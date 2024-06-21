深度技術人才的質素，已被證明可預測 AI 初創公司未來的創新潛力

Zeki 數據展示了發現投資機會和風險的新方法： 透過識別和跟蹤 擁有先進科學和工程技能的頂尖人工智能人才

倫敦2024年6月21日 /美通社/ -- 總部位於英國，擁有有史以來最準確的深度技術人力資本情報數據集的數據公司 Zeki，今天發布了其第一份 AI 公司報告。

Zeki 的分析基於其 AI 專用資料集，其中包括在 94 個國家/地區的 40,000 多家公司僱用 160,000 名人員，處於 AI 學和工程發現的前沿，持續 10 年（2014 至 2024 年）。

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對於上市和非上市的深度技術公司而言，衡量公司核心人力智力資本創新潛力的能力，為發現投資機會和風險提供了新渠道。 組織還可以利用 Zeki 數據優化其人才招聘流程和創新渠道。

免費報告中的主要發現包括：

頂尖人才創造更多知識產權 ─ Zeki 可量化地證明了招聘頂尖創新者和創造更多知識產權 (IP) 之間的直接聯繫。

─ Zeki 可量化地證明了招聘頂尖創新者和創造更多知識產權 (IP) 之間的直接聯繫。 「 AI 漂洗」 (AI washing) 依然大行其道 ─ 儘管資金水平高，Zeki 運用其分析鏡頭來識別缺乏人力資金來實現承諾的 AI 創新技術的公司。Zeki 更進一步，發現了當前擁有創新人才但資金有限的公司。

─ 儘管資金水平高，Zeki 運用其分析鏡頭來識別缺乏人力資金來實現承諾的 AI 創新技術的公司。Zeki 更進一步，發現了當前擁有創新人才但資金有限的公司。 隨著 AI 招聘高峰的到來，頂尖人才從著名的 AI 公司辭職 ─ Zeki 報告內提及的公司自成立以來一直在努力保持頂尖人才，已開始流失聰明絕頂的人才，唯有轉而聘用創新記錄稍為遜色的人才。Zeki 認為，美國五大公司十年來對頂尖 AI 人才的聘用已經見頂，因為其高產量、高回報模式已經變得難以負擔，也不再是重點。

─ Zeki 報告內提及的公司自成立以來一直在努力保持頂尖人才，已開始流失聰明絕頂的人才，唯有轉而聘用創新記錄稍為遜色的人才。Zeki 認為，美國五大公司十年來對頂尖 AI 人才的聘用已經見頂，因為其高產量、高回報模式已經變得難以負擔，也不再是重點。 群組領袖：業界以外的公司 ─ Zeki 的數據展示了 J.P. Morgan、Nvidia、Bosch、華為等業界領導者，早在 2018 年就做出了與 AI 相關的選擇，並在何時何地如何做出這些選擇，而這些選擇現在正在帶來收益。

─ Zeki 的數據展示了 J.P. Morgan、Nvidia、Bosch、華為等業界領導者，早在 2018 年就做出了與 AI 相關的選擇，並在何時何地如何做出這些選擇，而這些選擇現在正在帶來收益。 醫療科技主導業界增長 ─ 過去五年，醫療技術領域的頂尖 AI 人才在美國增長達 400％ 以上。Zeki 數據識別了四間需要留意的小型醫學科技公司。

下載報告

完整的 2024 年 AI 公司報告可在 www.thezeki.com 免費下載。有關更多見解，請參閱 Zeki 的旗艦報告 2024 年 AI 人才概況和 2024 年 AI 中的女性報告，了解有關國家、公司、大學和行業在爭奪頂級 AI 人才競爭中，勝局和敗局的可行情報。這種智能讓企業取得先行者優勢 (first mover advantage)，使企業能夠洞悉投資機會、加快創新和獲得一流人才。

關於 Zeki

我們的陣容包括超過 100 萬名頂尖科學家、工程師和研究人員，從事 AI、量子計算、資料工程、半導體和健康科技領域的深度科學家、工程師和研究人員，在全球遍佈超過 40,000 間公司。Zeki 創立了 20 項創新者分數，可衡量每個人的創新記錄、職業定位、技能和聲譽。Zeki 數據的深度，使我們可以使用機器學習和進階分析來預測個人的軌跡和潛力。Zeki 數據的廣度，使我們能夠將個人與其全球所有同業者進行比較。了解更多：www.thezeki.com

SOURCE Zeki Research