港）首次贊助《CFA協會投資分析比賽》香港區總決賽 推出「Star Presenter」新獎項表揚學生傑出表現

老虎國際集團首席財務官及老虎證券（香港）行政總裁曾慶飛於開幕典禮上表示：「我們非常榮幸能冠名贊助本屆香港區決賽，並設立全新『Star Presenter』獎項，表揚能夠清晰、誠信並具影響力地傳達觀點的參賽者。除了嚴謹的研究外，能夠以具說服力及負責任的方式呈現分析結果，正是優秀金融專業人才的標誌。透過支持這項賽事，我們正在投資未來金融界的棟樑，啟發年輕學子以專業與誠信並重的精神迎接未來，引領行業發展。」

老虎證券一向重視教育及青年發展。公司早前與香港浸會大學視覺藝術院合作推出首屆 「Tiger Brokers Art Prize」，並贊助其學士畢業展，協助年輕藝術家提升曝光度並拓展事業。除贊助教育項目外，老虎證券亦透過實習及導師計劃積極培養年輕人才，招募來自各大學校的優秀學生，提供實務經驗及資深導師的專業指導，幫助他們在瞬息萬變的金融環境中脫穎而出。

老虎證券對《CFA協會投資分析比賽》香港區總決賽的贊助，充分展現共建金融未來的宏大願景。透過支持這項國際認可的比賽，老虎證券與CFA協會攜手，共同培養具備專業知識及創新精神的未來領袖，為金融行業的可持續發展注入新動力。

關於老虎證券（香港）

老虎證券（香港）環球有限公司（中央編號：BMU940）持有香港證監會第 一、二、四、五、九類牌照。2022年11月30日起，香港客戶可透過 Tiger Trade 應用程式交易港股、窩輪、牛熊證、美股及美股碎股、ETF等全球主要市場的金融産品，一站式解决投資需求。未來，我們將不斷擴充交易市場和種類，更好地服務香港投資者。

關於老虎國際

老虎國際（納斯達克股票代碼：TIGR）成立於 2014 年，為一家專注發展全球投資科技的新一代頂尖科技券商。

成立以來，我們致力提供卓越的用戶體驗，用心為客戶帶來高效智能的金融服務。透過提供優質證券經紀服務、股權激勵計劃 (ESOP) 管理、投資銀行服務、財富管理、投資者社交平台，以及投資者教育等多元化產品，致力於成為全球一流的科技券商。

我們同時致力突破金融科技研發水平。結合金融領域的優良傳統及科技專才的創新思維，老虎國際的自研技術架構支援多貨幣、跨市場、跨產品交易，提供可靠、安全、可擴展而低延時的金融服務，讓更多人能享受投資的樂趣。

目前，老虎國際旗艦交易平台 Tiger Trade 全球坐擁超1000萬用戶及約260萬個交易賬戶，並持有81個不同市場的牌照或許可。集團全球擁有超過1,000名員工，遍佈中國香港、新加坡、新西蘭、美國、澳洲、中國内地等國家及地區。2019年，老虎國際以向上融科國際有限公司為名，於美國納斯達克交易所上市，股票代碼為 TIGR。

如欲了解更多有關老虎國際的資訊，請瀏覽公司官網 itiger.com。

SOURCE 老虎證券（香港）環球有限公司