掌握 AI 時代核心能力 開啟學業與職涯新機遇 賽馬會多元出路計劃「鼓掌- 創新教育歷程」聯同業界、校長及學生分享觀察與見解

「CLAP-TECH 致力讓學生根據自身能力與興趣，結合實戰經驗，全面培養自主學習能力及軟硬技能。計劃採用三方協作模式，香港浸會大學（浸大）、業界和中學夥伴緊密合作，助同學探索多元出路。

在科技發展迅速的今天，學生可利用 AI 等工具高效理解知識，快速整合和優化想法，將抽象概念轉化為具體成果，然而，僅具備科技知識並不足以應對未來及職場的挑戰。CLAP-TECH 為學生提供實踐經驗，於課堂及其他活動上培養學生最關鍵的軟技能，如分析力、批判性思維與創新能力，使他們能駕馭科技、靈活應用，並為職涯發展及未來職場做好準備。」

CLAP-TECH 業界夥伴 Adobe 香港台灣副總經理，數碼媒體 蕭家旭先生

「Adobe 處於創意技術革新的最前線。隨著 AI 普及，我們正在徹底重塑創意工作流程。

如今，AI 讓創作的技術門檻大幅降低，令我們意識到：單純的執行力不再是核心競爭力。真正讓人脫穎而出的是優秀的構思能力，包括，洞察能力、創意、以創造獨特的視覺體驗，才是致勝關鍵。

因此，面對未來，香港下一代創意人才不單要掌握 AI 工具，更要專注培養一系列至關重要的軟技能，這包括：深入的洞察力、批判性思考、挖掘市場痛點，以及以創意方式進行有效溝通和協作的能力。未來人才的價值，在於他們能否與科技共舞，提出新穎的構思和建立令人難忘的體驗。」

CLAP-TECH 業界夥伴國際商業機器（IBM）中國香港有限公司總經理 潘鳳瑤女士

「在 AI 時代，人才短缺是跨行業的難題，需要社會各界一起合作。

例如，IBM SkillsBuild 是一個免費的數碼學習平台，提供逾千個包括 AI 在內的線上課程，供成人、高中生、大學生和教師探索新技術，培養未來所需的基礎技能，並提供數碼證書。IBM 鼓勵學生及早接觸 AI，主動利用這些免費資源自我學習，探索自己的興趣，並掌握未來職場所需的技能。

我們期望學生學習 AI 基礎技術知識之餘，也能透過實習、海外交流等活動，獲得磨練關鍵軟技能的機會，提升如：批判性思維、高效的溝通協作能力，以及駕馭複雜問題的解難能力。期望同學於運用創新技術同時，亦能做出道德判斷、應對社會的複雜性，共同推動社會朝正確方向發展。」

佛教沈香林紀念中學 馮順寧校長

「由於 AI 技術日新月異，各種工具一段時間就會被淘汰，所以僅僅掌握某個工具的使用方法，其實是不足夠的。

為應對此挑戰，我們透過『同創共學』的教學模式，著重引導學生掌握 AI 應用的思維框架，教導學生如何精確提問、驗證 AI 輸出的答案，以及如何運用 AI，以解決真實問題並創造價值。只要學生掌握這個思維，他們就能將技能靈活應用於任何新技術。

同時，保持終身學習的態度也是專業發展的基石。只有養成持續學習的習慣，學生才能在這個發展迅速的時代中穩健前行。」

CLAP-TECH中學夥伴萬鈞伯裘書院 黃頴東校長

「在 AI 科技加速發展的當下，我們學校將 AI 視為推進創意教育的重要引擎。我們積極引進創新設備與課程，鼓勵學生主動利用 AI 進行學習和創作，擁抱這項先進工具帶來的無限可能。

然而，AI 時代的教育核心，絕非只是工具的單純應用，而是學生素質的全面提升。面對 AI 資訊魚龍混雜的情況，我們更著重培養學生具備資訊辨識能力和批判性思維，引導他們實踐多方驗證的學術態度。因為真正的學習，從來都不是單向接收，而是審慎探索與觀點建構而逐步形成。而這種能力的培養﹐也能讓學生在社會中更具競爭力。」

