富士軟片商業創新公司慶祝菲律賓、新加坡分公司60週年暨中國分公司30週年

紮根在地優勢的區域策略

中小企業在亞太區占比高達98%、聘僱超過半數的勞動力，為數位轉型與人工智能發展帶來重要的經濟影響力。有鑒軟體的重要性，富士軟片2025年4月在越南設立開發中心。

該公司與當地社群建立緊密的合作夥伴關係。為此，公司正積極拓展與其他領域夥伴的合作，持續強化研發能力、建立區域生態系統。

富士軟片商業創新公司亞太區總裁內藤昌繼 (Masatsugu Naito) 先生表示：「儘管輸出印刷領域面臨挑戰，但我們在充滿活力、多元化的亞太區看到數位轉型、人工智能和整合解決方案的絕佳機會。我們與當地合作夥伴的深厚關係，一直是我們獲得成功的關鍵，也將在我們日益關注的數據與流程自動化領域扮演重要角色。」

菲律賓：循環製造樞紐

憑藉熟練的勞動力和製造專長，菲律賓一直是富士軟片全球營運和可持續發展的核心部分。數十年來該公司與當地客戶、合作夥伴及政府建立深厚關係，為長期成長和共榮奠定基礎。

2025年7月，富士軟片商業創新宣佈成立循環製造中心（Circular Manufacturing Centre），將富士軟片光學菲律賓公司（FUJIFILM Optics Philippines Inc.）打造為亞太區的資源循環樞紐，預計2026年開始營運，負責多功能事務機的再製造流程。每台機器的零件都將被拆解、徹底清潔、檢測後重新組裝，確保達到與新機同等的質量與可靠標準。按重量計，該流程可實現84%零件再利用率、其餘16%被回收，資源綜合回收率高達99.5%，在全球該產業位居領先。

除貢獻當地經濟成長和人才發展外，該循環製造中心的資源循環能力對於其1995年制定的「促進資源循環，邁向零廢棄」回收政策至關重要。

以創新重塑企業數據管理

隨著技術不斷發展，公司推動數位轉型、人工智能與IT解決方案方面成效卓著。

濱先生繼續說道：「富士軟片商業創新公司雖不斷演進、但始終專注協助企業處理數據。我們最初是一家專注紙本輸出的文件公司。而疫情大幅改變工作模式，使紙本文件數位化的需求大幅增加。如今，富士軟片商業創新公司不僅是多功能事務機製造商，更朝著服務和解決方案公司的方向發展，但我們專注資訊處理的核心始終未變。」

其近期推出的解決方案之一FUJIFILM IWpro是一個雲端平台，可集中管理跨系統的數據，協助各相關單位實現安全、無縫的協作。

將人工智能融入解決方案與營運

富士軟片正透過以下三種方式整合人工智能，做為轉型策略的一部分：

運用人工智能從過往銷售案例中學習，提升內部營運效率 將人工智能技術內建於設備，例如節省耗時的印前紙張調整，以及使用預測性維護演算法，在零件故障前主動更換 將人工智能融入解決方案與服務，如對紙本文件等非結構化數據進行智能文件處理，擷取關鍵訊息

這種三管齊下的策略體現該公司的理念，即人工智能並非取代人類創造力，而是提升決策，實現企業智能、高效、可持續的營運。

關於富士膠片商業創新公司

富士膠片商業創新公司是一家全球領先企業，致力於持續為全球客戶業務帶來創新，通過數字化轉型有效利用信息和知識，打造創新且高效的工作場所。自1962年成立以來，公司開創了眾多技術，積累了專業知識，構建了一個鼓勵個人發揮創造力、最大化組織優勢的環境。公司的業務組合包括世界一流的工作流程解決方案、IT服務以及數字多功能打印機等打印設備的研發、製造和銷售。公司還提供業務流程外包(BPO)服務，以及企業資源規劃(ERP)系統的營銷和部署支持。

https://fujifilm.com/fbglobal

SOURCE FUJIFILM Business Innovation