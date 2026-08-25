長橋「Longbridge Café」進駐荃灣 香港第二間門店8月25日開幕

有別於一般餐飲門店，Longbridge Café 自誕生之初，定位便是屬於投資者的社群空間。門店在提供咖啡與休憩環境的同時，亦作為投資者面對面交流、學習與聚會的據點，讓分散於線上的用戶得以在真實空間中連結彼此。

隨着 AI 正在改變投資的方式，Café 亦承擔起一個新角色——成為大眾認識 AI 投資的第一站。Café 將定期舉辦「AI 投資入門」系列講座及工作坊，並設置 LongbridgeAI 互動體驗區，讓用戶在一杯咖啡的時間裡，親身體驗以 AI 輔助投資的過程。把 AI 投資由抽象概念變成可觸摸的日常經驗，正是長橋希望為行業帶來的改變。荃灣新店選址於交通便捷、社區氛圍濃厚的荃灣核心地段，正是希望把這份連結帶到更多元的社區之中。

由尖沙咀到荃灣 線下佈局由點到面

長橋於香港的線下探索始於 2025 年 9 月開幕的尖沙咀首店。開業以來，首店與不同品牌展開跨界合作，並舉辦多元類型的活動，累積了寶貴的營運經驗與用戶口碑，亦驗證了「線下社群空間」模式在香港市場的可行性。荃灣店的開設，標誌著長橋香港線下佈局由點到面的展開。

開業至今累計吸引超過 15 萬人次到訪，累計舉辦逾 60 場講座及社群活動。首店不僅累積了寶貴的營運經驗與用戶口碑，更驗證了「線下社群空間」模式在香港市場的可行性。荃灣店的開設，標誌著長橋香港線下佈局由核心商業區走向貼近民生的社區，實現由點到面的展開。

展望未來，集團訂下清晰的擴張藍圖——計劃於兩年內在香港開設八間 Longbridge Café，逐步覆蓋更多社區與人群，把品牌據點織成一張貼近用戶生活的網絡。

「AI + 咖啡」自然相遇 Longbridge Café 的不同之處

近年不少品牌跨界開設咖啡店，Café 逐漸成為品牌走進日常生活的新場景。在這股趨勢之中，Longbridge Café 從一開始便不只是提供咖啡與休憩的地方，更是希望創造一個讓科技、內容與人自然相遇的社群空間。

讓 AI 從螢幕走進生活，是 Longbridge Café 最鮮明的品牌特色。 長橋將自身對 AI 的探索延伸至線下場景，透過更生活化的內容、互動與體驗，讓原本存在於數碼世界的科技變得更可感知、更容易接近。人們可以在一杯咖啡的時間裡交流想法、認識新事物，亦可以與不同背景的人產生連結。這種「AI × Café × Community」的結合，正是 Longbridge Café 希望建立的獨特體驗。

咖啡與社群，都要認真經營。門店精品咖啡由本地冠軍咖啡師團隊主理，並以 AAPL、TSLA、BTC 等投資標的為特調命名，把投資語言自然融入生活場景；配合常態化的講座與跨界合作，讓門店長期有內容、有互動，真正把線上分散的用戶連結成能自我生長的線下社群。長橋客戶更可享長期專屬優惠，令門店成為值得反覆到訪的日常據點，而非一次性的宣傳噱頭。

國際化網絡帶來的一致體驗，最難被複製。背靠服務全球投資者的佈局，Longbridge Café 期望成為用戶無論身處哪座城市都熟悉的據點——這份跨市場的「歸屬感」，是立足單一市場的門店難以提供的。

長橋集團 CEO 及聯合創始人 Nowa Zhu 表示：「AI 正在改寫投資的定義，而長橋的願景，是引領這個 AI 投資時代——讓機構級的判斷力，成為每一位投資者都能擁有的能力。這座橋，不應只存在於手機螢幕之中。Longbridge Café 就是『通往 AI 投資時代的長橋』在真實世界的延伸：在這裡，投資者可以交流、學習，親身感受 AI 如何改變投資。未來兩年，我們會把這座橋，搭到香港更多的社區。」

從集團層面看 線下門店的意義

對長橋而言，開設線下門店並非單純的業務擴張，而是集團國際化佈局與品牌理念的具體延伸。長橋亦是本港最早推出「Café＋投資」模式的機構之一。

在金融服務以 AI 加速進化的今天，長橋深信科技的終點是人：AI 負責讓投資變得更聰明、更簡單，門店則把人與人之間的連結、學習與信任，留在真實世界——線上與線下互為支點，缺一不可。

對集團而言，門店的意義從不在於版圖上多添幾個座標，而在於讓品牌與人的連結走得更近。從線上到線下，長橋希望創造更多真實交流與彼此連結的可能，讓科技不只存在於螢幕之中，也自然融入日常生活。這些空間承載的，不只是一次到訪，而是長橋與用戶建立長期關係的另一種方式。

關於長橋集團

長橋集團（Longbridge Group）為全球領先的金融科技集團，業務涵蓋證券（Securities）、科技（Technology）及 人工智能（AI） 三大核心板塊，致力以科技創新重塑全球投資體驗。

Longbridge Securities （長橋證券）為 AI 驅動的互聯網券商，透過建設全球交易基礎設施與網絡，為全球投資者提供卓越的交易體驗。

官方網站 (全球)：http://longbridge.com

官方網站 (全球)：http://longbridge.com LONGPORT Whale 為券商、銀行、家族辦公室及其他金融機構提供涵蓋多市場、多資產的交易解決方案及交易服務，協助機構提升交易能力與營運效率。

官方網站：https://longportwhale.com

官方網站：https://longportwhale.com LongbridgeAI 為新一代 AI 原生金融數據與交易基礎設施平台，專為全球投資者、量化研究人員、AI Agent 及開發者打造，提供支援 AI 應用與智慧投資的核心能力。

官方網站：https://longbridge.com/ai

SOURCE 長橋集團