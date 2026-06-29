《四季交饗曲》盛夏篇章登場：饗 A Joy × 江振誠 以玩心翻玩夏日餐桌 掀起蔚藍風味浪潮

盛夏篇章第一道焦點料理「海納百川魚子醬珠寶盒」，特別選用黑潮鮪、立翅旗魚與彩虹鮭三種洄游性魚類匯聚海味。某種程度上，也象徵著江振誠主廚如同洄游於世界的魚群，歷經世界遊歷後，再次回到最初的所在—台灣。這不只是主廚對海洋的敬意，更是對這片土地所孕育豐饒海味的一份感謝。主廚以「珠寶盒」為意象，想像將夏季洄游的旅人，如同不同的海味層層收納其中。以盛夏時節最鮮美的魚鮮，搭配土佐醋凍的清爽酸香，讓整體風味更加輕盈明亮；海風的鹹味與魚鮮的甘甜，也在餐桌上緩緩交會。

視覺張力十足的「烏魚子蟹黃黃金涼麵」，則描繪主廚記憶中盛夏海岸的另一種風景—當金黃色的夕陽沉入海平線，整座島嶼被餘暉緩緩染亮，一隻隻沙灘上的螃蟹爬出洞口。料理盛裝於高腳杯之中，以色彩為引勾勒出黃昏海岸的畫面，選用台灣烏魚子的鹹香與蟹黃的鮮甜相互襯托，交織出濃郁而純粹的海味，搭配主廚特製夏日涼麵，既清爽又過癮。高腳杯下，更巧妙地繫上一隻紅橙橙、高舉雙螯的螃蟹展現生動趣味，讓這道料理將視覺震撼完美轉化為味覺高潮。

最後「清燉牛尾肉圓澄清湯」，將料理套進透明塑膠袋中，以台灣街頭常見的淺藍色「邦提圈」繫起，外帶收據隨風搖曳，日常熟悉的外帶景象被轉化為充滿趣味的餐桌體驗。拆袋的瞬間，也讓品嚐多了一層循序展開的期待感，來自主廚對盛夏海洋的第一印象—清澈無瑕，卻深不見底。而最令人驚喜的，則是主廚大膽翻玩台式庶民飲食記憶，以經典法式技法慢火燉煮牛尾膠質並澄清，在透明之中蘊藏渾厚深度。尾韻巧妙帶入亞洲熟悉的風味語彙與清新平衡的薑絲、香菜與魚露提味，取得細膩的平衡。

饗 A Joy 攜手江振誠重新定義頂級奢華的餐飲體驗，透過國際視野與精準策展更鮮明地回應台灣四季風土。核心概念「Selective Dining」以 Fine Dining的節奏邏輯為基底，為當代頂級Buffet設計更完整的品嚐順序。席間，賓客不僅能依個人偏好自由穿梭、隨心組合，亦能循著江振盛主廚親自鋪陳的「夏日風味路徑」，細細領略山、海、原、城四境的風味語彙，從豐盛款待走向更精準的味蕾安排。

饗 A Joy

夏季限定｜7/1(三)－9/9(三)

餐廳地址｜台北市信義區信義路5段7號86樓(台北101)

即刻入席｜https://bit.ly/4g4ncLh

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