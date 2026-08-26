長橋 AI 搶灘 ChatGPT 及 Claude：全球首家 AI 原生金融科技進駐兩大 AI 助手 機構級投資智能隨問隨答

是次發布體現 LongbridgeAI 的產品理念：讓 AI 自然融入每位投資者的日常生活。這並非要求投資者改變既有習慣，而是將可信賴的投資體驗帶進人們已經建立的 AI 使用習慣之中。

長橋集團CEO及聯合始創人 Nowa Zhu 表示：「數以億計的人已每天透過 AI 尋找答案、解決問題及作出決策，投資亦應如此。透過將 LongbridgeAI 帶到 ChatGPT 及 Claude，我們希望讓投資自然延伸至人們已經熟悉的 AI 體驗之中，而非要求他們重新建立新習慣。」

個人化投資 盡在你慣用的 AI

透過 ChatGPT 及 Claude 上的 LongbridgeAI，投資者現在可以：

安全連接 Longbridge 平台賬戶，獲得結合自身投資組合資訊的投資體驗。

透過自然對話探索投資組合建構、資產配置及投資構想，毋須逐項人手分析持倉。

根據個人投資組合、自選股及投資目標，獲得個人化洞察。

全方位覆蓋美股、港股、A股及新加坡市場的機構級市場數據，研究投資機會。

結合自身投資策略，理解企業業績、宏觀經濟發展及影響市場走勢的重要因素。

有別於通用型 AI 助手，LongbridgeAI 結合機構級市場數據、安全的投資組合連接能力，以及個人化投資記憶，讓每項洞察都能建基於投資者自身的持倉及投資目標。每次對話毋須從零開始，LongbridgeAI 能理解投資者持有哪些資產、正在關注甚麼，以及市場變化可能如何影響其投資組合。

無論是研究公司、篩選投資機會、分析企業業績、檢視投資組合表現，還是評估買入及賣出機會，投資者均可透過自然對話取得專業級市場情報，而毋須離開 ChatGPT 或 Claude。

由首次投資的新手，到管理全球投資組合的資深投資者，LongbridgeAI 為每一位用戶而設，協助他們減少搜尋資訊的時間，把更多時間用於作出有根據的投資決策。

建構未來投資所需的 AI 基礎設施

以連接器形式進駐，遠不只是多開一條渠道。市場已逐步形成共識：繼應用程式商店之後，AI 助手正成為人們使用軟件的新入口，各大平台正加速建設連接器目錄，作為「通用插頭」的 MCP 標準，公開伺服器據業界估算已逾萬個；LongbridgeAI 已在新一輪分發格局中佔得先機。

對投資者而言，AI 助手從此由「談論市場」變成「讀懂你的投資」—— 只需一次安全授權，ChatGPT 與 Claude 即可結合用戶的持倉、自選股及投資目標，調用即時的機構級市場數據作答；毋須新應用，毋須上傳截圖。

Nowa Zhu 認為：「對LongbridgeAI而言，這一步更是 MCP 原生架構的自然延伸：投資能力由第一天起，便以 AI 可調用的服務形態構建，AI 在哪裡，能力就到哪裡；作為首批進駐兩大 AI 生態的受規管 AI 原生金融科技公司，長橋亦為金融服務安全對接 AI 立下範本——授權存取、加密連接，投資決定始終由投資者確認。連接器，正是可信賴投資基礎設施看得見的一面。隨著 AI 逐漸成為人們作出決策的重要介面，我們希望 Longbridge 成為支撐這些體驗背後值得信賴的金融基礎設施。」

透過整合機構級市場數據、安全的投資組合連接、個人化投資智能，以及負責任的執行能力，Longbridge 正為下一代 AI 投資奠定基礎——從今天協助投資者作出更佳決策的 AI 助手，到未來能夠執行日益複雜投資流程的投資智能代理。

**（AI 原生）的定義是：**AI 從根本上重塑產品本身，而不僅僅是優化產品效率。**根據我們的研究，目前在香港特別行政區、新加坡或美國獲准經營的上市零售券商中，沒有其他券商符合這一標準。

【免責聲明】

本文所涉 AI 產品為長橋集團（Longbridge Group）旗下創新產品。本文所載內容（包括但不限於產品功能介紹、案例分析、收益展示及數據圖表）僅供參考及資訊用途，並不構成任何投資建議、招攬或推薦。任何歷史數據、案例或模擬結果均不代表未來表現。投資者不應僅憑本資訊作出投資決策。投資涉及風險，投資者應充分了解產品風險，並尋求專業意見。LongbridgeAI僅提供技術工具，所有分析、回應及相關內容均由閣下所選用的第三方人工智能代理獨立生成，與Longbridge並無關聯。LongbridgeAI對該第三方人工智能代理所提供內容之準確性、完整性或時效性概不負責。閣下所使用之人工智能代理屬人工智能技術，並非真人，其運作可能出現故障，或提供不準確、過時或具誤導性之資訊，閣下應自行核實其準確性。閣下使用該人工智能代理必須遵守相關司法管轄區之適用法律法規。

關於長橋集團

長橋集團（Longbridge Group）為全球領先的金融科技集團，業務涵蓋證券（Securities）、科技（Technology）及 人工智能（AI） 三大核心板塊，致力以科技創新重塑全球投資體驗。

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SOURCE 長橋集團