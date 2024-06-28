达势股份-達美樂中國在內地擴張至900家門店

香港2024年6月28日 /美通社/ -- 达势股份有限公司（"達美樂中國"或"达势股份"或"公司"）（1405.HK）是達美樂比薩在中國大陸、中國香港特別行政區和中國澳門特別行政區的獨家總特許經營商。今日，達美樂中國在中國成都迎來其內地第900家門店的盛大開業。這一里程碑，標誌著达势股份的深遠發展戰略取得了重大成就。

達美樂中國第900家門店的開業受到了消費者的熱烈歡迎。新店外排起了長隊，人們迫切地想要體驗達美樂比薩。在達美樂全球超20,000家門店的首30日銷售排行榜中，達美樂中國佔據了前20名的位置，彰顯了消費者對達美樂比薩產品的高度認可與喜愛。

公司成功擴張的一個關鍵因素是其屢獲殊榮的團隊。公司致力於創造一個激發員工創造力、釋放員工潛力和強調員工福祉的工作環境。在2024年達美樂全球大會上，達美樂中國獲得了高度認可，公司及其管理層、培訓師、經理、主管和比薩製作者獲得了眾多獎項，其中包括Gold Franny大獎，表彰達美樂中國出色的經營業績、門店發展及成長。為了實現發展目標，達美樂中國與員工攜手合作，不僅在工作中為員工提供關懷和支持，還組織各種員工活動，鼓勵員工在工作與生活之間取得良好平衡，並與家人和朋友保持良好關係。

第900家門店的里程碑表明达势股份成功實施了「走深走廣」的戰略。作為戰略的一部分，达势股份計劃在2024年開設約240家新店，並在2024年第四季末達到1,000家門店。

达势股份執行董事兼首席執行官（CEO）王怡女士對此興奮表示：「我們很高興能在2024年上半年開設第900家門店，這展示了公司在充滿挑戰的商業環境下仍能有效執行當前戰略。隨著达势股份繼續在中國擴張，我們仍致力於滿足全國對高品質、物有所值的比薩日益增長的需求。」

达势股份在邁向900家門店這一里程碑的旅程中充滿熱情，始終保持著產品創新和對品質的追求，同時也得益於忠實顧客、敬業員工和其他相關者的支持。展望未來，达势股份將繼續把達美樂招牌口味和本土化產品帶給更廣泛的消費者。

關於达势股份

达势股份是達美樂比薩在中國大陸、中國香港特別行政區和中國澳門特別行政區的獨家總特許經營商。達美樂比薩是全球人氣比薩品牌，據達美樂比薩2024財年第一季度財報顯示，達美樂比薩在全球90多個國家和地區擁有超過20,700多家餐廳。在經驗豐富、高瞻遠矚的管理層的領導下，达势股份通過持續開發本土化特色的比薩為主的功能表，加之專業、領先的外送業務，以及科技賦能、可拓展、可複製的門店經濟模式，形成市場領先的差異化優勢。

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SOURCE DPC Dash Ltd