三一重工港股上市，「A+H」雙平臺錨定全球化新征程

香港 2025年10月30日 /美通社/ -- 好「市」成雙，再啟新程！10月28日，三一重工股份有限公司（6031.HK）在香港交易所主板正式掛牌上市。這是三一重工繼2003年7月3日登陸上海證券交易所（600031.SH）後，在資本佈局和全球化戰略上邁出的關鍵一步，標誌著公司成功構建A+H雙平台上市格局。

當天上午，政府領導、合作夥伴、中介機構及公司管理層齊聚香港交易所出席三一重工上市儀式，共同見證這一歷史性時刻。9點30分，三一集團輪值董事長、三一重工董事長向文波與三一集團董事、三一重工總裁俞宏福一起，在交易大廳準時敲響開市鑼。清脆的鑼聲，象徵著三一重工站在新的起點，藉助香港國際金融中心渠道，全面對接國際資本市場，開啟全球化發展的全新篇章。

向文波在上市儀式上表示：「三一重工在港股上市，既是機遇帶來的『如願以償』，也是努力奮鬥後的『得償所願』。這不僅是資本市場對三一高品質發展的認可，也是三一開闢更廣闊的國際融資渠道、擁抱更龐大的國際市場的歷史性機遇。三一將依託香港這一跨國資本流動的『超級樞紐』，持續推進全球化、數智化、低碳化『三化』戰略，以持續創新的技術和卓越穩健的業績，回報投資者的信任與支持，為香港國際金融中心建設貢獻三一力量，為全球永續發展注入三一動能！」

三一重工本次港股上市，全球發售約6.32億股H股，另有15%超額配股權，發行價為21.30港元／股。此次IPO招股引入21名基石投資者，合共認購7.59億美元的發售股份，基石投資者包括淡馬錫、貝萊德、盈峰資本、高瓴、瑞銀資管、LMR、RBC GAM、WT、橡樹資本、睿遠基金、高毅、景林、保銀、Ghisallo、Jane Street、Fenghe、Qube、濰柴動力、大家保險、法士特、惠理基金，充分彰顯了國際資本市場對三一重工的強烈信心和高度認可。

自成立以來，三一重工透過內生成長、戰略收購以及合資合作的方式，從單一品類、單一國家營運，轉型升級為多元化產品、全球化營運的世界級工程機械產業領軍企業。

目前，三一重工正全面推進「全球化、數智化、低碳化」三大戰略。

全球化方面，據弗若斯特沙利文的報告，按2020年至2024年核心工程機械產品的累計收入計算，三一重工是全球第三、中國最大的工程機械企業。公司產品遠銷全球150餘個國家和地區，2020年至2024年，挖掘機累計銷量全球第一，混凝土機械累計收入全球第一。2022年至2024年，公司海外收入複合年增長率高達15.2%，全球化營運能力領跑行業。

數智化方面，三一重工透過數智化賦能製造、營運、服務全流程，實現品質精進及效率突破。其中，公司聚焦先進製造技術，對工廠進行數智化升級，構建全球領先的製造競爭力。截至2025年4月30日，三一重工是全球工程機械行業唯一一家擁有2座世界經濟論壇認證燈塔工廠的企業，即北京樁機工廠和長沙18號工廠，為全球製造業企業提供可借鑒的數智化發展方向。

低碳化方面，三一重工已躋身全球低碳化程度最為領先的工程機械企業之一。2024年，公司40餘款新能源產品成功上市，包括挖掘機、裝載機、泵車、攪拌車、起重機等，來自於新能源工程機械產品的收入約為人民幣40.25億元，收入貢獻比例大幅超過全球行業平均水準。公司電動挖掘機、電動攪拌車、電動自卸車等新能源產品銷量均位居中國第一。

以港股上市為契機，三一重工將進一步深化三大核心戰略，堅持全球化戰略，更好地滿足全球客戶需求；繼續推進數智化轉型，全方位賦能公司競爭力提升；持續踐行低碳化戰略，構建可持續未來。

風勁潮湧，自當揚帆破浪；任重道遠，更需策馬揚鞭。讓我們共同見證，三一重工在全球經濟的廣闊海域中劈波斬浪，駛向更加輝煌的明天！

