Les capacités des meilleurs talents de la deep tech pourraient permettre de prédire le potentiel d'innovation futur des entreprises travaillant sur l'IA

Les données de Zeki montrent de nouveaux moyens de repérer les opportunités et les risques d'investissement en identifiant et en suivant les meilleurs spécialistes de l'IA qui ont des compétences supérieures en sciences et en ingénierie.

LONDRES, 21 juin 2024 /PRNewswire/ -- Zeki, une société de données basée au Royaume-Uni, qui détient le dataset d'intelligence prédictive du capital humain le plus précis jamais créé, publie aujourd'hui son premier rapport sur les entreprises d'IA, « AI Companies Report ».

L'analyse de Zeki est basée sur ses données spécifiques à l'IA sur 160 000 personnes employées dans plus de 40 000 entreprises à travers 94 pays qui sont à la pointe de la découverte de la science et de l'ingénierie de l'IA, sur une période de 10 ans (2014-2024).

Main AI Topics for Nvidia (2021-2023). From 2021 to 2023, speech and human action recognition increased in importance. New areas of expertise, autonomous vehicles and quantum computing were also prioritised. Nvidia’s interest in autonomous vehicle technology was underscored by their investment in June 2024 in Waabi, a Canadian-based autonomous trucking startup. See full report for Nvidia topic focus for 2018-2020. Nvidia tops the charts in top AI talent in the semiconductor sector. Nvidia have become more prominent in AI over the last few years, culminating in overtaking Microsoft as the world’s most valuable company in June 2024. Zeki Research logo

La capacité à mesurer le potentiel d'innovation du capital intellectuel humain d'une entreprise ouvre de nouvelles voies pour repérer les opportunités d'investissement et les risques – pour les entreprises de deep tech cotées et non cotées. Les organisations peuvent également exploiter les données de Zeki pour optimiser leurs processus d'acquisition de talents et d'innovation.

Les principales conclusions du rapport gratuit sont les suivantes :

LES MEILLEURS TALENTS CRÉENT PLUS DE PI - Zeki démontre de manière quantifiable le lien direct entre le recrutement des meilleurs innovateurs et la création de plus de propriété intellectuelle (PI).

- Zeki démontre de manière quantifiable le lien direct entre le recrutement des meilleurs innovateurs et la création de plus de propriété intellectuelle (PI). L'IA WASHING SE PORTE BIEN - L'angle analytique propre à Zeki permet d'identifier les entreprises qui ne disposent pas du capital humain nécessaire pour réaliser les innovations promises en matière d'IA, malgré des niveaux de financement élevés. Zeki va plus loin en identifiant les entreprises actuelles employant des talents innovants et disposant d'un financement limité.

LES TALENTS LES PLUS PROMETTEURS QUITTENT UNE GRANDE ENTREPRISE D'IA AMÉRICAINE, AU MOMENT OÙ LE RECRUTEMENT DANS L'IA AUX ÉTATS-UNIS ATTEINT DES SOMMETS - L'entreprise, citée dans le rapport de Zeki, a du mal à fidéliser ses meilleurs éléments depuis sa création et commence à perdre ses cerveaux les plus brillants, recrutant à la place des salariés dont les résultats en matière d'innovation sont moins reluisants. Zeki estime que l'augmentation du recrutement des meilleurs spécialistes de l'IA sur 10 ans par les Big 5 américains a atteint ses limites, car leur modèle à fort volume et à fort rendement devient trop cher et moins pertinent.

LES CHEFS DE MEUTE : LES CAS PARTICULIERS DU SECTEUR - Les données de Zeki montrent où, quand et comment les leaders du secteur, J.P. Morgan, Nvidia, Bosch, Huawei et d'autres, ont fait des choix liés à l'IA dès 2018 qui portent leurs fruits aujourd'hui.

LA TECHNOLOGIE MÉDICALE DOMINE LA CROISSANCE DU SECTEUR - Le vivier de spécialistes de l'IA dans le domaine de la technologie médicale a augmenté de plus de 400 % aux États-Unis au cours des cinq dernières années. Les données de Zeki identifient quatre petites entreprises de technologies médicales à surveiller.

Télécharger le rapport

Le rapport complet « 2024 AI Companies Report » peut être téléchargé gratuitement à l'adresse suivante : www.thezeki.com. Pour en savoir plus, consultez le rapport phare de Zeki, le « State of AI Talent 2024 » et le « Women in AI 2024 Report » pour obtenir des informations exploitables sur les pays, les entreprises, les universités et les secteurs qui gagnent et perdent dans la course aux meilleurs spécialistes de l'IA. Cette intelligence prédictive permet aux entreprises de faire la course en tête pour identifier les opportunités d'investissement, accélérer l'innovation et acquérir les meilleurs talents.

À propos de Zeki

Nos données contiennent plus d'un million de scientifiques, d'ingénieurs et de chercheurs de haut niveau travaillant dans la deep tech dans les domaines de l'IA, de l'informatique quantique, de l'ingénierie des données, des semi-conducteurs et des technologies de la santé – dans plus de 40 000 entreprises à travers le monde. Zeki a créé 20 scores d'innovation qui mesurent le parcours de chaque individu en matière d'innovation, le positionnement de sa carrière, ses compétences et sa réputation. La profondeur des données de Zeki nous permet de prévoir la trajectoire et le potentiel d'un individu, en utilisant l'apprentissage automatique et l'analytique avancée. L'étendue des données de Zeki nous permet de comparer un individu à tous ses pairs au niveau mondial. Pour en savoir plus : www.thezeki.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2443633/Zeki_Research_AI_Topics.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2443634/Zeki_Research_top_AI_talent.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2367388/4773121/Zeki_Research.jpg