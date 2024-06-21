全球金融科技公司 Adyen 獲 IDC MarketScapes 評為全球零售線上支付平台軟件供應商和全球零售全通路支付平台軟件供應商的領軍者
21 6月, 2024, 23:00 CST
報告總結指出：「企業商家在找尋一體化、可擴展的全通路方案以滿足所有支付需求之平台時，首先應考慮選擇 Adyen」
三藩市2024年6月21日 /美通社/ -- 全球領先企業首選的金融科技平台 Adyen，於今日在 IDC MarketScape： 全球零售線上支付平台軟件供應商 2024 評估 [1] 及 IDC MarketScape： 全球零售全通路支付平台軟件供應商 2024 評估 [2] 中，均獲殊榮，被評為「領軍者」。Adyen 備受認可的優勢如下：全方位的解決方案、創新和以商家為中心。
IDC MarketScape 的三位作者之一 IDC 全球支付策略研究總監 Aaron Press 表示：「商戶處理環境比以往任何時候都更為激烈，服務供應商現在需要提供的服務遠遠超出幾年前的水平。Adyen 獲評為領軍者，是他們認清市場挑戰並努力滿足商家需求的成果。」
IDC MarketScape 全球零售全通路支付平台軟件供應商報告詳細列出了 Adyen 的多項優勢：
- 全方位解決方案： 「Adyen 為單一整合平台，涵蓋所有管道（線上、流動裝置、實體店面）上從接受、處理到結算整個流程的付款，同時支援 100 個不同國家/地區的大量本地和替代支付方式，具備簡化支付流程、降低延遲、方便擴展以及改善付款體驗，並可存取整合的客戶數據等優勢。接入 API 的平台可實現無縫整合，並從強大的技術合作夥伴生態系統中獲益。」
- 創新：「Adyen 極度重視創新，致力於改善商家的營運效益，例如利用先進的人工智能/機器學習和生物識別技術，實現更快速、更準確的欺詐檢測和驗證，並支援新興支付類型，例如適用於 Android 和 iPhone 的『感應式支付』」。
- 以商家為中心：「Adyen 在決定產品路線圖的新功能/增強功能時，會優先收集客戶的反饋和不斷演變的需求。Adyen 於 2023 年取得強勁增長，其中很大一部分來自現有客戶，這證明了 Adyen 極度重視客戶需求。」
「我們相信 IDC MarketScape 將 Adyen 評為『領軍者』，彰顯了我們在支付領域的創新能力。我們將繼續全力支援商家實現充滿雄心的發展目標」，Adyen 商務總監 Roelant Prins 表示，「自成立以來，Adyen 一直專注於為尋求全面而統一的金融技術平台，為現代商戶提供完整的解決方案。我們將繼續致力於達成這項使命，並期待著為龐大客戶網絡（包括 Prada、Dick's Sporting Goods 和 Uber）不斷創新和變革支付領域」。
透過 IDC MarketScape 供應商評估，可知曉特定市場供應商的競爭能力。IDC 採用嚴格的評分方法，結合質素和數量標準，最終以單一圖表呈現每個供應商在特定市場中的定位。這些研究探討了公司在選擇支付供應商時需要考慮的最重要標準，以及報告涵蓋的供應商之間的優勢、劣勢和差異化特點。
下載 IDC MarketScape 的免費摘錄：關於全球零售全渠道支付平台軟件供應商 2024 年供應商評估，請在此處瞭解更多有關 Adyen 金融科技平台的更多資訊。
關於 Adyen
Adyen (AMS: ADYEN) 是金融科技平台，並獲全球各大企業採用。透過提供點到點的付款功能、資料驅動的分析和單一全球解決方案的金融產品，Adyen 協助企業盡早實現理想。Adyen 與 Meta、Uber、H&M、eBay 和 Microsoft 等公司合作，並於世界各地設有辦事處。
關於 IDC MarketScape
IDC MarketScape 供應商評估模型旨在提供特定市場中資訊及通訊科技（資訊科技 / 資訊通訊技術）供應商的競爭力概況。研究方法採用嚴謹的計分方法，以質化和量化條件為基礎，於單一圖表中呈現各供應商在特定市場中的地位。IDC MarketScape 提供一套明確的架構，可以有效評比 IT 及電訊服務供應商的產品與服務項目、專業能力與策略，以及目前和未來的市場成功因素。此架構也為技術買家提供當前和潛在供應商優缺點的全方面評估。
[1] IDC MarketScape： 2024 年全球零售在線支付平台軟件提供商，文件編號 US49436923，2024 年 6 月。
[2] IDC MarketScape：2024 年全球零售全渠道支付平台軟件供應商 2024 年評估，文件編號 US51168024，2024 年 6 月。
SOURCE Adyen
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