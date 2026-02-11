Adyen 推出「Personalize」功能以即時度身定制結帳體驗

全新 Personalize 是 Adyen Uplift 的產品，利用人工智能根據顧客行為調整結帳流程，協助企業提升轉化率，同時節省交易成本。

2025 年，Adyen Uplift 協助超過 6,500 間企業，使其轉化率平均較行業基準高出 1.19%，部分企業的升幅更高達 6%。

阿姆斯特丹2026年2月11日 /美通社/ -- 全球頂尖企業首選的金融科技平台 Adyen 今天宣佈，在其支付完善套件 Adyen Uplift 中推出新品 Personalize 。 Personalize 讓企業能依據顧客的個人偏好，即時調整結帳頁面，不僅方便顧客付款，亦為商戶節省處理成本。

Personalize 的推出，完美承接自 2025 年 1 月面世以來 Adyen Uplift 的輝煌成果。 在推出第一年，Adyen Uplift 已協助企業在合資格的交易流量中節省 9.4% 的支付成本，並將誤判（錯誤攔截正當交易）平均降低 42%。 另外，超過 6,500 間使用 Adyen Uplift 的企業，其支付轉化率平均比行業標準基準高出 1.19%，部分客戶的增長甚至高達 6%。 卓越佳績歸功於路由完善，以及避免因風險配置效率低下而導致的不必要交易攔截。 全新的 Personalize 產品更進一步，著眼於消費過程的初期階段，引導消費者選擇最理想的支付方式，讓商戶盡可能節省成本，同時盡量提升轉化率。

化解結帳過程中的阻礙

傳統的網上結帳流程往往一成不變，無論顧客的過往記錄或個人偏好如何，都顯示相同的付款選項和安全驗證步驟。 這種欠缺靈活的做法是導致銷售流失的主因，Adyen 研究顯示，若過程過於耗時， 37% 的顧客會放棄購買 。 此外， 72% 的企業 表示，高昂的交易費用持續對其利潤空間帶來莫大壓力。

Personalize 為結帳體驗增添 動態識別 層後，這些挑戰就迎刃而解。 企業如今能借助來自數萬億美元交易數據的深度洞察分析，以及 Adyen 的全球銀行網絡基礎建設，在顧客點按「付款」前便識別個人身分，並隨之調節支付體驗。 這讓企業得以根據特定顧客最可能使用的付款方式，自動排列選項次序，創造更快捷、更易用的體驗，從而減少棄購。

Adyen 產品副總裁 Carlo Bruno 表示：「結帳過程的目標，是在不增加風險的情況下，將阻礙減至最少。 Personalize 運用動態識別功能即時辨識顧客來達到這種平衡。 那我們從購物過程的第一步就可開始度身定制，確保在顧客甚至尚未開始輸入資料前，就已獲享流暢的安全體驗。」

提升效率，加強保安

除了提升速度，Personalize 還能透過推薦極具成本效益的付款方式，並在支付嘗試發生前識別風險訊號，從而改善利潤空間及安全水平。 種種完善功能，結合詳細報告、折分測試 (A/B Test) 功能以及可配置的用戶介面 (UI) 組件，讓商戶能準確找出阻礙所在，並即時驗證成效。 結果顯示，初期數據表明企業可將轉化率提升最高 6%，交易成本則節省最多 3%。

化支付為策略優勢

初期試驗結果顯示，Personalize 能協助企業管理交易成本，同時提升顧客體驗。 款待服務科技平台 Tebi 節省了 4.26% 的成本，其結帳轉化率亦提升了 0.8%。 這些結果證明，即時結帳定制既能保障利潤空間，亦不會為客戶購物過程增添阻礙。

Tebi 的整合與支付產品經理 Marc Hoynck 表示：「與 Adyen 合作推行 Personalize，使我們能夠締造真正能即時配合顧客喜好的結帳流程。 在款待業，旅程的最後一步理應最為輕鬆。 順應賓客當下的支付喜好，我們不僅挽回了過往因流程阻礙而失落的銷售，更為合作商戶降低交易成本。」

作為 Adyen Uplift 的一部分，Personalize 模組現已正式開放予 Adyen 顧客使用。 如欲了解更多資訊，請 在此 閱讀更多內容。

關於 Adyen

Adyen (ADYEN:AMS) 是頂尖企業首選的金融科技平台。 Adyen 透過提供端到端支付能力、數據驅動的洞察分析，以及一站式全球金融產品方案，協助企業更快實現其目標。 Adyen 在全球設有辦事處，合作企業包括 Meta、Uber、H&M、eBay 及 Microsoft 等。

Adyen 於日常營運中，持續精進並拓展其產品陣容。 新產品及功能會透過新聞發佈以及公司網站上的產品更新作公佈。

