快鷺雲：低代碼AI辦公平台 -- 快速提升企業工作效率與ERP效率

香港 2025年10月17日 /美通社/ -- 快鷺科技正式推出其AI賦能、低代碼的辦公平台快鷺雲，旨在幫助中小型企業及大型企業簡化工作流程、集成ERP系統，並減少重複性行政任務。

如今，企業常在多個系統中運作，導致數據分散、審批延遲以及財務報告錯誤。快鷺雲通過讓AI「員工」自動化處理日常任務，解決了這些難題，使人力團隊能夠專注於戰略性和高價值的工作。

快鷺科技首席技術官表示：「我們的平台使企業能夠快速將智能工作流與ERP系統集成，而無需重度依賴IT資源。中小企業可以在數小時內而非數月內部署定制系統，從而提高效率、減少錯誤，並創建無縫的AI驅動辦公環境。」

主要特性與優勢

AI審批官： 使用簡單的自然語言指令審批複雜工作流，並對預算超支、合同異常或運營風險發出早期預警。這確保了更快的ERP工作流管理，並最大限度地減少了人為錯誤。

使用簡單的自然語言指令審批複雜工作流，並對預算超支、合同異常或運營風險發出早期預警。這確保了更快的ERP工作流管理，並最大限度地減少了人為錯誤。 AI數據顧問： 提供實時分析、可視化儀表盤，並對逾期應收賬款、庫存問題或運營瓶頸進行早期預警。中小企業可借助AI賦能的ERP洞察做出明智決策。

提供實時分析、可視化儀表盤，並對逾期應收賬款、庫存問題或運營瓶頸進行早期預警。中小企業可借助AI賦能的ERP洞察做出明智決策。 OCR與智能提醒： 自動化處理簡歷和發票，減少手動輸入。自動跟蹤合同、採購申請和員工里程碑，使人力資源和財務團隊的工作更高效。

自動化處理簡歷和發票，減少手動輸入。自動跟蹤合同、採購申請和員工里程碑，使人力資源和財務團隊的工作更高效。 低代碼系統構建器： 拖放式界面讓用戶僅需數小時即可設計ERP和工作流程系統。企業無需編碼專業知識，即可定制採購、庫存、銷售和審批工作流程。

拖放式界面讓用戶僅需數小時即可設計ERP和工作流程系統。企業無需編碼專業知識，即可定制採購、庫存、銷售和審批工作流程。 行業模板：提供30多個適用於電子商務、製造和醫療保健的現成模板，使公司能夠快速部署ERP集成系統。模板可減少錯誤、加速財務報告並優化運營工作流。

已被證實的成效

部署快鷺雲AI辦公平台的企業報告稱，其工作流效率、準確性和ERP運營均有所提升。包括電子商務、製造和醫療保健公司在內的行業用戶表示，訂單處理速度加快、庫存管理得到改善，人力資源和財務運營也更加順暢。

該平台使人力資源團隊能夠實現單用戶管理多名員工，並加速了財務報告流程，將先前需要數天的流程轉變為數小時內即可完成的任務。快鷺雲提供30天免費試用評估，讓企業能夠親身體驗該平台的優勢。

行業應用

電子商務： 同步線上訂單、庫存和採購，減少數據錯誤，提高配送效率。

同步線上訂單、庫存和採購，減少數據錯誤，提高配送效率。 製造業： 支持生產排程、物料清單成本計算和供應鏈監控，提升ERP數據準確性和工作流自動化水平。

支持生產排程、物料清單成本計算和供應鏈監控，提升ERP數據準確性和工作流自動化水平。 醫療保健：跟蹤設備維護計劃、法規遵從性和採購工作流，確保運營安全和資源優化。

通過解決中小型企業及大型企業客戶的痛點，快鷺雲促進了低代碼ERP集成、工作流自動化和AI驅動的決策，幫助組織高效擴展。

關於快鷺科技

快鷺科技是一家全球性人工智能企業，致力於推動企業辦公業務的數字化和智能化轉型。公司基於自研大模型技術，打造了新一代AI辦公智能體，覆蓋包括AI智能辦公、AI智能協作、AI智能會議在內的全場景智慧辦公生態。

該平台為中小企業和大型企業提供AI賦能的工作流自動化、低代碼系統定制和無縫ERP集成，賦能各部門實現更智能、更快速、更高效的決策。

媒體垂詢，請聯繫：

快鷺科技市場部

郵箱：[email protected]

官方網站：

www.kuailutech.com

SOURCE 快鷺科技