富士膠片商業創新加強商業解決方案 推出支援辦公室數碼轉型的全新A3彩色多功能影印機

新聞提供者FUJIFILM Business Innovation
17 10月, 2024, 22:45 CST
- 升級旗艦產品陣容鼎盛 輕巧簡約
香港2024年10月17日 /美通社/ -- 富士膠片商業創新香港今天宣佈推出Apeos系列三款全新設備[*1]——全部為A3數碼彩色多功能影印機，具備與商業解決方案整合的加強功能，進一步鞏固富士膠片商業創新於包括香港在內的11個亞洲市場[*2]，在A3彩色鐳射多功能影印機保持了21年的領先地位。
旗艦產品Apeos C7071系列重新塑造A3數碼彩色多功能影印機的產品陣容，而Apeos C3567系列和Apeos C2061則是針對中小型企業而設的輕巧型設備。這三款設備根據客戶應用專門定製，並透過是次產品發佈，展示富士膠片商業創新對支援辦公室數碼轉型的承諾。
這三款設備都透過將掃描和列印收集的數據及各種雲端服務（包括文件管理和會計系統）連接起來，以支援辦公室數碼轉型。例如與企業用的雲端服務FUJIFILM IWpro[*3]連結，可以從以下方式提高營運效率：
- 匯入掃描或傳真資料時，啟用自動檔案命名和排序。這能減少數碼化後的工作量，並提高數碼環境中的營運效率。
- 在資料建立、檢查、處理、輸出及傳送業務營運所需資訊的過程中，可以在工作空間中與其他公司的雲端服務[*4]整合，有助於不同系統之間的資料順利傳送和運用。
【主要功能】
Apeos C7071系列：
- 此多功能影印機系列[*5]將用作辦公室的中央機器，是業務營運的執行樞紐。此系列包括列印速度高達每分鐘70頁的型號[*1]，包括高速及中速型號，例如Apeos C7071[*6]，能夠透過單次送稿雙面自動掃描功能以每分鐘270頁的速度進行高速掃描。它可配合各種不同類型的辦公環境，將紙本文件順利轉換為電子格式。
- Apeos C5571[*7]等中低速機型配備掃描器，除了能夠以每分鐘160頁的速度進行單次送稿雙面自動掃描外，還可以自動連續掃描多張名片或收據尺寸的紙張，實現高效的內部資訊共享及開支管理工作。
- 此外，Apeos C7071系列[*5]在輸出過程中支援各種後期處理步驟，例如無釘裝訂[*8]、工程Z型摺頁[*9]及三摺頁[*9]。
Apeos C3567系列及C2061：
- Apeos C3567[*10]系列和C2061是專為中小型企業而設計的輕巧型多功能影印機。
- 透過重新設計手送紙盤和紙張傳輸路徑，主機的寬度比以前的系列[*11]減少13毫米，從而使機器更加輕巧，適合安裝於小型辦公室內。紙張處理也更先進，能輸出52gsm的薄紙到300gsm的厚紙，以及297 x 1,200毫米長的紙張作自製宣傳物品[*12]。
- 另外，透過採用領先業界的新型[*13]低溫定影碳粉，與上一系列[*11]使用的碳粉相比，定影溫度進一步降低了15°C。將碳粉定影到紙張上的過程是多功能影印機中最耗電的過程，但新碳粉的使用和其他功能可減少TEC值[*14]和預熱時間[*15]。此外，零件的形狀和結構亦考慮到未來的回收需要，以便於拆卸、清潔和分類，有助應對氣候變遷及促進資源循環再用。
Apeos C3567系列：
- Apeos C3567系列配備可與高級型號[*7]媲美的10.1吋操作面板，以及每分鐘160頁進行單次送稿雙面掃描。
- 已安裝兩項多功能影印機應用程式：掃描專遞精簡版（可提高常用掃描操作的效率）及無紙化傳真專遞（專為數碼化、透過傳真[*16]接收的自動分類及轉發文件而設）。 此外，多功能影印機的一鍵式操作簡化與紙張資訊電子化相關的一系列任務，例如設定掃描方法、指定數據儲存位置及重新命名文件，從而減輕數碼化的負擔。這些應用程式擴大了數碼資訊的使用範圍，並支援中小企踏出提升營運效率的第一步。
Apeos C2061：
- 這款輕巧簡約的設備除了具備多功能影印機的基本功能外，還可靈活配搭多種紙盤配置，以滿足客戶的不同需要。
- Apeos C2061配備影印、列印和掃描的基本功能，能夠支援多種紙張，與我們之前的系列[*11]相比，主機變得更小、更輕[*17]。此系列為客戶提供從單紙盤到四紙盤、總共四種紙盤配置的選擇。加上新開發的裝訂撿集機A3，客戶可以在主機上進行雙方面輸出。因此，客戶可以根據多功能設備的安裝位置，以及他們的使用情況自由組合。
【其他顯著功能】
1. Apeos C7071系列、Apeos C3567系列及Apeos C2061的相同特質
- 客戶可透過多功能影印機的裝置管理員身份登入遠端操作面板，以遙距使用設備，並在電腦上顯示其操作畫面。設備管理員無需前往多功能影印機的安裝位置，即可變更設定。
- 富士膠片商業創新已獲得ISO/IEC 20243的第三方認證，其中還包括三款全新設備，以確保整個產品生命週期的安全性，並符合供應鏈安全標準。
2. Apeos C7071系列
- 支援大容量進紙。Apeos C7071／C6571／C5571（並排紙盤）／C4571（並排紙盤）標準送紙3,200張，使用選購的送紙紙盤[*18]最多可送紙5,200張。Apeos C5571（四紙盤）／C4571（四紙盤）標準送紙2,170張，包括選購送紙紙盤[*18]最多可送紙4,170張。
- 通知燈有助確保掃描的文件或列印的紙張已被取。
- 提供多頁進紙偵測功能，以防止多頁紙疊放在自動雙面送稿機中。
- 配備10.1吋操作面板。
3. Apeos C3567系列
- 信封、明信片和小尺寸非標準紙張可從標準紙盤1輸出。
- 支援新開發的裝訂撿集機A3，這款輕巧的裝訂撿集機可安裝到內部輸出區域，從而在主機中進行雙方面輸出。
- 從單紙盤到四紙盤，共有四種紙盤配置可供選擇。
- 前蓋、紙盤和其他零件由再生塑膠[*19]製成。
- 支援與高階型號[*5]相當的裝訂撿集機（裝訂撿集機C4、騎馬裝訂撿集機C4和騎馬裝訂撿集機C5）和大容量送紙器B1。
4. Apeos C2061
- 信封、明信片和小尺寸非標準紙張可以從標準紙盤1輸出。
- 支援新開發的裝訂撿集機A3，這款輕巧的裝訂撿集機可安裝到內部輸出區域，從而在主機中進行雙方面輸出。
- 前蓋、紙盤和其他零件由再生塑膠[*19]製成。
- 配備7吋操作面板。
如欲了解詳情，請瀏覽Apeos C7071系列、Apeos C3567系列和Apeos C2061的產品網頁。
