騰訊雲推動 AI 普及應用 培育未來大灣區數碼人才

騰訊雲副總裁、騰訊雲與智慧產業事業群市場副總裁徐櫻丹表示：「AI 正在重塑新一代學習、創作及領導的方式。隨著 AI Agent 及智能生產力工具日趨成熟，過往需要龐大團隊支援或多年專業經驗才能完成的工作，如今已變得更加普及。這些創新工具不僅能協助用戶從繁複重複的工作中釋放時間與精力，專注於分析、判斷及策略制定等更具價值的工作，更讓年輕人有機會提早累積實戰經驗，提升解決問題的能力。我們相信，AI 不只是提升效率的工具，更是推動創新和培育未來領袖的重要夥伴。透過善用 AI 技術，年輕人能夠建立屬於自己的『未來團隊』，激發創意潛能，培養領導能力及協作思維，從容迎接數碼時代帶來的新機遇，開創更多可能。」

AI 加速普及 將個人創意轉化為團隊力量

隨著人工智能逐步由概念驗證邁向實際應用，AI 驅動工具正以前所未有的速度打破傳統技術門檻，讓創新不再局限於專業背景的人士。騰訊雲自主研發的 AI 輔助程式設計工具 CodeBuddy 正是一個典型例子，這款最初專為工程師而設的工具，現已吸引超過10,000名非技術背景的騰訊員工使用，反映 AI 的應用已由專業編碼範疇迅速伸延至更廣泛的工作場景。這一轉變顯著提升年輕一代的實踐能力，讓他們即使缺乏深厚的編程背景，亦能透過 AI 快速將創意轉化為功能完整的應用程式，AI 正協助年輕人在事業發展初期累積更多實戰經驗，發揮創新潛力，並逐步成為推動個人成長與職涯發展的重要夥伴。

除了技術開發方面的突破，AI 在日常辦公的應用場景同樣重要，不僅有助提升個人效率，更進一步協助人才創造組織價值。騰訊雲推出國內領先的辦公 AI Agent WorkBuddy，正扮演著「數碼同事」的角色，透過協助用戶處理資料研究、數據分析及跨平台操作等繁瑣工作，讓用戶得以專注於更具價值的分析及決策工作，大幅提升整體生產力。

這種賦能價值更進一步伸延至團隊及企業層面，用戶可透過 WorkBuddy，將已驗證的工作流程與專業經驗整理成專屬的 Skills（技能包），並與團隊分享。這不僅能優化團隊合作效率，更將個人的專業知識「Know-how」轉化為可持續累積的數碼資產，協助企業在人才流動及團隊交接過程中保存知識及延續經驗。

這種由個人賦能帶動團隊升級的趨勢，亦獲得市場數據的支持。根據市場研究機構 Grand View Research 預測，全球 AI Agent 市場規模將由 2025 年的 76.3 億美元，大幅增長至 2033 年的 1,829.7 億美元，年複合增長率高達 49.6%。在中國市場，相關技術的應用普及率預計將於 2030 年突破 90%，反映 AI Agent 正迅速融入企業營運及日常工作流程，並逐步成為推動產業創新及提升生產力的核心引擎。

推動大灣區 AI 人才發展

論壇期間，徐櫻丹以「超級配置」形容當下大灣區年輕人所擁有的發展條件。她指出，全球 AI 技術正高速發展，而大灣區年輕人同時擁有與國際接軌的法律及商業環境、聯通全球的金融體系，以及亞太區成熟的專業服務生態，為他們開拓更廣闊的發展空間。

她強調，面對科技變革帶來的新局面，真正重要的不只是技術本身，更是善用技術創造價值的能力。國際視野、商業洞察及頂層設計思維，以及責任感、協作能力及同理心等能力，仍然是 AI 無法取代的核心競爭力。

與此同時，騰訊雲亦持續透過教育合作及開發者活動等多元化渠道，推動大灣區年輕人才掌握 AI 技能，並鼓勵青年以科技創新回應社會議題。今年，騰訊雲舉辦「騰訊雲黑客松」開發者系列挑戰賽，圍繞高功能自閉症支援、銀髮科技、遊戲創作等多元主題，鼓勵年輕人運用 CodeBuddy、WorkBuddy、Miora 等 AI 工具，透過遊戲、動畫及AI Agent等形式表達創意，並將想法轉化為具實際應用價值的方案。賽事覆蓋中國內地、港澳及東南亞等地區，吸引來自全球超過 10,000 名開發者參與，提交逾千份創新作品，充分展現年輕一代運用 AI 解決問題及推動創新的潛力。

其中，港澳賽區路演日及評審活動將於今年 8 月 18 日在香港知創空間（Inno Space）舉行。港澳賽區優勝隊伍將代表香港及澳門晉身騰訊雲黑客松全球總決賽，與來自不同地區的青年及創新人才交流及切磋，展現大灣區青年在 AI 創新及數碼創作領域的潛力。

隨著粵港澳大灣區持續鞏固其作為世界級創新樞紐的地位，騰訊雲將繼續與教育界、開發者、企業及社區夥伴攜手合作，協助更多年輕人把握 AI 時代帶來的機遇，並在更大的舞台上發揮影響力。同時，騰訊將持續投入人工智能發展，完善 AI 生態系統，並憑藉騰訊混元大模型等核心技術能力，為開發者及新一代創新人才提供更完善的模型、平台及基礎設施支援，共同推動創新發展，培育更多優秀人才。

關於騰訊雲

騰訊雲乃全球發展最快的雲服務供應商之一，致力提供創新的解決方案以應對日常生活及商業難題，並賦能智慧產業實現數碼化轉型。騰訊雲一直秉承滿足各行各業需求的使命，運用其雲計算、大數據分析、人工智慧、物聯網和網絡保安等先進科技，以及其遍佈全球的基礎架構，為教育、金融、醫療保健、遊戲、媒體及娛樂、房地產、零售、旅遊和交通等多個行業領域提供穩定、安全及領先業界的雲產品和服務。

SOURCE 騰訊雲