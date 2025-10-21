快鷺科技出席「粵港科技企業出海交流會」 分享AI智能辦公出海經驗與國際化戰略

香港 2025年10月21日 /美通社/ -- 快鷺科技(控股)有限公司（Kuailu Technology (Holdings) Company Limited，以下簡稱「快鷺科技」）昨日受邀出席由香港數碼港（Cyberport Hong Kong）聯同廣東軟件行業協會主辦的「粵港科技企業出海交流會」，數字辦、省工信廳、相關部門及粤港創科企業代表均有出席。活動於10月20日在香港數碼港舉行，邀請來自粵港兩地的人工智能、軟件開發、信息安全及工程技術等領域的科技企業代表，共同探討人工智能（AI）技術的國際化趨勢及企業「出海」策略。

廣東軟件行業協會在會上介紹了新成立的粵港軟件出海服務聯盟，而投資推廣署和香港貿易發展局則介紹剛成立的內地企業出海專班，積極招攬有意拓展海外業務的內地企業以香港為平台出海。香港提供企業出海服務的機構，包括引進重點企業辦公室、香港生產力促進局及數碼港，分別介紹相關的出海服務。

作為香港受邀代表企業之一，快鷺科技在「企業出海分享環節」進行主題發言，深入介紹AI智能辦公技術的海外市場潛力、跨區域業務拓展實踐經驗，以及香港作為國際創科樞紐的戰略價值。快鷺科技港澳台業務總監彭雲龍指出，快鷺科技的全球化戰略不僅是產品出海，更聚焦於AI技術標準的國際化推進與產業生態夥伴的全球布局。

快鷺科技重點介紹了自主研發的AI智能辦公生態系統——快鷺雲（Kuailu Cloud）。該系統基於公司自研的大模型技術，整合「AI智能辦公、AI智能協作、AI智能會議」三大核心模組，能為企業提供跨語言、多部門、全場景的智能協作支持。透過低代碼平台與自然語言交互，企業可快速部署AI應用，加速業務自動化與決策智能化。該解決方案已在製造業、金融服務業及軟件行業等多個領域成功落地，顯著提升客戶的生產力與營運效率。

此次交流會邀請了來自廣東及香港共十八間科技企業代表參與，包括廣州華資軟件、廣電運通、雲宏信息科技、海格通信、鈦動科技、頤點科技、豐和空天、天訊瑞達等廣東創科企業，以及C&T、Cherrypicks、用友香港、滴普科技、福通控股、璧仞科技、騰旭工程科技與快鷺科技等香港科技企業。

會中，企業代表們圍繞AI應用落地、數據安全及資本市場等主題展開深入交流。其中，科大訊飛港澳區業務總監閻晴溪分享了企業經由香港機構成功出海的經驗，並交流了在資本融資與上市方面的策略與成果；E簽寶運營總監盧彥忠則分享了企業服務本地客戶及推動全球化佈局的實踐。

快鷺科技港澳台業務總監彭雲龍表示：「香港作為連接內地與國際市場的重要橋樑，為AI企業提供理想的出海跳板。快鷺科技將充分利用香港的國際平台與金融優勢，結合自身在AI智能辦公領域的技術積累，推動更多智能化解決方案進入全球市場，服務更多國際企業客戶。」

快鷺科技表示，將持續加強與行業機構、創新企業及科研單位的合作，推動AI智能辦公技術的國際應用落地，幫助更多企業完成數位轉型與全球化升級。

關於快鷺科技(控股)有限公司

快鷺科技是一家全球性人工智能企業，致力於推動企業辦公業務的數字化和智能化轉型。公司基於自研大模型技術，打造了新一代AI辦公智能體，覆蓋包括AI智能辦公、AI智能協作、AI智能會議在內的全場景智能辦公生態。該平台為中小企業和大型企業提供AI賦能的工作流自動化、低代碼系統定制和無縫ERP集成，賦能各部門實現更智能、更快速、更高效的決策。

媒體垂詢，請聯繫：

快鷺科技市場部

郵箱：[email protected]

官方網站：https://www.kuailutech.com

