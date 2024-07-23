順豐同城收入規模持續擴大 上半年淨利潤較去年同期增逾80%

香港2024年7月23日 /美通社/ -- 中國最大的第三方實時配送服務商杭州順豐同城實業股份有限公司（股份代號：9699.HK）公布，集團預期於截至2024年6月30日止六個月淨利潤持續增長，歸屬於本公司擁有人的淨利潤不低於約人民幣55百萬元，較去年同期增長約80%以上。

順豐同城實現淨利潤穩步增長，主要歸因於堅持健康高質量發展的經營目標，訂單量與去年同期相比增長超過3成，使得收入規模擴大，業務結構向好，進一步強化規模經濟及網絡效應；以及科技及精益管理驅動運營提質增效，經營效益改善，毛利率及費用率維持在良好水平，帶動集團盈利能力提升。

集團上半年各項業務持續健康成長，憑藉全場景的業務模式，持續增加訂單密度和業務結構優化，推動業務融合。同時，集團的規模經濟與網絡效應得以進一步釋放，以差異化服務吸引高價值訂單，科技驅動全面統籌調度、優化運力網絡效能，持續的精細化管理完善運營質量等舉措，不斷提升盈利能力。

順豐同城表示，將積極把握流量多極化、本地零售發展、同城物流提速和第三方即時配送服務持續滲透的市場趨勢帶來的機會，堅決投入到做大規模、做寬場景、做好服務、做實網絡中，提升中長期收入和利潤空間。集團將順應不斷變化的消費趨勢，專注於爲客戶、行業和社會服務，創造更多的靈活就業機會，為股東和客戶帶來更廣泛的價值創造。

SOURCE 順豐同城