CLAP-TECH 中學夥伴圓玄學院妙法寺內明陳呂重德紀念中學 黃建豪校長

「毫無疑問，目前社會最重要的議題是 AI 的高速發展，它正重塑著各行業對人才的技能要求，我們也積極引導學生有效運用這項新技術，緊貼教與學的新趨勢。

我們積極在課程中融入專題製作與應用挑戰，引導學生學習如何將 AI 作為工具，應用於解決真實生活中的問題，或將天馬行空的創意轉化為實際的成果。這種大量的親身操作，讓學生不僅掌握了技術的運用，更關鍵在於親身感受 AI 的潛能和局限，從而激發他們對科技領域的濃厚興趣。最重要的是，通過這些實際應用與創作的過程，學生能夠準確地檢視和發掘自身的技術潛能、邏輯思維能力與個人志向，為他們在變革時代選擇升學方向和未來職業做好審慎且個人的規劃。」

CLAP-TECH 畢業生陳逸政，資訊管理學學士課程四年級學生

「回想小時候，我曾利用網上資源自學編程及電子零件等，這種主動學習和探索的精神，無論是修讀 CLAP-TECH，或升上大學後，對我的學業非常有幫助。對我而言，能夠運用 AI 自我學習，不僅使我能自主、快速地探索各種新知識，於學習過程中遇到問題時，都能快速獲得解決方法，提升效率和理解深度。透過 AI 的協助，我可以整合資訊、甚至進行初步的數據分析，這種實戰經驗對尚在學習階段的我尤為寶貴。

雖然 AI 改變了我們學習的方式，但我們亦需具備分析能力去了解當中的真偽，以及有效運用相關資料，只有聰明地運用 AI，才能真正提升學習成效。我相信，未來於職場上，我們都會靈活運用 AI 來解決問題、提升決策效率，學懂如何指令 AI 將大大增強我在職場上的競爭力，開拓更多發展的可能性。」

CLAP-TECH 畢業生劉星宇，現正創業並經營與 AI 相關的初創企業

「AI 正在改變學習和職業，為新一代人才帶來前所未有的機會。對我而言，從小學第一堂電腦課開始，我便被編程的邏輯和創造力深深吸引。中學修讀 CLAP-TECH 期間，我透過自學編程，逐步培養出解決問題和自主學習的能力，不僅提升了技術水平，也加強了自主探索和創新思維，這些經驗讓我在於實習及創業時更得心應手。

我認為，掌握 AI 技術不只是學會一項技能，它同時培養了系統性思考和創新解決問題的能力，幫助我們更快理解複雜問題、靈活應對挑戰，並在未來職場和創新領域中發揮真正價值。」

CLAP-TECH 計劃下藝術科技設計高級文憑課程學生馬浚熙

「修讀 CLAP-TECH 計劃下的藝術科技設計高級文憑課程，讓我有機會把創意與科技結合，探索各種跨界設計的可能性。在課程中，我學會運用 AI 和各種設計工具，不僅提升了技術能力，也培養了自主學習和解決問題的能力。

於去年的無人機表演訓練營中，我們透過課堂以外的學習活動與實踐經驗，更深入了解現今市場對新興科技的需求。這段經歷讓我明白，即使將來離開校園、踏入職場，也必須保持好奇心與持續自我學習，才能在快速變化的科技時代，尤其是 AI 世代中保持競爭力。這樣的體驗不僅擴闊了我的視野、行業知識及技能，也增強了我面對未來職涯挑戰的信心。」

關於賽馬會多元出路計劃「鼓掌—創新教育歷程」

由香港賽馬會慈善信託基金捐助的賽馬會多元出路計劃「鼓掌—創新教育歷程」（CLAP-TECH）於 2020 年啟動，是全港首個貫穿主流高中及專上教育的職業專才教育歷程。計劃通過由香港浸會大學（浸大）、業界和中學三方協作的模式，推出兩個融合職業及生涯發展的高中應用學習課程（包括「資訊科技精要」及「多媒體故事」），以及兩個高級文憑課程（「數據科學」及「藝術科技設計」），教授學生職場所需的不同軟硬技能。計劃自成立以來，已有超過 40 個業界夥伴及來自逾 90 間中學的 1,400 多名學生參與，參加活動人次超過 4,300。詳情請瀏覽：https://www.claptech.hk/zh-hk/