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*1：請向富士膠片商業創新香港查詢產品的供應情況。
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*2：11個亞洲市場包括香港、澳洲、紐西蘭、新加坡、馬來西亞、泰國、菲律賓、越南、印尼、台灣和韓國。此排名代表 11 個市場的總排名，並不代表其個別排名。資料來源：2024年第二季IDC全球硬件週邊設備季度追蹤報告。
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*3：透過在單一平台上連接現有系統和業務流程，支援一站式DX和數碼雲端服務。FUJIFILM IWpro是FUJIFILM Corporation的註冊商標或商標。
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*4：連結雲端服務（截至2024年10月）包括Kintone、DocuSign電子簽署、Box、Microsoft 365（OneDrive for Business、Exchange Online、SharePoint Online、Teams）、Google Drive、Dropbox、Salesforce、ABBYY、DOKMEE、Esker、KOFAX、M-Files，以及UiPath。
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*5：Apeos C7071／C6571／C5571／C4571。
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*6：Apeos C7071／C6571／C5571（型號-CPS-C）／C4571（型號-CPS-C）。
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*7：Apeos C5571（型號-CPS）／C4571（型號-CPS）。
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*8：需要以下其中一項。裝訂撿集機B5、裝訂撿集機C5（2／4 打孔機）、裝訂撿集機C5（2／3 打孔機）、騎馬裝訂撿集機C5（2／4 打孔機）、騎馬裝訂撿集機C5（2／3打孔機）（選購）。
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*9：裝訂撿集機C4、騎馬裝訂撿集機C4、騎馬裝訂撿集機C4（2／4 打孔機）、裝訂撿集機C5（2／4 打孔機）、裝訂撿集機C5（2／3打孔機）、騎馬裝訂撿集機C5（2／4 打孔機）、騎馬裝訂撿集機C5（2／3打孔機）——其中之一項和摺紙模組CD3（選購）。
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*10：Apeos C3567／C3067／C2567。
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*11：Apeos C3060／C2560／C2060。
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*12：使用手送紙盤時。
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*13：A3鐳射多功能影印機的碳粉定影溫度是根據2024年7月進行的內部研究。
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*14：Apeos C3567：0.35kWh，Apeos C3067：0.31kWh，Apeos C2567：0.25kWh，Apeos C2061：0.20kWh。
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*15：當啟用嵌入式插件／自訂服務時。
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*16：需要選購的傳真套件。
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*17：Apeos C2061（型號-CPS-B）主機比前代產品Apeos C2060（型號-CPS-B）輕8公斤。
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*18：大容量送紙器B1（選購）。
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*19：在具有雙面自動送紙器的四紙盤配置的情況下。該設備塑膠總重量的15%是回收材料。
關於富士膠片商業創新
富士膠片商業創新是全球業務創新領域領導者，承諾將持續為全球企業提供業務創新。我們自1962年成立以來，開發了眾多領先技術並積累了豐富的專業經驗。富士膠片商業創新主要開發、生產和銷售世界領先的業務流程解決方案、IT服務，以及一流的數碼多功能影印機、生產型數碼印刷系統等文印設備。我們亦提供業務流程外判服務，以及企業資源規劃系統的營銷和實施支援。
自2021年4月1日，我們易名為富士膠片商業創新有限公司（FUJIFILM Business Innovation）。全新公司名稱現了富士膠片商業創新是一家持續追求業務創新的企業。富士膠片商業創新香港有限公司是富士膠片商業創新的分支機構，在香港約有1,000名員工，業務包括銷售各款享譽全球的多功能影印機、生產型印刷系統、資訊科技方案，以至業務流程外判服務。如欲查詢更多關於富士膠片商業創新香港的資料，請致電+852 2513 2513聯絡客戶支援中心，或瀏覽我們的網站 https://fujifilm.com/fbhk/。
SOURCE FUJIFILM Business Innovation
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