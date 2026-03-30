第一太平戴維斯聯手理光引入尖端 AI 及無人機技術革新樓宇檢測

理光引入配備可見光及熱能影像的無人機，結合AI分析技術，可在無需搭建棚架或進行高空作業的情況下，短時間內全面掃描樓宇外牆狀況。透過AI自動分析影像數據，系統可準確識別外牆裂縫、剝落、滲水及材料老化等潛在風險。憑藉更全面及客觀的檢測數據，第一太平戴維斯的物業管理團隊得以優化檢測流程，由被動維修轉向更具前瞻性的預防性管理，制定更精準的預防及維修方案，提升整體管理效率及樓宇安全水平。

第一太平戴維斯（香港及澳門）首席營運總裁及執行董事梁力宏先生表示：「作為物業管理服務供應商，物業使用者與前線人員的安全是我們的核心考量。透過引入無人機及 AI 技術，我們不但能大幅降低高空檢測的風險，同時亦提升整體檢測的覆蓋範圍與準確度。這次與理光的合作，讓創新科技能真正落地應用於實際管理場景，為物業管理模式帶來實質而長遠的改變。」

是次合作項目中，理光提供從前期規劃、現場飛行、即時監察，到AI分析及報告製作的一站式方案。所有任務均由認證工程人員執行，並經嚴謹風險評估與航線規劃，確保符合安全及監管要求。第一太平戴維斯團隊則全程協調與業主及用戶溝通，確保檢測順暢進行，並將經分析後的數據結果轉化為專業的維修建議，推動物業管理從「被動維修」走向「主動預防」的全方位智慧化管理。

理光常務董事莊禮基先生表示：「理光一直致力透過科技推動企業及行業的數碼轉型。是次將無人機操作、影像技術及 AI 分析結合，正正體現我們如何把科技轉化為具實際價值的解決方案。我們很高興能與第一太平戴維斯合作。作爲業界翹楚，他們能帶動傳統人手檢測轉型為更安全、更智能及更數據化的管理模式。」

在實際應用層面，此AI 無人機檢測方案不僅大幅提升檢測效率，亦能兼顧私隱保護與合規要求，為物業管理帶來更安全、可靠且可持續的解決方案。在效益方面，無人機檢測能將傳統長達數週甚至數月檢測時間大幅縮短，既能降低搭建竹棚的風險與成本，更可將影像數據系統化儲存為數碼資產，為後續維修規劃及預測性保養提供數據驅動的前瞻性決策基礎。在私隱保障方面，此方案設有嚴格機制，涵蓋事前與住戶充分溝通、飛行路線精準規劃以避開私隱區域，以及結合影像模糊與數據加密技術，確保創新科技在符合規定的前提下順利落地應用。

展望未來，雙方將進一步深化合作，逐步將應用場景由住宅物業拓展至商業及工業項目，並研究引入微型無人機，以應對複雜空間的檢測及巡邏需求。透過 Ricoh InnoAI Hub 建立結構性數據平台，把檢測影像轉化為具體的維修及保養建議，推動物業管理由被動檢測邁向數據驅動的「預防性維修」模式。同時，雙方亦將繼續完善本地數據，以優化 AI 分析能力，為智慧物業管理及行業數碼轉型奠定長遠基礎。

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關於第一太平戴維斯

第一太平戴維斯（「本集團」）擁有超過170年房地產服務經驗， 並以「匯通空間，攜手共榮」 為服務宗旨。

本集團於倫敦證券交易所上市，在全球70多個國家及地區擁有超過42,000名員工，竭誠為客戶提供高質素的商業和高端住宅地產服務。

透過將環球研究數據和趨勢應用至本地和全球業務之中，讓我們能向客戶提供業內最前瞻性的見解，為他們度身定制解決方案，實現他們的目標。

無論是國際企業擴張業務、投資者提升其投資組合、還是家庭尋找新居所，我們都能幫助客戶作出更明智的房地產決策。

關於第一太平戴維斯物業管理有限公司

第一太平戴維斯物業管理有限公司在香港扎根逾30年，聯同旗下佳定集團，以卓越服務與專業精神奠定行業領導地位。

在香港，我們擁有超過15,000人的專業團隊，管理範疇涵蓋商用物業、高級住宅、商場、工業及物流中心、企業辦公室及政府建築等，總計管理單位逾222,000個，總樓面面積達1億9千萬平方呎。

憑藉第一太平戴維斯的全球網絡和專業知識，我們融合國際視野與本地經驗，為客戶提供量身定制的物業管理解決方案。我們的專業團隊靈活運用智慧物管技術和創新策略，提升運營效率，實現資產增值，並為客戶和租戶創造持續價值。

我們積極推動數碼轉型，利用智能科技優化物業管理流程，提升服務體驗。同時，我們亦注重可持續發展，推行綠色管理措施，支持客戶實現環境、社會及治理（ESG）目標，促進城市健康發展。

有關理光（香港）有限公司

理光(香港)有限公司成立於1963年，是數碼服務及辦公室解決方案的領導者，深受客戶信賴。作為數碼轉型的先驅，理光(香港)透過五大專業範疇——混合式工作間、工作流程自動化、雲端與資訊科技基建、網絡安全，以及人工智能應用，協助企業提升工作效率。

理光(香港)秉持創新精神及以客為本的理念，融合人與科技，協助企業在瞬息萬變的數碼環境中保持領先。透過度身訂造的解決方案，提升生產力、靈活性與協作能力，理光(香港)助力企業從容應對轉變，邁向可持續發展與數碼卓越。公司致力推動企業「專注向前」，以目標為導向，在未來的工作模式中持續成長與成功。

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