諾亞控股舉辦全球黑鑽客戶年會 擘畫AI驅動的全球財富管理未來藍圖

香港2025年12月11日 /美通社/ -- 諾亞控股有限公司（Noah Holdings Limited，以下簡稱「諾亞」或「公司」，紐交所代碼：NOAH，港交所代碼：6686）作為領先的財富管理服務先行者，主要為全球華人高淨值投資者提供全球投資與資產配置綜合咨詢服務。公司於2025年12月7日至11日在澳門舉辦了最新一屆全球黑鑽客戶年會，主題為「AI同行，共創未來」。

諾亞黑鑽年會澳門場延續了11月的上海場，匯聚超3000名客戶與合作夥伴。這場持續數日的盛會涵蓋領導力對話、生活方式體驗及戰略研討，聚焦AI時代下財富、科技與家族傳承的未來發展方向。

諾亞AI轉型：從願景到落地

年會上，諾亞正式發佈智能財富夥伴——諾亞AI RM「諾婭Noya」。這是一款由AI驅動的數字助手，現已在升級後的iARK Hong Kong及iARK Singapore應用程序上線。

「諾婭Noya」的設計秉持「人類碳基智慧×AI硅基能力」的深度協同理念，在持牌合規顧問的監督與指導下，從五大核心維度提升客戶體驗：

實時洞察與數據分析

全球財富規劃個性化定制

全球財務信息透明化呈現

跨區域管理與協同無縫銜接

通過諾亞全球資產配置中心Booking Center（家族生活支點）實現端到端全流程落地執行

構建全球財富管理基礎設施

諾亞聯合創始人兼董事局主席汪靜波女士發表題為《從混沌到清晰，為您的全球家族打造專屬操作系統》的主旨演講，闡述了全球華人高淨值投資者財富管理領域正在發生的根本性變革。基於二十年的行業經驗及服務超40萬客戶的洞察，她指出：「如今華人家庭的真正痛點不是投資，而是全球生活的複雜度。」

汪靜波女士表示，真正推動全球財富格局發生結構性變化的巨變有兩次：互聯網時代與新興的AI文明時代，每個時代均從根本上重構了全球經濟格局。她進一步強調五股塑造未來的強大潮流：

地緣格局變化： 以前瞻性的全球資產配置策略，增強抵禦系統性衝擊的韌性。

以前瞻性的全球資產配置策略，增強抵禦系統性衝擊的韌性。 結構性通脹： 穩定現金流與「基礎設施級別」的穩定回報成為資本保值的核心要素

穩定現金流與「基礎設施級別」的穩定回報成為資本保值的核心要素 安全資產化： 國防科技、網絡安全、韌性供應鏈等戰略技術是構建未來投資組合的關鍵。

國防科技、網絡安全、韌性供應鏈等戰略技術是構建未來投資組合的關鍵。 AI 新文明 ： 隨著AI持續重塑全球文明，算力與能源正成為底層核心資產。

隨著AI持續重塑全球文明，算力與能源正成為底層核心資產。 家族治理2.0：傳承的內涵從財務規劃延伸至價值觀驅動的家族傳承框架。

為助力客戶應對複雜多變的環境，諾亞推出一體化AI驅動的全球財富基礎設施，該體系依托三大核心能力構建：

全球投資( Olive) ： 資產管理與全球增長引擎

資產管理與全球增長引擎 家族傳承治理( Glory) ： 家族治理與傳承架構

家族治理與傳承架構 全球財富管理(ARK)：全球資產配置中心Booking Center與財富執行中心

在諾亞AI平台的支撐下，這三個核心能力形成統一且持續迭代的操作系統，旨在降低全球財富管理複雜度，守護家族傳承。

重新定義AI時代的私人財富管理

本屆大會的亮點環節為諾亞控股CEO殷哲與《亞洲私人銀行家》(Asian Private Banker)中國區聯合創始人兼主席Tony Shale圍繞「AI時代私人銀行的願景與架構」展開了一場深度對話。雙方探討了AI如何重新定義亞洲私人財富管理的底層邏輯——從產品導向轉向洞察驅動的服務模式，以及信任、科技與專業人才如何協同共創並引領新時代發展。

前行之路：定義真正的財富永續

汪靜波女士強調，在AI時代，財富的意義早已超越金融資產本身：「AI正在重塑文明的根基，財富與財務自由並非靜止的終點，而是一場持續的旅程。我們的使命正在於此：依托穩健的財富管理基礎設施與深厚的專業積澱，助力全球華人投資者在日益複雜的世界中游刃有餘，實現真正的財富永續。」

