老虎證券（香港）首次贊助《CFA協會投資分析比賽》香港區總決賽 推出「Star Presenter」新獎項表揚學生傑出表現

20 10月, 2025, 17:40 CST
香港 2025年10月20日 /美通社/ -- 老虎證券（香港）環球有限公司（下稱「老虎證券（香港）」或「老虎證券」）欣然宣布成為2025-2026年度《CFA協會投資分析比賽》香港區總決賽的贊助夥伴，進一步彰顯公司對人才培育、專業教育及推動行業創新的堅定承諾，助力學界精英在競爭中砥礪互進，掌握實戰經驗。今年，老虎證券（香港）同時推出全新獎項 —— 「Tiger Brokers Presents: Star Presenter」，以嘉許在分析表達、邏輯思維及專業演說方面表現卓越的參賽者。
《CFA協會投資分析比賽》由CFA協會主辦，旨在透過實務分析和專業培訓，提升參賽者的投資研究能力，培育新一代金融分析專才。該比賽是全球投資界最具影響力的年度盛事，橫跨亞洲、歐洲、美國及中東與非洲等地區。今年香港區賽事已踏入第22屆。參賽大學生隊伍需對指定上市公司進行深入研究並撰寫分析報告，在業界導師的指導下，掌握公司分析、估值模型及專業簡報技巧，為未來投身金融界奠下堅實基礎。比賽培養學生兼顧道德操守、嚴謹分析及實戰洞察力，這些核心價值正與老虎證券推動金融專業發展的願景高度契合。
老虎國際集團首席財務官及老虎證券（香港）行政總裁曾慶飛於開幕典禮上表示：「我們非常榮幸能冠名贊助本屆香港區決賽，並設立全新『Star Presenter』獎項，表揚能夠清晰、誠信並具影響力地傳達觀點的參賽者。除了嚴謹的研究外，能夠以具說服力及負責任的方式呈現分析結果，正是優秀金融專業人才的標誌。透過支持這項賽事，我們正在投資未來金融界的棟樑，啟發年輕學子以專業與誠信並重的精神迎接未來，引領行業發展。」
老虎證券一向重視教育及青年發展。公司早前與香港浸會大學視覺藝術院合作推出首屆 「Tiger Brokers Art Prize」，並贊助其學士畢業展，協助年輕藝術家提升曝光度並拓展事業。除贊助教育項目外，老虎證券亦透過實習及導師計劃積極培養年輕人才，招募來自各大學校的優秀學生，提供實務經驗及資深導師的專業指導，幫助他們在瞬息萬變的金融環境中脫穎而出。
老虎證券對《CFA協會投資分析比賽》香港區總決賽的贊助，充分展現共建金融未來的宏大願景。透過支持這項國際認可的比賽，老虎證券與CFA協會攜手，共同培養具備專業知識及創新精神的未來領袖，為金融行業的可持續發展注入新動力。
關於老虎證券（香港）
老虎證券（香港）環球有限公司（中央編號：BMU940）持有香港證監會第 一、二、四、五、九類牌照。2022年11月30日起，香港客戶可透過 Tiger Trade 應用程式交易港股、窩輪、牛熊證、美股及美股碎股、ETF等全球主要市場的金融産品，一站式解决投資需求。未來，我們將不斷擴充交易市場和種類，更好地服務香港投資者。
關於老虎國際
老虎國際（納斯達克股票代碼：TIGR）成立於 2014 年，為一家專注發展全球投資科技的新一代頂尖科技券商。
成立以來，我們致力提供卓越的用戶體驗，用心為客戶帶來高效智能的金融服務。透過提供優質證券經紀服務、股權激勵計劃 (ESOP) 管理、投資銀行服務、財富管理、投資者社交平台，以及投資者教育等多元化產品，致力於成為全球一流的科技券商。
我們同時致力突破金融科技研發水平。結合金融領域的優良傳統及科技專才的創新思維，老虎國際的自研技術架構支援多貨幣、跨市場、跨產品交易，提供可靠、安全、可擴展而低延時的金融服務，讓更多人能享受投資的樂趣。
目前，老虎國際旗艦交易平台 Tiger Trade 全球坐擁超1000萬用戶及約260萬個交易賬戶，並持有81個不同市場的牌照或許可。集團全球擁有超過1,000名員工，遍佈中國香港、新加坡、新西蘭、美國、澳洲、中國内地等國家及地區。2019年，老虎國際以向上融科國際有限公司為名，於美國納斯達克交易所上市，股票代碼為 TIGR。
如欲了解更多有關老虎國際的資訊，請瀏覽公司官網 itiger.com。
