三一重工通過港交所上市聆訊 劍指「A+H股」雙平台上市

香港 2025年10月13日 /美通社/ -- 10月12日，港交所資訊顯示，三一重工正式通過港交所聆訊，標誌三一重工向港股上市邁出關鍵一步，劍指「A+H股」雙平台上市，藉助資本市場力量進一步鞏固其於全球市場的行業地位。

三一重工為工程機械行業全球領先企業。據弗若斯特沙利文報告，以2020年至2024年核心工程機械產品之累計收入計算，三一重工為全球第三大及中國最大工程機械企業。2020年至2024年，三一重工挖掘機累計銷量位居全球第一，混凝土機械累計收入亦居全球首位。該公司財務表現持續優於同業，2022年、2023年及2024年營業收入分別為人民幣808.4億元、740.2億元及783.8億元，年度純利分別為人民幣44.3億元、46.1億元及60.9億元。同時，其經營現金流、銷售回款率及存貨周轉率等關鍵指標均顯著優於行業平均水平。

三一重工視研發創新為公司發展之首要驅動力，持續投入大量資源用於研發。截至2024年12月31日，該公司於中國及海外共設有21個研發中心。於往績記錄期間，其累計研發投入達人民幣181.7億元。據弗若斯特沙利文資料，其研發費用佔收入比例高於同期全球同行業平均水平。截至2024年12月31日，公司研發人員達5,867人，佔總人數23.1%，其中具研究生及以上學歷者比例為42.3%。截至同日，公司已獲專利授權逾8,900項，於中國工程機械行業名列前茅。

目前，三一重工正全面推進「全球化、數智化、低碳化」三大戰略。

全球化方面，公司堅持「集團主導、本土經營、服務先行」之海外市場策略。截至2024年12月31日，公司於全球設立八個海外大區及31個國區作為區域層面的戰略規劃平台。其產品已銷往全球逾150個國家及地區。2022年至2024年，公司海外市場收入分別為人民幣367.9億元、435.6億元及488.6億元，複合年均增長率達15.2%，分別佔當年總收入45.5%、58.9%及62.3%，海外銷售佔比持續上升。公司並於全球建立約1,900個網點，以直達終端客戶並提供個性化服務，進一步提升品牌影響力。

數智化方面，截至2024年12月31日，公司已於全球建成35座智能工廠，包括全球工程機械行業唯二經世界經濟論壇認證的「燈塔工廠」，以及位於德國、印尼、印度及美國等地的海外製造基地，並大力推動依循「燈塔工廠」標準進行數智化升級。公司先後推出全球首台5G遙控挖掘機，以及智能起重機、智能壓路機、智能裝載機等產品，並構建多種應用場景之整體解決方案，如露天採剝數智化方案、泵車基礎施工方案、起重機智慧營運方案、智慧隧道施工方案及智能攤壓機群等。同時，藉助大數據分析及機器決策技術等先進手段，公司實現營銷獲客、合同審批、產品交付等全過程運營流程的降本增效。

低碳化方面，2024年，公司逾40款新能源產品成功上市，包括挖掘機、裝載機、泵車、攪拌車、起重機等，相關收入約為人民幣40.3億元，收入貢獻比例顯著高於全球行業平均水平。電動挖掘機、電動攪拌車及電動自卸車等新能源產品均居中國市場首位。公司並研發全球首款全電控鑽機，以及中國首台搭載自主研發燃料電池系統的氫能攪拌車。同時，公司通過智慧能源系統、能源數據管理及綠色園區建設，降低生產經營全過程中的碳排放，並已取得一系列成果。

是次發行募集資金淨額將主要用於全球銷售及服務網絡擴展、研發能力提升、海外產能擴充及營運資金補充，直接支持「全球化、數智化、低碳化」戰略的深化實施，為投資者創造多元化價值增長點。

SOURCE 三一重工