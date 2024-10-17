富士膠片商業創新加強商業解決方案 推出支援辦公室數碼轉型的全新A3彩色多功能影印機

升級旗艦產品陣容鼎盛 輕巧簡約

香港2024年10月17日 /美通社/ -- 富士膠片商業創新香港今天宣佈推出Apeos系列三款全新設備[*1]——全部為A3數碼彩色多功能影印機，具備與商業解決方案整合的加強功能，進一步鞏固富士膠片商業創新於包括香港在內的11個亞洲市場[*2]，在A3彩色鐳射多功能影印機保持了21年的領先地位。

旗艦產品Apeos C7071系列重新塑造A3數碼彩色多功能影印機的產品陣容，而Apeos C3567系列和Apeos C2061則是針對中小型企業而設的輕巧型設備。這三款設備根據客戶應用專門定製，並透過是次產品發佈，展示富士膠片商業創新對支援辦公室數碼轉型的承諾。