理光與和記電訊香港簽署合作備忘錄 攜手推動企業數碼轉型

03 11月, 2025, 20:05 CST

理光 AI 文件處理器震撼登場

一鍵連接 InnoAI中樞， 讓企業真正「動」起來

香港 2025年11月3日 /美通社/ -- 理光（香港）有限公司（Ricoh）今天與和記電訊(香港)有限公司（和記電訊香港）簽署合作備忘錄，攜手推動本地企業數碼轉型，協助中小企善用創新科技，提升營運效率與生產力，共同打造具前瞻性的AI2B（AI to Business）生態圈，進一步鞏固香港於亞洲的創新領導地位。此外，Ricoh亦宣佈正式推出「Ricoh AI文件處理器」，協助中小企提升營運效率與決策能力。

攜手以 AI 推動創新 打造智慧生態圈

理光與和記電訊香港今天簽署合作備忘錄，攜手以AI推動創新，幫助企業加促數碼轉型。合作範疇包括︰

  • 推廣及銷售 InnoAI Hub 服務：和記電訊香港旗下企業品牌3Business將擔任Ricoh InnoAI Hub服務的官方營銷夥伴，推廣及銷售相關服務。
  • 行業加速計劃：為教育、零售及酒店開發AI解決方案及AI代理，提升營運效率及推動行業智能化，推動智慧產業生態圈的發展。雙方將於MOU簽署後共同物色具策略價值的企業客戶，作為AI方案共創與試點合作對象，加速實際應用落地。
  • 資源共享    共創生態： 理光於數碼港InnoAI 中心設有「共創Sandbox」平台，3Business將為其中小企客戶提供先進的協作空間，以及展覽、產品發佈及媒體推廣等豐富資源，加速中小企AI轉型。

理光香港常務董事莊禮基先生 表示：「我們非常高興與和記電訊香港簽署合作備忘錄。此合作將進一步擴展我們的夥伴生態圈，為中小企帶來真正的價值，推動AI及數碼轉型。歡迎和記電訊香港成為Ricoh InnoAI Hub的重要合作夥伴，我們將攜手為教育、零售及酒店等高潛力行業共創AI賦能的增值方案。Ricoh亦會持續發展Sandbox共創概念，與客戶共同探索AI應用，鞏固我們作為中小企AI賦能者的市場定位。我們亦很高興見證Ricoh旗艦產品AI文件處理器的正式推出，助企業提升數據整合能力，開啟 AI 應用的新里程。」

和記電訊香港企業市場高級副總裁麥紀欣表示︰「是次與 Ricoh 合作，有助我們推動中小企 AI轉型，讓他們在瞬息萬變的市場中發掘新機遇。我們的『3Business Empower AI CTO』服務為中小企提供一站式技術支援，協助各行各業以較低門檻迅即掌握 AI 技術並加快應用步伐。3Business的專業人員從系統設定、AI 指令設計到實際操作培訓，全面支援客戶輕鬆掌握並發揮 InnoAI Hub 的優勢，於最短時間內啟用 AI 系統，提升營運效率與市場競爭力，為客戶業務創新提供強大後盾。」

Ricoh AI 文件處理器隆重登場 開啟智能文件新時代

活動同場見證Ricoh旗艦產品「Ricoh AI文件處理器（AI Machine）」正式推出。Ricoh多功能打印機（MFP）全面升級為AI文件處理器，結合創新InnoAI Linker技術，能即時將紙本文件轉化為可供企業分析與應用的數據洞察，協助中小企提升營運效率與決策能力。AI文件處理器支援預設代理及自建代理，並可一鍵連接至InnoAI Hub，進一步強化文件與數據整合能力。

InnoAI Hub 全面升級 賦能企業智能轉型

Ricoh InnoAI Hub現已全面升級，支援Ricoh自家及外部大型語言模型，數據安全達到ISO認證標準，由理光中國研究院研發，所有資料均於本地存放並運用數碼港高效算力，確保企業資訊安全無憂。平台內建多項智能功能，包括靈活的文件格式轉換，可即時將AI生成內容輸出為PPTX、DOCX、Excel、TXT及HTML等多種格式，大幅加快內容重整及簡報製作流程；AI簡報草稿生成器則結合AI技術，一鍵生成簡報初稿，有效提升提案、客戶簡報及內部更新的效率；客戶洞察儀表板則可即時監察聊天機器人對話內容，協助企業掌握客戶喜好與反饋，制定更精準的產品及銷售策略。InnoAI Hub不僅是知識庫，更是實用的生產力工具，協助團隊節省時間、洞察市場、快速回應業務需求。

關於理光 (香港)有限公司

理光(香港)有限公司成立於1963年，是數碼服務及辦公室解決方案的領導者，深受客戶信賴。作為數碼轉型的先驅，理光(香港)透過五大專業範疇——混合式工作間、工作流程自動化、雲端與資訊科技基建、網絡安全，以及人工智能應用，協助企業提升工作效率。

理光(香港)秉持創新精神及以客為本的理念，融合人與科技，協助企業在瞬息萬變的數碼環境中保持領先。透過度身訂造的解決方案，提升生產力、靈活性與協作能力，理光(香港)助力企業從容應對轉變，邁向可持續發展與數碼卓越。公司致力推動企業「專注向前」，以目標為導向，在未來的工作模式中持續成長與成功。

如欲了解更多資訊，請瀏覽：http://www.ricoh.com.hk

